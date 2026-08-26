Victoria a lăsat un bilet de adio înainte să moară. Mama tinerei de 22 de ani a anunțat când va fi condusă pe ultimul drum

Victoria a lăsat un bilet de adio înainte să moară. Mama tinerei de 22 de ani a anunțat când va fi condusă pe ultimul drum
Când are loc înmormântarea Victoriei, fiica lui Cazimir Ionescu/ Instagram
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În urmă cu doar câteva ore, un apel la 112 anunța moartea Victoriei. Tânăra a fost găsită fără viață în una dintre camerele de la ferma prietenilor săi din Argeș, unde se afla de câteva zile. Anchetatorii au găsit și un bilet de adio pe care aceasta l-a lăsat în urmă, un mesaj în care își cere iertare părinților pentru gestul extrem.

Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, și-a pus capăt zilelor în după-amiaza zilei de miercuri, 26 august. Tânăra de 22 de ani se confrunta cu o formă de depresie și urma cu strictețe indicațiile medicilor.

Potrivit declarațiilor oferite de tatăl fetei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ea a decis să își curme suferința în locul unde mersese să se reculeagă, la ferma unor prieteni din Argeș. Înainte de a-și încheia socotelile cu viața, Victoria a lăsat un bilet de adio în care le cere părinților iertare pentru actul necugetat.

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile.”, ne-a declarat Cazimir Ionescu, fostul deputat.

Când are loc înmormântarea Victoriei, fiica lui Cazimir Ionescu

Într-un mesaj plin de durere, mama tinerei, Mihaela Ionescu, a transmis detalii despre ceremonia de înmormântare a fiicei sale. Victoria va fi condusă pe ultimul drum joi, 27 august, la Cimitirul Bellu din Capitală. Cei care au cunoscut-o și au iubit-o sunt așteptați începând cu ora 14:00 pentru a-și lua un ultim rămas bun de la actriță.

„Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani. Victoria visa să dea viață unor personaje și se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din „Război și pace”. Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă.

Ne place să credem că a plecat să joace mai departe, undeva în Ceruri, acolo unde lumina nu se stinge niciodată. A lăsat în urmă o iubire nemărginită, amintiri de neprețuit și un gol pe care nimic nu îl va putea umple vreodată. Pentru noi, Victoria va rămâne mereu lumina sufletelor noastre… și copilul la care visează și și-l dorește orice părinte.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu Victoriei sunt așteptați joi, 27 august, începând cu ora 14:00, la Capela Cimitirului Bellu. Vă mulțumim că ne sunteți alături prin rugăciunie și prin prezența voastră. Drum lin către lumină, iubita noastră Victoria”, a fost mesajul Mihaelei Ionescu.

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Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani

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