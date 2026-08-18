Metroul din București, în pericol să se oprească. Metrorex are datorii uriașe la energie

Situație financiară dificilă pentru Metrorex, compania care administrează transportul subteran din Capitală. Operatorul a acumulat restanțe importante la plata energiei electrice, iar datoria către Hidroelectrica a ajuns la peste 11,5 milioane de lei. În acest context, furnizorul de energie a transmis companiei un preaviz de deconectare, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la funcționarea metroului în perioada următoare.

Deocamdată, circulația trenurilor nu este în pericol iminent, iar autoritățile încearcă să găsească o soluție pentru achitarea sumelor restante. Una dintre variantele analizate este eșalonarea datoriei, astfel încât Metrorex să își poată respecta obligațiile financiare fără ca activitatea de transport să fie afectată.

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Problemele companiei vin într-un moment în care costurile de funcționare ale rețelei de metrou sunt foarte ridicate. Energia electrică reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli, având în vedere că alimentarea cu energie este esențială atât pentru trenuri, cât și pentru infrastructura din stații.

Metrorex are nevoie de cantități foarte mari de energie pentru a menține în funcțiune trenurile, instalațiile de iluminat, sistemele de ventilație, echipamentele de semnalizare, scările rulante, lifturile și celelalte sisteme tehnice. Costul lunar al energiei se ridică la aproximativ un milion de euro, iar neplata facturilor timp de trei luni a dus la acumularea rapidă a restanțelor.

Potrivit documentelor transmise companiei, soldul restant către Hidroelectrica depășește 11,5 milioane de lei. Furnizorul a notificat Metrorex cu privire la situația plăților și a transmis un preaviz de deconectare. Un astfel de document reprezintă un avertisment important pentru un operator de transport de dimensiunea Metrorex, însă nu înseamnă automat că alimentarea cu energie va fi întreruptă.

În prezent, autoritățile încearcă să evite un asemenea scenariu și poartă discuții cu furnizorul pentru stabilirea unei modalități de achitare a datoriilor. Obiectivul este ca Metrorex să își poată continua activitatea în condiții normale, în timp ce restanțele acumulate să fie recuperate într-un interval stabilit de comun acord.

În paralel, conducerea Metrorex trebuie să ofere explicații cu privire la modul în care s-a ajuns la această situație. Ministerul Transporturilor a solicitat informații despre facturile neachitate, perioada în care s-au acumulat datoriile, măsurile luate pentru remedierea situației și posibilitățile reale de stingere a restanțelor.

Problemele financiare ale companiei sunt urmărite îndeaproape și prin intermediul unor verificări interne. Autoritățile analizează modul în care sunt administrați banii Metrorex și încearcă să identifice eventualele cheltuieli care pot fi reduse. Compania trebuie să găsească soluții pentru diminuarea costurilor și pentru îmbunătățirea modului în care sunt gestionate resursele financiare.

Un alt aspect important îl reprezintă faptul că Metrorex nu are încă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. Lipsa unui buget aprobat complică și mai mult gestionarea financiară a companiei, în condițiile în care operatorul trebuie să acopere cheltuieli semnificative pentru funcționarea zilnică a rețelei.

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