BANC | „Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?”

BANC | "Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?"
Bancul zilei de joi
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Bulă este întrebat de către profesor care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi? Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit?

– Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?
– Mississippi, doamna profesoară.
– Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu aproximație.
– Știu exact! Este mai lung cu patru litere.

Bancul zilei de joi

Alte bancuri amuzante  

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă absentează o zi de la şcoală

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

BANC | Testament: „Las toată averea mea vecinei”

BANC | Bulă se duce să mănânce la Taverna Racilor. Chelnerul îi dă meniul și, după 15 minute, îl întreabă

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