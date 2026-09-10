De ce hainele negre își pierd culoarea atât de repede. Greșelile pe care le facem atunci când le spălăm

De ce hainele negre își pierd culoarea atât de repede. Greșelile pe care le facem atunci când le spălăm
Sursa foto: Pixabay
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Un tricou negru intens poate ajunge după câteva luni să pară gri și mult mai vechi decât este în realitate. Decolorarea nu poate fi evitată la nesfârșit, însă modul în care spălăm și uscăm hainele poate accelera considerabil procesul. Temperatura apei, frecarea și chiar locul în care întindem rufele au un rol important.

Hainele negre sunt printre cele pe care pierderea culorii se observă cel mai ușor. Procesul are legătură atât cu vopseaua utilizată, cât și cu materialul din care este confecționată îmbrăcămintea.

Rebecca Van Amber, specialist în textile la RMIT University, explică pentru The Guardian că spălarea la mașină contribuie la eliminarea treptată a pigmentului din țesătură. Apa și mișcarea mecanică din timpul ciclului de spălare favorizează acest proces, în special în cazul fibrelor naturale.

Bumbacul, de exemplu, este foarte absorbant și poate pierde mai ușor din vopsea în timpul spălării. Fibrele sintetice, precum poliesterul și nailonul, interacționează diferit cu apa și tind să-și păstreze mai bine culoarea.

Spălarea prea frecventă poate grăbi decolorarea

Una dintre cele mai simple greșeli este să punem hainele negre în mașina de spălat după fiecare purtare, chiar și atunci când nu este necesar.

Fiecare ciclu înseamnă o nouă expunere la apă și frecare. Specialiștii recomandă ca hainele negre să fie spălate mai rar, atunci când acest lucru este posibil, iar petele mici să fie curățate separat. Aceștia recomandă, în general, aerisirea hainelor între purtări și curățarea punctuală pentru a reduce numărul spălărilor.

Atunci când trebuie spălate, hainele negre pot fi întoarse pe dos. Astfel, suprafața vizibilă este mai puțin expusă frecării din tambur. Un ciclu delicat și apa rece reduc, la rândul lor, agresiunea asupra țesăturii.

Apa fierbinte nu este prietena hainelor negre

Temperaturile ridicate nu sunt necesare pentru orice spălare, iar pentru hainele închise la culoare este indicată respectarea temperaturii de pe etichetă și, atunci când materialul permite, folosirea unui program cu apă rece și destinat hainelor delicate.

Importantă este și intensitatea ciclului. Cu cât hainele sunt agitate mai mult în mașină, cu atât crește frecarea la care sunt supuse fibrele. În timp, aspectul suprafeței materialului se modifică, iar culoarea poate părea mai puțin intensă.

De aceea, un program mai lung sau mai agresiv nu înseamnă neapărat o alegere mai bună pentru o haină neagră purtată doar câteva ore.

Soarele poate decolora hainele chiar și după ce le-am spălat corect

O altă greșeală apare după terminarea programului de spălare. Hainele negre nu ar trebui lăsate să se usuce ore întregi în lumina puternică a soarelui.

Radiațiile ultraviolete sunt un factor important în decolorarea țesăturilor. Van Amber recomandă uscarea hainelor închise la culoare departe de lumina directă a soarelui. Un material publicat de The Guardian în 2026 confirmă aceeași recomandare: expunerea repetată la UV poate face culorile să pălească în timp.

Nici temperaturile foarte ridicate din uscător nu sunt ideale. Căldura poate deteriora anumite fibre și poate reduce durata de viață a hainelor.

Prin urmare, pentru ca hainele negre să-și păstreze culoarea cât mai mult timp, regula este relativ simplă: mai puține spălări atunci când nu sunt necesare, hainele întoarse pe dos, apă rece și un ciclu delicat, urmate de uscarea departe de soarele puternic.

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