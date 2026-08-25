Un român spune adevărul despre viața în Anglia. De câți bani are nevoie o familie pentru un trai decent

Un român spune adevărul despre viața în Anglia. De câți bani are nevoie o familie pentru un trai decent
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După aproape 12 ani petrecuți în Marea Britanie, un român a vorbit despre viața din Regatul Unit. Cătălin a discutat cu vloggerul Cosmin Avram despre costurile de trai, veniturile de care are nevoie o familie și motivele pentru care a ales să plece din Londra. Românul a locuit aproximativ un an și jumătate în capitala britanică. Ulterior, împreună cu partenera sa, s-a mutat în sudul Angliei, la aproximativ 30 de mile de Londra.

Cătălin a studiat două universități în capitala Marii Britanii. Una dintre facultăți a fost în domeniul ingineriei arhitecturale, iar cealaltă în fine art. În prezent, lucrează pe cont propriu în design interior. În timpul liber, realizează păpuși și mascote pentru festivaluri și teatre. Acesta a povestit că a lucrat și în industria cinematografică și teatrală, însă spune că ritmul de lucru poate deveni extrem de solicitant.

„E foarte greu să intri în industria cinematografică sau teatrală. Am lucrat, însă programul este demențial, există în permanență deadline-uri. Nu ai timp să te duci acasă, spui că stai 2 zile etc… e în permanență. În plus, când sunt deadline-uri poate să te prindă și 12 noaptea. Nu contează. Dar eu sunt genul căruia îi place să trăiască viața, nu să o muncească”, a spus Cătălin.

Viața în Londra a devenit tot mai scumpă

Bărbatul a vorbit și despre scumpirile din Marea Britanie. Acesta spune că majorările de prețuri se simt inclusiv la electricitate și transport. În special Londra a devenit o destinație costisitoare pentru cei care vor să locuiască acolo.

„Să știi că de la o perioadă stresul se simte și aici. Se scumpesc toate, în fiecare an se scumpește electricitatea, se scumpește și transportul. De fapt, aici în Anglia și în special în Londra, transportul este unul dintre cele mai scumpe din lume”, a spus Cătălin.

„Pe lângă transport, pentru mine a fost o luptă să găsesc o cazare decentă la un preț decent. Noi plătim 180 de euro pe noapte. Pentru bugetul nostru este foarte mult, nici măcar în New York nu am plătit atât de mult! Stăm pe lângă Camden Town, în partea aia. Acolo am găsit cel mai ieftin”, a povestit și Cosmin Avram.

De câți bani are nevoie o familie în Anglia

Cătălin a explicat și câți bani crede că ar fi suficienți pentru ca un cuplu fără copii să ducă un trai decent în Marea Britanie. Potrivit acestuia, o familie formată din două persoane ar avea nevoie de aproximativ 5000 de lire sterline net pe lună pentru a se descurca decent.

„O familie fără copii, doar soț și soție, cheltuie în jur de 2500-2800 de lire doar pe mâncare, chirie, telefon, internet. Noi în medie, eu cu partenera mea, ajungem undeva la 7-8000. Deci, o familie fără copii, dacă ar câștiga în jur de 5000 de lire împreună, în mână, ar fi ok. Noi doi, dar nu te gândi că mănânc caviar, fără restricții, amândoi, cheltuim undeva la 450-500 de lire pe lună. În această sumă intră apa, brânzeturi, carne etc. Apropo, carnea noastră e mai bună decât aici”, a spus el.

Ce părere are despre românii din Marea Britanie

Cătălin a vorbit și despre comunitatea românească din Regatul Unit. Acesta spune că preferă să păstreze o anumită distanță față de conaționalii săi. Românul susține că, în experiența sa, nu a găsit întotdeauna disponibilitatea de a construi relații apropiate în comunitatea românească.

„Eu stau departe de ei. Ne salutăm la muncă, dar nu spui hai să facem un grătar sau să mai stăm de vorbă. În general, românul, întotdeauna, oriunde s-a dus, l-a interesat doar de el, de propria persoană. El să o ducă bine, el să aibă. Nu contează, știi vorba aia, calcă pe cadavre. Când e vorba de bani, nu mai există prietenie, nici mamă, nici tată, nimic. S-a ajuns într-un punct atât de tragic. Cred că și în Spania și în Italia e la fel. (…) Românii nu te întreabă de locuri de muncă, te întreabă dacă poți să îi ajuți cu niște bani”, a spus Cătălin.

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