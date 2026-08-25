Transport public gratis o zi pe săptămână! Orașul din România care introduce măsura din septembrie

Locuitorii din Târgoviște vor putea circula gratuit cu mijloacele de transport în comun în fiecare zi de vineri, începând din luna septembrie. Măsura a fost anunțată de administrația locală și face parte din strategia municipalității de a încuraja cât mai mulți oameni să renunțe, cel puțin ocazional, la mașinile personale și să aleagă transportul public.

Facilitatea va fi disponibilă pentru toate categoriile de călători și se va aplica pe raza municipiului Târgoviște. Astfel, ziua de vineri va deveni, începând din septembrie, o zi în care deplasările cu autobuzele din oraș nu vor mai presupune achiziționarea unui bilet.

Orașul din România care introduce măsura din septembrie

Autoritățile locale urmăresc, prin această decizie, să crească numărul persoanelor care folosesc transportul public. Măsura vine în contextul investițiilor realizate în ultimii ani pentru modernizarea sistemului de transport din municipiu și pentru transformarea autobuzelor într-o alternativă mai atractivă la autoturismul personal.

Târgoviște a beneficiat în ultimii ani de proiecte de modernizare a transportului public, inclusiv prin fonduri europene. Investițiile au vizat atât infrastructura necesară circulației autobuzelor, cât și înnoirea parcului auto. Unul dintre cele mai importante proiecte a fost achiziția unor autobuze electrice, care au contribuit la reducerea emisiilor și la modernizarea transportului urban.

La sfârșitul anului trecut, municipalitatea a achiziționat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 21 de autobuze electrice. Noile vehicule fac parte din procesul de înlocuire a mijloacelor de transport mai vechi și de dezvoltare a unui sistem de transport public mai puțin poluant.

Transportul gratuit din zilele de vineri este gândit și ca o modalitate prin care târgoviștenii să testeze mai ușor sistemul de transport în comun. Persoanele care folosesc în mod obișnuit mașina personală pentru deplasările prin oraș vor avea astfel posibilitatea de a opta pentru autobuz fără să suporte costul călătoriei în această zi.

Inițiativa poate avea și un rol important în reducerea traficului rutier, în condițiile în care un număr mai mare de pasageri în transportul public poate însemna mai puține autoturisme pe străzile orașului. În același timp, folosirea autobuzelor electrice contribuie la diminuarea poluării produse de transportul rutier.

Măsura va fi aplicată săptămânal, în fiecare zi de vineri, începând din septembrie. Gratuitatea se adresează tuturor categoriilor de beneficiari, fără ca aceștia să fie nevoiți să facă parte dintr-o anumită categorie socială pentru a putea circula fără bilet.

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