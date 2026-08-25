Delia Salchievici, drama neștiută din căsnicia cu Lino Golden! Fosta soție a artistului vorbește despre sarcina pierdută + Acuzațiile care au marcat-o

CANCAN: Ai spus că a fost cea mai urâtă perioadă din viața ta.

Delia: Da. Mai exact, traumatizantă. Pot să spun că nu m-am vindecat încă de ceea ce am trăit acolo.

CANCAN: Hai să o luăm cu începutul. A fost din dragoste, nu? Probabil că povestea a început din iubire.

Delia: Da, categoric. Primul an chiar a fost iubire, pot să spun asta.

CANCAN: Deci v-ați îndrăgostit unul de celălalt și totul a fost bine?

Delia: În primul an, da. Primul an chiar a fost unul frumos, mai ales primele șase luni. Mi se părea că trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste.

CANCAN: De când a început să scârțâie relația?

Delia: Atunci a fost momentul în care a început și cariera lui să scârțâie.

„Era agresiv cu obiectele din jurul lui”

CANCAN: Deci nu a mai fost pe val.

Delia: Exact. Și, cumva, frustrările pe care le aduna din cauza carierei și a vieții lui personale pentru că ăsta este lucrul pe care mi l-a și menționat, toate frustrările astea le revărsa în relația dintre noi. Eu eram cea care aduna toate frustrările lui.

CANCAN: Deci tu erai de vină pentru orice s-ar fi întâmplat.

Delia: Exact. Lucrul pe care îl realiza și el, pentru că, după ce mai aveam anumite certuri, îmi spunea: „Uite, nici viața mea nu e ok, trec prin multe”. Și încercam să-l înțeleg. Doar că el devenea din ce în ce mai rău. Atât de rău încât toată lumea din jurul nostru venea să-mi spună să mă despart de el. Indiferent că erau membri ai familiei, prieteni, oameni de-ai mei sau de-ai lui. Nu conta.

CANCAN: În afară de agresivitatea verbală, pentru că probabil aceasta exista, nu a existat vreo agresiune fizică?

Delia: Nu. Nu a existat. Nu m-a lovit niciodată, nu s-a întâmplat absolut nimic de genul acesta. Dar, într-adevăr, era agresiv cu obiectele din jurul lui.

CANCAN: Spărgea, trântea?

Delia: Exact. Spărgea, trântea. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care eu m-am mutat din casa în care am stat cu el, pentru că erau foarte multe urme ale certurilor noastre acolo.

CANCAN: Era o casă închiriată?

Delia: Nu. Era casa mea, mi-au făcut-o cadou părinții mei.

CANCAN: Și ți-a devastat-o, cumva?

Delia: Da. Eu consideram atunci că era casa noastră. Nu l-am lăsat niciodată să trăiască cu impresia că stă el la mine în casă. Eu întotdeauna am vorbit la plural, chiar dacă lucrurile erau ale mele. Însă nu mai puteam să stau acolo. După divorț am mai stat cam un an de zile în acea casă și nu foloseam baia pe care o foloseam împreună. Nu dormeam în dormitor. Cred că am putut să dorm în dormitor abia după jumătate de an de la divorț. Până atunci am dormit fie în camera de oaspeți, fie pe canapea.

CANCAN: În afară de aceste reproșuri pe care ți le făcea în timpul certurilor, ce se mai întâmpla, exact?

Delia: Ideea este că reproșurile nu veneau într-o manieră frumoasă. Veneau într-o manieră foarte urâtă. Auzisem vorbe foarte urâte în fiecare zi. Chiar mi-au rămas câteva întipărite în minte. Spunea destul de des că sunt „o mizerie de femeie”, că „nu sunt femeie” și alte vorbe urâte, care dor, mai ales că eu nu i-am greșit cu absolut nimic. După ce am divorțat, stăteam amândoi de vorbă pentru că, după divorț, am mai stat împreună vreo două luni și ne jucam pe PlayStation, ceva foarte ciudat. Atunci el mi-a spus: „Uite, cred că tu ai greșit că mi-ai acceptat comportamentul. Poate, dacă puneai piciorul în prag mai devreme, lucrurile stăteau altfel”.

