Vremea se schimbă radical în mai multe regiuni ale României. După zilele cu temperaturi ridicate, meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni, vijelii și grindină. Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică.

Avertizarea este valabilă marți, 25 august, de la ora 16:00, până miercuri, 26 august, la ora 8:00. În prima parte a intervalului, fenomenele meteo vor afecta sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei. Pe timpul nopții, instabilitatea se va extinde și către alte regiuni.

Ploi torențiale, vijelii și grindină

Meteorologii avertizează că în zonele vizate vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, fenomenele pot deveni severe. Vijeliile pot fi însoțite de rafale de 50-70 km/h. De asemenea, este posibilă apariția grindinei, cu dimensiuni cuprinse între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-25 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte sau prin acumulare. Pe arii restrânse, meteorologii estimează că se pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat.

Vreme instabilă și în alte zone ale țării

Pe parcursul nopții, aria afectată de instabilitatea atmosferică se va extinde. Sunt vizate nordul Munteniei, Maramureșul și jumătatea de nord a Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Și aici pot apărea, izolat, vijelii și grindină. Schimbarea vremii vine după perioada de caniculă. În timp ce unele regiuni se confruntă cu temperaturi extreme, altele intră deja sub incidența fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Nouă județe și Capitala, vizate de temperaturi extreme

În paralel cu avertizarea de ploi și vijelii, ANM menține marți și o alertă pentru temperaturi extreme. Nouă județe și Bucureștiul sunt vizate de această avertizare. Astfel, România se confruntă în aceeași zi cu două tipuri de fenomene meteo: temperaturi ridicate în anumite zone și furtuni puternice în altele.

Meteorologii atrag atenția că instabilitatea atmosferică poate fi accentuată local. În special în timpul averselor, condițiile se pot schimba rapid, iar ploile abundente pot produce acumulări importante de apă într-un timp scurt.

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