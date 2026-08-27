Cum albești prosoapele vechi care au devenit galbene sau gri. Trucurile recomandate de specialiști

Cum albești prosoapele vechi care au devenit galbene sau gri. Trucurile recomandate de specialiști
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prosoapele albe își pot pierde în timp aspectul impecabil și pot deveni gălbui sau gri, chiar dacă sunt spălate în mod regulat. Uleiurile și murdăria de pe piele, reziduurile de detergent și mineralele din apa dură se pot acumula în țesătură și pot afecta aspectul acesteia.

Există însă câteva metode simple prin care prosoapele își pot recăpăta o parte din albul inițial, fără să fie nevoie să le înlocuiești. Specialiști citați de Real Simple recomandă mai multe variante, în funcție de cât de murdare sau decolorate sunt acestea.

Înălbitorul pe bază de oxigen, una dintre cele mai eficiente soluții

Pentru prosoapele care și-au pierdut semnificativ culoarea albă, specialiștii recomandă folosirea unui produs de albire pe bază de oxigen.

Acesta poate ajuta la îndepărtarea petelor și a depunerilor fără să fie la fel de agresiv cu țesătura precum înălbitorul clasic pe bază de clor.

Prosoapele pot fi lăsate la înmuiat într-o soluție preparată conform instrucțiunilor de pe ambalaj, după care sunt spălate în mod obișnuit. Este important să verifici eticheta produsului și instrucțiunile de îngrijire ale prosoapelor înainte de utilizare.

Bicarbonatul de sodiu poate ajuta la îndepărtarea depunerilor

O altă variantă este bicarbonatul de sodiu, care poate contribui la îndepărtarea mirosurilor și a unor reziduuri acumulate în fibre.

Poți adăuga bicarbonat în cuva mașinii de spălat, împreună cu detergentul, și să speli prosoapele folosind programul recomandat pe etichetă.

Pentru rezultate mai bune, este important să nu exagerezi cu detergentul. O cantitate prea mare nu înseamnă neapărat prosoape mai curate și poate lăsa reziduuri în țesătură.

Oțetul se folosește separat

Oțetul alb poate fi folosit, de asemenea, în procesul de spălare. El poate contribui la îndepărtarea unor depuneri și a mirosurilor neplăcute.

Un detaliu important este însă că bicarbonatul și oțetul nu trebuie folosite în același timp. Reacția dintre cele două le neutralizează în mare parte efectul.

Dacă vrei să le folosești pe amândouă, le poți introduce în cicluri de spălare diferite.

Pentru prosoapele foarte încărcate, încearcă o curățare în profunzime

Dacă prosoapele au devenit foarte gri, rigide sau absorb mai greu apa, problema poate fi acumularea de detergent, balsam, uleiuri și minerale în fibre.

În acest caz, poate fi utilă o curățare în profunzime, care presupune înmuierea prosoapelor într-o soluție specială înainte de spălarea obișnuită.

Experta în curățenie Lexi Brown spune să umpli o cadă sau o găleată mare cu apă fierbinte, apoi să adaugi o jumătate de cană de detergent de rufe pudră, un sfert de cană de borax și un sfert de cană de carbonat de sodiu. Amestecă bine până când toate ingredientele se dizolvă complet, apoi introdu prosoapele în soluție.

Această metodă poate ajuta la îndepărtarea depunerilor acumulate în timp și poate reda prosoapelor o parte din aspectul și textura inițială.

Cum previi îngălbenirea prosoapelor

Cel mai simplu mod de a păstra prosoapele albe este să nu lași depunerile să se acumuleze. Respectă cantitatea de detergent recomandată, evită folosirea excesivă a balsamului și nu supraîncărca mașina de spălat.

De asemenea, prosoapele trebuie lăsate să se usuce complet după utilizare. Umezeala persistentă poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și poate contribui la degradarea țesăturii.

Nu este nevoie să folosești toate metodele deodată. Începe cu una dintre variante și adaptează procesul în funcție de rezultatul obținut. Iar înainte de a folosi orice produs de albire, verifică întotdeauna eticheta prosopului și instrucțiunile producătorului.

CITEȘTE ȘI:

Cum scapi de mucegaiul din mașina de spălat rufe. Greșeala pe care mulți o fac după fiecare spălare

Uscătorul de rufe poate deteriora hainele? Când este mai bine să le usuci în mod natural

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Căpșuni cu ciocolată? Mihaela Bilic spune „DA”! Motivul surprinzător pentru care combinația nu e deloc întâmplătoare
Căpșuni cu ciocolată? Mihaela Bilic spune „DA”! Motivul surprinzător pentru care combinația nu e deloc întâmplătoare
Prognoza meteo azi, 27 august 2026. Vreme cu două fețe în România! Unde se coc oamenii la 33 de grade și unde vin furtuni cu tunete și grindină
Prognoza meteo azi, 27 august 2026. Vreme cu două fețe în România! Unde se coc oamenii la 33 de grade și unde vin furtuni cu tunete și grindină
Prima reacție a lui Miley Cyrus după decesul lui Dolly Parton. Ce mesaj a scris în mediul online
Prima reacție a lui Miley Cyrus după decesul lui Dolly Parton. Ce mesaj a scris în mediul online
Mulajele mânuțelor și piciorușelor au rămas singura amintire. Ce a făcut această mamă pentru ca fiul ei să nu fie uitat
Mulajele mânuțelor și piciorușelor au rămas singura amintire. Ce a făcut această mamă pentru ca fiul ei să nu fie uitat
Alertă în Bragadiru! Alesia-Elena Bubulincă, fata de 13 ani care a plecat de acasă, este căutată de Poliție
Alertă în Bragadiru! Alesia-Elena Bubulincă, fata de 13 ani care a plecat de acasă, este căutată de Poliție
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu biscuiți englezești, aduși prin poșta diplomatică
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu biscuiți englezești, aduși prin poșta diplomatică
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Digi24
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
România, văzută prin ochii turiștilor străini. Ce iubesc și ce urăsc la țara noastră
Click.ro
România, văzută prin ochii turiștilor străini. Ce iubesc și ce urăsc la țara noastră
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Gandul.ro
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.