Vizită surpriză la Acces Direct. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, reunite după Asia Express

Vizită surpriză la Acces Direct. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, reunite după Asia Express
Foto: Instagram
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Mirela Vaida a trăit un moment neașteptat în pauza de publicitate de la „Acces Direct”, când în platou a apărut, fără niciun anunț prealabil, Oana Tomoiagă, colega ei din competiția „Asia Express”. Revederea a fost una emoționantă, cele două nefiind împreună de la finalul filmărilor pentru noul sezon al reality show‑ului care va începe pe 6 septembrie la Antena 1.

Prezentatoarea TV s-a bucurat vizibil să o revadă pe Oana Tomoiagă, cea cu care a împărțit toate provocările din timpul aventurii. Artista a venit direct din Maramureș, după o noapte întreagă de condus, fără să anunțe pe nimeni, dorind să-i facă Mirelei o surpriză.

Vizită surpriză la Acces Direct

Mirela Vaida a povestit pe rețelele de socializare cum a auzit o voce strigând-o din culise și cum, întorcându-se, a văzut-o pe Oana.

„Uneori, oamenii cu care ai trăit o aventură nebună rămân cu tine mult după ce aventura s-a terminat. Azi, în pauza de publicitate de la Acces Direct, aud că mă strigă cineva din ușa platoului. Mă întorc și… OANA! Oana mea frumoasă și nebună, venită tocmai din Maramureș, după ce a condus o noapte întreagă, fără să-mi spună nimic, doar ca să-mi facă o surpriză! Nu ne mai văzuserăm de când am terminat Asia Express și, când am văzut-o, mi-a sărit inima din piept!”, a mărturisit prezentatoarea.

Conform Libertatea, cele două au rememorat experiențele trăite în condiții dificile, de la nopți petrecute în saci de dormit până la lipsa hranei, frigul și ploile prin care au trecut împreună. Mirela a menționat, într-un ton amuzat, că Oana nu renunța niciodată la parfumul ei de lux, indiferent de situație.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, reunite după Asia Express

Artista din Maramureș i-a adus Mirelei exact acel parfum, cadou care a trezit instant amintiri din timpul competiției. Vaida a explicat că aroma îi va aminti mereu de aventura intensă pe care au trăit-o împreună.

„Câte am trăit noi două… Am plâns, am râs, ne-am ținut de mână, ne-am enervat, ne-am împăcat, am luptat, am cântat, ne-am distrat și am dormit pe unde-am apucat, prin saci de dormit, uneori fără să avem ce mânca, prin noroaie și ploi și frig! Dar un lucru nu-i lipsea niciodată Oanei: parfumul ei de lux! Și exact parfumul acela mi l-a adus astăzi cadou. Poate o fi vrut să-mi spună că am fost un «guidance» bun pentru ea prin Asia… Sau poate doar să-mi aducă aminte, prin mirosul lui, de nebunia noastră frumoasă. Mi-a făcut o bucurie uriașă! Și mi-am dat seama, încă o dată, ce fată faină, sinceră și minunată e și că n-aș fi putut alege mai bine omul cu care să plec la drumul ăsta! Mulțumesc, Oana mea dragă! Unele drumuri se termină, dar oamenii pe care îi întâlnești pe ele, rămân. Moldova & Maramureș, din nou împreună!”, a spus Mirela Vaida.

Noul sezon „Asia Express” va debuta pe 6 septembrie la Antena 1.

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