Prognoza meteo azi, 27 august 2026. Vreme cu două fețe în România! Unde se coc oamenii la 33 de grade și unde vin furtuni cu tunete și grindină

Vremea din România va avea două fețe în următorul interval. În timp ce Banatul și o parte a Olteniei vor avea parte de temperaturi ridicate și disconfort termic, în nordul Moldovei valorile vor coborî chiar ușor sub cele normale pentru sfârșitul lunii august. După-amiaza aduce însă o schimbare de decor în mai multe regiuni: norii se adună, apar averse și descărcări electrice, iar la munte și local în centrul țării ploile pot deveni torențiale.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, joi, 27 august, vremea va fi călduroasă în special în vestul și sud-vestul României. Banatul va resimți cel mai accentuat disconfortul termic, iar local situația va fi asemănătoare și în Oltenia. În restul țării, temperaturile se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă a anului. Excepția va fi nordul Moldovei, unde vremea va fi ceva mai răcoroasă, iar maximele vor coborî până la 20-21 de grade.

Cerul va fi variabil, dar în mai multe regiuni vor exista perioade cu înnorări accentuate. Aversele și descărcările electrice sunt așteptate în primul rând în zonele montane, local în centrul țării și pe arii mai restrânse în sud și est. Fenomenele vor fi mai frecvente după-amiaza, când unele dintre ploi vor avea caracter torențial.

Izolat se pot acumula peste 15-20 l/mp, iar furtunile pot fi însoțite și de căderi de grindină. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va avea intensificări în timpul ploilor. Pe parcursul nopții, rafale mai puternice vor apărea și în sud-est, unde vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 20-21 de grade în nordul Moldovei și aproximativ 33 de grade în sudul Olteniei. Noaptea, minimele vor coborî până la numai 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral, în sud-vestul Olteniei și în zona deluroasă din vest vor rămâne în jurul valorii de 18 grade. Spre dimineața zilei de vineri, 28 august, pe suprafețe mici se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul țării, diferențele de temperatură vor fi destul de mari. Banatul va rămâne una dintre cele mai călduroase regiuni ale României, cu temperaturi care se vor apropia de 30-32 de grade și cu disconfort termic ridicat. În Crișana și Maramureș, valorile vor fi în general apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii august.

Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare, iar apropierea de zonele montane va crește probabilitatea apariției unor averse după-amiaza. Vântul va rămâne în general slab până la moderat, exceptând momentele în care vor apărea ploi. În vest, nopțile vor fi mult mai blânde decât în depresiunile montane, iar în zona deluroasă temperaturile minime pot rămâne în jurul a 18 grade.

Vremea în sud și sud-est

În sudul țării, temperaturile vor rămâne plăcute spre ridicate, însă atmosfera va deveni temporar instabilă. După-amiaza sunt posibile înnorări, averse de scurtă durată și descărcări electrice pe arii restrânse.

În Muntenia, maximele se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cele mai multe zone urmând să aibă aproximativ 27-30 de grade. Local pot apărea ploi, mai ales în a doua parte a zilei.

În sud-est, vântul va deveni un element mai important pe timpul nopții. Rafalele vor atinge în general 40-50 km/h, ceea ce va accentua senzația de răcorire după apus.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai călduroase regiuni ale țării. Local va exista disconfort termic, iar în sudul regiunii se vor atinge cele mai ridicate temperaturi din România: în jur de 33 de grade.

După-amiaza, pe arii restrânse, pot apărea averse și descărcări electrice, în special în apropierea zonelor de deal și de munte. Ploile pot avea pentru scurt timp caracter torențial. Noaptea va rămâne destul de caldă în extremitatea sud-vestică a Olteniei, unde temperaturile minime vor putea fi de aproximativ 18 grade.

Vremea în est și nord-est

Moldova va avea una dintre cele mai răcoroase zile dintre regiunile țării, în special în partea sa nordică. Aici, temperaturile maxime vor coborî până la 20-21 de grade, valori ușor mai mici decât cele normale pentru această perioadă.

Mai spre sudul și centrul Moldovei, temperaturile vor crește, însă vremea va rămâne schimbătoare. Pe arii restrânse sunt așteptate averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza. Spre zona Carpaților Orientali, probabilitatea ploilor va fi mai ridicată.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul României și zonele montane vor fi principalele regiuni urmărite din perspectiva instabilității atmosferice. După-amiaza, norii se vor dezvolta rapid și vor aduce averse și descărcări electrice.