Adică și-a asumat și el lucrul ăsta. Și lumea să mă judece și o să întrebe de ce ai stat atât. Ideea este că m-am mai despărțit de el. Am mai avut tentative să plec din acea relație, însă, în momentul în care voiam să plec sau chiar plecam, el îmi promitea că se schimbă. Doar că îmi promitea într-o manieră foarte toxică. Îmi spunea lucruri de genul: „Eu nu pot să trăiesc fără tine”, „Mai bine nu mai trăiesc deloc”. Erau manipulări într-o direcție puțin mai sumbră, care mie nu mi-au plăcut și pe care eu nu le-am crezut niciodată. Și pentru o fată de 20 și ceva de ani este foarte greu. Și mie mi-a fost greu să plec din relație. Știam că îmi face rău, știam că nu e bine pentru mine, dar nu puteam să plec.

CANCAN: Și cât ai mai continuat?

Delia: Noi am stat de vorbă la masă, la puțin timp după ziua mea de naștere, după 11 martie. În timp ce mâncam, i-am spus: „Uite, eu m-am săturat”. Am stat să-mi strâng curajul să spun asta câteva săptămâni. Și, în cele din urmă, am spus: „Eu vreau să divorțăm”. Din momentul în care am spus că vreau să divorțăm, am făcut toate demersurile, pentru că nu împărțeam niciun bun. Am putut să divorțăm la starea civilă. Am depus actele și, chiar după ce am divorțat, în momentul în care am ieșit de la starea civilă, el și-a rupt certificatul de divorț. Adică nici atunci nu a acceptat ceea ce se întâmpla. Și a continuat să-mi aducă flori, să încerce cumva să ne împăcăm. Dar eu m-am ținut de decizia pe care am luat-o, pentru că știam că, dacă mă întorc, există șansa să nu mai pot să ies niciodată.

CANCAN: Cât a durat relația în total, cu mariaj cu tot?

Delia: Trei ani.

CANCAN: După ce ați divorțat, ai spus că ați mai stat împreună.

Delia: Da, vreo două luni. O lună și ceva.

„Nu mi se pare corect ca eu să continui să sufăr și să trăiesc în tăcere”

CANCAN: Și cum au fost lunile acelea de după?

Delia: Nu mai petreceam atât de mult timp împreună. Ne feream destul de mult unul de celălalt. Ne mai și certam, dar am avut și momente în care ne înțelegeam bine. Pe mine m-a derutat puțin perioada aceea, dar ulterior am realizat că putea să fie și ok cu mine și el a ales să nu fie. Dacă a putut după divorț, putea și în timpul relației.

CANCAN: Ce ți-a reproșat el? L-ai întrebat?

Delia: Da. Mi-a reproșat că… „Ea m-a acceptat”. Ăsta a fost reproșul care mi-a rămas în minte. Nu zic că eu am fost fără de greșeală. Și eu am făcut greșeli în relație, dar n-am făcut niciodată greșeli care să îl rănească pe el în mod direct. Spre exemplu, după ce am divorțat, când am apărut eu cu Audai pentru prima dată, el a declarat în presă că l-am înșelat cu Audai, ceea ce este o minciună gogonată. Cumva a încercat să mă atace după, pentru că nu avea de ce greșeală de-a mea să se lege. Pentru că nu existau.

CANCAN: Ți-a trimis mesaje după aceea? Ți-a scris?

Delia: Nu. Noi nu am mai vorbit deloc. Eu am rupt orice legătură cu el. Însă chiar voiam să mai punctez un lucru. El a făcut, la un moment dat, o declarație într-un podcast în care vorbea despre relația cu mine și zicea, probabil ca să câștige simpatia publicului, că el și-a dorit să aibă și un copil cu mine. Că el voia să ducă lucrurile mai departe. Ei bine, ce probabil nu se aștepta el să spun eu într-un mediu public este că eu am avut o sarcină alături de el. Am avut o sarcină destul de înaintată. Aveam două luni și ceva, nu mai știu exact în câte luni eram însărcinată, până am pierdut sarcina. Ideea este că era o sarcină cu probleme, copilul nu se dezvolta, iar la morfologie am primit vestea că nu pot să duc sarcina la bun sfârșit.

Am făcut un chiuretaj, care a fost din nou o experiență foarte dificilă pentru mine, mai ales că nu am avut anestezie totală în acel moment. În momentul chiuretajului, noi ne-am certat foarte tare. El m-a acuzat că am pierdut copilul din cauza mea, că n-am avut grijă și așa mai departe. Și nu poți să-i spui unei mame care și-a pierdut copilul așa ceva. Eu plângeam, stăteam în casă și plângeam pentru ceea ce mi se întâmpla, iar el se certa cu mine și se despărțea de mine, până când l-a sunat mama mea. Eu o sunasem pe mama și i-am spus: „Mamă, uite ce face, uite ce se întâmplă”. Mama s-a luat de el, apoi el s-a luat de mine pentru că mama se luase de el și tot așa.

