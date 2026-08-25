ANM, alertă de vreme severă. Furtuni, vijelii și grindină în mai multe zone din România

ANM, alertă de vreme severă. Furtuni, vijelii și grindină în mai multe zone din România
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Vremea se schimbă radical în mai multe regiuni ale României. După zilele cu temperaturi ridicate, meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni, vijelii și grindină. Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică.

Avertizarea este valabilă marți, 25 august, de la ora 16:00, până miercuri, 26 august, la ora 8:00. În prima parte a intervalului, fenomenele meteo vor afecta sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei. Pe timpul nopții, instabilitatea se va extinde și către alte regiuni.

Ploi torențiale, vijelii și grindină

Meteorologii avertizează că în zonele vizate vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, fenomenele pot deveni severe. Vijeliile pot fi însoțite de rafale de 50-70 km/h. De asemenea, este posibilă apariția grindinei, cu dimensiuni cuprinse între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-25 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte sau prin acumulare. Pe arii restrânse, meteorologii estimează că se pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat.

Vreme instabilă și în alte zone ale țării

Pe parcursul nopții, aria afectată de instabilitatea atmosferică se va extinde. Sunt vizate nordul Munteniei, Maramureșul și jumătatea de nord a Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și aici pot apărea, izolat, vijelii și grindină. Schimbarea vremii vine după perioada de caniculă. În timp ce unele regiuni se confruntă cu temperaturi extreme, altele intră deja sub incidența fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Nouă județe și Capitala, vizate de temperaturi extreme

În paralel cu avertizarea de ploi și vijelii, ANM menține marți și o alertă pentru temperaturi extreme. Nouă județe și Bucureștiul sunt vizate de această avertizare. Astfel, România se confruntă în aceeași zi cu două tipuri de fenomene meteo: temperaturi ridicate în anumite zone și furtuni puternice în altele.

Meteorologii atrag atenția că instabilitatea atmosferică poate fi accentuată local. În special în timpul averselor, condițiile se pot schimba rapid, iar ploile abundente pot produce acumulări importante de apă într-un timp scurt.

CITEȘTE ȘI:

Se schimbă vremea radical! ANM a emis două coduri galbene de caniculă și furtună

Alertă de viituri în România! 19 județe, vizate de cod galben. Avertismentul INHGA

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin Bercean
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin Bercean
Ce a observat toată lumea în fotografiile Adelinei Pestrițu din Maldive. Vedeta a reacționat
Ce a observat toată lumea în fotografiile Adelinei Pestrițu din Maldive. Vedeta a reacționat
Alex Ghidush, dezvăluiri despre mașina furată. Cum a aflat unde era, de fapt
Alex Ghidush, dezvăluiri despre mașina furată. Cum a aflat unde era, de fapt
De azi, internetul intră în vizor! Cancan Viral, show-ul care promite să rupă Youtube-ul, se lansează la ora 18:00
De azi, internetul intră în vizor! Cancan Viral, show-ul care promite să rupă Youtube-ul, se lansează la ora 18:00
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Mediafax
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Click.ro
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.