La munte, ploile vor avea local caracter torențial, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp. Tot izolat sunt posibile căderi de grindină. Vântul se va intensifica temporar în timpul averselor.

Temperaturile vor fi mai scăzute decât în vest și sud-vest, iar noaptea se va răci considerabil în depresiunile Carpaților Orientali, unde minimele vor coborî până la aproximativ 7 grade. Spre dimineață, pe suprafețe mici, poate apărea ceața.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, iar apropierea mării va tempera căldura din timpul zilei. Cerul va fi variabil, însă pe arii restrânse sunt posibile înnorări, ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Vântul va deveni mai intens în cursul nopții, cu viteze în general de 40-50 km/h în regiunile sud-estice. Pe litoral, temperaturile minime vor fi printre cele mai ridicate din țară, în jurul valorii de 18 grade.

Vremea de azi în București

Bucureștenii vor avea parte de o zi cu temperaturi plăcute, dar și cu posibilitatea unor episoade de instabilitate atmosferică. Cerul va prezenta înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor apărea ploi de scurtă durată. Cantitățile de apă estimate sunt de aproximativ 2-5 l/mp și sunt posibile descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante în condiții normale. Temperatura maximă în București va fi de aproximativ 28 de grade, iar în cursul nopții minima va coborî la 14-16 grade. Astfel, după o după-amiază destul de caldă, noaptea va aduce o răcorire vizibilă.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o vreme mai temperată, cu o maximă estimată în jurul valorii de 25-26 de grade. După-amiaza vor fi posibile înnorări și averse, având în vedere instabilitatea prognozată pentru centrul țării. Noaptea, temperatura poate coborî spre 12-14 grade.

va avea o vreme mai temperată, cu o maximă estimată în jurul valorii de 25-26 de grade. După-amiaza vor fi posibile înnorări și averse, având în vedere instabilitatea prognozată pentru centrul țării. Noaptea, temperatura poate coborî spre 12-14 grade. Timișoara va fi printre cele mai calde mari orașe ale țării. În condițiile în care Banatul va avea vreme călduroasă și disconfort termic ridicat, maxima se va situa în jurul a 31-32 de grade. Minima nocturnă va rămâne ridicată, în jurul a 17-18 grade.

va fi printre cele mai calde mari orașe ale țării. În condițiile în care Banatul va avea vreme călduroasă și disconfort termic ridicat, maxima se va situa în jurul a 31-32 de grade. Minima nocturnă va rămâne ridicată, în jurul a 17-18 grade. Iași va avea temperaturi mai reduse decât orașele din vest și sud. Maxima se va situa în jurul valorii de 24-25 de grade, în timp ce minima va coborî spre 13-15 grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitatea unor averse de scurtă durată.

va avea temperaturi mai reduse decât orașele din vest și sud. Maxima se va situa în jurul valorii de 24-25 de grade, în timp ce minima va coborî spre 13-15 grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitatea unor averse de scurtă durată. Craiova va fi unul dintre punctele fierbinți de pe hartă. În Oltenia, temperaturile vor urca până la aproximativ 33 de grade în sudul regiunii, iar la Craiova sunt așteptate valori de aproximativ 31-32 de grade. Noaptea, temperatura va coborî spre 17-18 grade.

va fi unul dintre punctele fierbinți de pe hartă. În Oltenia, temperaturile vor urca până la aproximativ 33 de grade în sudul regiunii, iar la Craiova sunt așteptate valori de aproximativ 31-32 de grade. Noaptea, temperatura va coborî spre 17-18 grade. Constanța va avea o vreme mai moderată datorită influenței Mării Negre. Maxima se va situa în jurul a 26-27 de grade, iar minima va rămâne ridicată, în jurul a 18 grade. În timpul nopții, vântul se va intensifica, cu rafale ce pot ajunge în general la 40-50 km/h în sud-est.

va avea o vreme mai moderată datorită influenței Mării Negre. Maxima se va situa în jurul a 26-27 de grade, iar minima va rămâne ridicată, în jurul a 18 grade. În timpul nopții, vântul se va intensifica, cu rafale ce pot ajunge în general la 40-50 km/h în sud-est. Brașov va avea temperaturi considerabil mai reduse decât vestul și sud-vestul țării. Maxima va fi de aproximativ 23-24 de grade, iar minima poate coborî spre 10-12 grade. După-amiaza crește probabilitatea de averse și descărcări electrice, iar în zona montană ploile pot deveni torențiale.

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