„Dacă aș vorbi mai mult decât o fac deja, aș merge într-o direcție în care deja i-aș face rău”

Chiar n-am primit înțelegere nici măcar din partea mamei lui în acea situație. Mama lui mi-a spus atunci că și ea, în momentul în care a avut sarcina cu el, doctorii i-au spus că nu ar fi bine să o ducă la sfârșit și ea a dus-o. După declarațiile făcute de Lino Golden în urma divorțului, Delia Salchievici spune că s-a simțit nedreptățită de acuzațiile și afirmațiile făcute la adresa ei. Dacă inițial a ales să păstreze discreția și să nu vorbească despre problemele din căsnicia lor, fosta soție a artistului a decis acum să ofere propria versiune și să dezvăluie o parte dintre lucrurile pe care susține că le-a trăit în timpul relației. M-a acuzat:”Cum ai putut să faci avort?”. Eu deja apucasem să spun că sunt bunică. Trebuia să duci sarcina la sfârșit. N-am primit niciun fel de înțelegere din partea lui sau a familiei lui.

Niciun fel de susținere. Însă, și după ce am trecut prin acest lucru, eu tot m-am împăcat cu el. Ulterior am fost la Power Couple și am încercat să salvăm relația. Deci eu am făcut foarte multe pentru relația asta și am trecut prin foarte multe lucruri alături de el. Am ales să vorbesc în sfârșit public despre asta pentru că mi se pare că am tăcut prea mult și am permis să vândă o realitate mincinoasă. Și eu, în continuare, sufăr pentru ce am trăit. Îmi este foarte greu să leg relații romantice cu oameni. Îmi este aproape imposibil. Pentru că, uite, vorbesc cu o persoană și mi se pare că retrăiesc lucrurile pe care le trăiam cu el.

Am triggeri, cumva, care mă îndepărtează de oamenii din viața mea. Însă, când aud jigniri la adresa mea, dacă îmi zice cineva ceva jignitor, eu, în momentul ăla, chiar dacă iubesc persoana, dacă încep să am sentimente de iubire, mi se șterge tot instant. Adică nu mi se pare corect ca eu să continui să sufăr și să trăiesc în tăcere. Să trăiești în tăcere și să-i permiți lui să vorbească.

La fel cum a declarat că mi-a lăsat el mie casa, în momentul în care eu pot să scot contractul că era casa mea. Că el voia să facă un copil cu mine și așa mai departe, în condițiile în care noi am avut o sarcină și el a tratat într-un mod inuman toată povestea. El s-a recăsătorit și și-a văzut de viața lui. În momentul în care și-a început noua relație, tot posta atacuri la adresa mea. Iar mie mi se pare foarte greșit. Și eu, în tot timpul ăsta, am tăcut. Chiar recent a început să-mi apară pe feed, pe TikTok și pe Instagram, lucru care m-a făcut să-mi dau seama că m-a scos de la blocat acum câteva luni, cred că o lună sau două.

Chiar am intrat intenționat pe profilul lui și i-am dat un like, să vadă că, uite, văd că m-ai scos de la blocat. Nu înțeleg care este scopul lui. Și am zis că, totuși, fiecare trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut. Și mi se pare corect ca oamenii să știe o parte din ceea ce a făcut. Și mi se pare corect ca oamenii să știe măcar o parte din ceea ce a făcut el și din ceea ce am trăit eu. Spun doar lucrurile de suprafață, cât să se înțeleagă ce fel de persoană este el. Sunt mult mai multe lucruri despre care nu vorbesc și despre care aș putea să o fac. Eu am păstrat dovezile în legătură cu tot ceea ce am ales să povestesc și să spun.

CANCAN: De ce alegi să păstrezi unele lucruri pentru tine?

Delia: Din umanitate. Dacă aș vorbi mai mult decât o fac deja, aș merge într-o direcție în care deja i-aș face rău. El s-a dus, după divorț, și la părinții mei acasă să vorbească cu ei, doar că eu am fost foarte hotărâtă, pentru că mi-a fost foarte greu să reușesc să pun punct. Dacă el o să mai iasă să spună minciuni despre mine sau să mă atace într-un fel, eu, în acel moment, o să spun absolut tot și o să scot și dovezile. Am începe un război fără sens, pe care oricum l-ar pierde.