Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani

Miercuri, 26 august, Victoria Maria Ionescu, fiica fostului senator Cazimir Ionescu, a fost găsită fără viață într-o pensiune din comuna Mușătești, județul Argeș. Prima ipoteză a anchetatorilor este că tânăra de 22 de ani și-ar fi pus capăt zilelor.

Trupul fără viață al tinerei de 22 de ani a fost găsit în după-amiaza zilei de miercuri, 26 august, de către gazda unității unde era cazată. Este vorba despre o casă din satul Vâlsănești, comuna Mușătești, județul Argeș. În urma verificărilor, criminaliștii au găsit un bilet de adio în care fiica fostului senator PSD și-a cerut iertare familiei pentru gestul extrem, potrivit informațiilor din presa locală.

Fiica fostului senator PSD a lăsat un mesaj de adio

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Domnești – care au constatat că cele sesizate se confirmă. Nu au fost identificate urme de violență care să indice implicarea unei alte persoane.

„În cursul zilei de astăzi, 26 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal, în timp ce se afla la un imobil din comuna Muşăteşti. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Domneşti, constatând că cele sesizate se confirmă.

Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul persoanei în cauză, tânără de 22 de ani, din Bucureşti. Pentru stabilirea cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a avut loc”, anunţă IPJ Argeş.

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