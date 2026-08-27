Prosoapele albe își pot pierde în timp aspectul impecabil și pot deveni gălbui sau gri, chiar dacă sunt spălate în mod regulat. Uleiurile și murdăria de pe piele, reziduurile de detergent și mineralele din apa dură se pot acumula în țesătură și pot afecta aspectul acesteia.

Există însă câteva metode simple prin care prosoapele își pot recăpăta o parte din albul inițial, fără să fie nevoie să le înlocuiești. Specialiști citați de Real Simple recomandă mai multe variante, în funcție de cât de murdare sau decolorate sunt acestea.

Înălbitorul pe bază de oxigen, una dintre cele mai eficiente soluții

Pentru prosoapele care și-au pierdut semnificativ culoarea albă, specialiștii recomandă folosirea unui produs de albire pe bază de oxigen.

Acesta poate ajuta la îndepărtarea petelor și a depunerilor fără să fie la fel de agresiv cu țesătura precum înălbitorul clasic pe bază de clor.

Prosoapele pot fi lăsate la înmuiat într-o soluție preparată conform instrucțiunilor de pe ambalaj, după care sunt spălate în mod obișnuit. Este important să verifici eticheta produsului și instrucțiunile de îngrijire ale prosoapelor înainte de utilizare.

Bicarbonatul de sodiu poate ajuta la îndepărtarea depunerilor

O altă variantă este bicarbonatul de sodiu, care poate contribui la îndepărtarea mirosurilor și a unor reziduuri acumulate în fibre.

Poți adăuga bicarbonat în cuva mașinii de spălat, împreună cu detergentul, și să speli prosoapele folosind programul recomandat pe etichetă.

Pentru rezultate mai bune, este important să nu exagerezi cu detergentul. O cantitate prea mare nu înseamnă neapărat prosoape mai curate și poate lăsa reziduuri în țesătură.

Oțetul se folosește separat

Oțetul alb poate fi folosit, de asemenea, în procesul de spălare. El poate contribui la îndepărtarea unor depuneri și a mirosurilor neplăcute.

Un detaliu important este însă că bicarbonatul și oțetul nu trebuie folosite în același timp. Reacția dintre cele două le neutralizează în mare parte efectul.

Dacă vrei să le folosești pe amândouă, le poți introduce în cicluri de spălare diferite.

Pentru prosoapele foarte încărcate, încearcă o curățare în profunzime

Dacă prosoapele au devenit foarte gri, rigide sau absorb mai greu apa, problema poate fi acumularea de detergent, balsam, uleiuri și minerale în fibre.

În acest caz, poate fi utilă o curățare în profunzime, care presupune înmuierea prosoapelor într-o soluție specială înainte de spălarea obișnuită.

Experta în curățenie Lexi Brown spune să umpli o cadă sau o găleată mare cu apă fierbinte, apoi să adaugi o jumătate de cană de detergent de rufe pudră, un sfert de cană de borax și un sfert de cană de carbonat de sodiu. Amestecă bine până când toate ingredientele se dizolvă complet, apoi introdu prosoapele în soluție.

Această metodă poate ajuta la îndepărtarea depunerilor acumulate în timp și poate reda prosoapelor o parte din aspectul și textura inițială.

Cum previi îngălbenirea prosoapelor

Cel mai simplu mod de a păstra prosoapele albe este să nu lași depunerile să se acumuleze. Respectă cantitatea de detergent recomandată, evită folosirea excesivă a balsamului și nu supraîncărca mașina de spălat.

De asemenea, prosoapele trebuie lăsate să se usuce complet după utilizare. Umezeala persistentă poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și poate contribui la degradarea țesăturii.

Nu este nevoie să folosești toate metodele deodată. Începe cu una dintre variante și adaptează procesul în funcție de rezultatul obținut. Iar înainte de a folosi orice produs de albire, verifică întotdeauna eticheta prosopului și instrucțiunile producătorului.

CITEȘTE ȘI:

Cum scapi de mucegaiul din mașina de spălat rufe. Greșeala pe care mulți o fac după fiecare spălare

Uscătorul de rufe poate deteriora hainele? Când este mai bine să le usuci în mod natural