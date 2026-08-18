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Raluca Pastramă a recunoscut că suferă de o boală cronică. Ce diagnostic a primit vedeta

De: Anca Chihaie 18/08/2026 | 11:01
Raluca Pastramă a recunoscut că suferă de o boală cronică. Ce diagnostic a primit vedeta
Raluca Pastramă / Foto: Captură Video
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Raluca Pastramă a decis să vorbească public despre o problemă de sănătate cu care se confruntă de mai mult timp. Fosta soție a lui Pepe a dezvăluit recent că suferă de psoriazis, o afecțiune cronică ce poate avea manifestări diferite de la o persoană la alta și care, în anumite perioade, poate influența semnificativ stilul de viață.

Vedeta a ales să abordeze subiectul într-o manieră relaxată și fără să transforme diagnosticul într-un motiv de îngrijorare pentru cei care o urmăresc. În mediul online, aceasta a publicat mai multe imagini în care pot fi observate manifestările afecțiunii, oferind astfel o perspectivă sinceră asupra unei probleme despre care multe persoane preferă să nu vorbească.

Raluca Pastramă a recunoscut că suferă de o boală cronică

Prin apariția sa în mediul online, Raluca Pastramă a atras atenția asupra psoriazisului și asupra faptului că această afecțiune poate face parte din viața de zi cu zi a celor diagnosticați. Chiar dacă este o boală cronică, evoluția sa nu este aceeași în toate cazurile, iar perioadele în care simptomele sunt mai vizibile pot alterna cu intervale în care acestea se diminuează.

„Eu și psoriazisul meu vă salutăm. Happy psoriazis. Vă pupăm!”, a transmis Raluca Pastramă.

Psoriazisul este o afecțiune inflamatorie cronică asociată cu activitatea sistemului imunitar. Boala se manifestă, de regulă, la nivelul pielii, prin apariția unor zone afectate care pot fi însoțite de roșeață, uscăciune, descuamare sau senzație de disconfort. În funcție de forma bolii și de particularitățile fiecărui pacient, simptomele pot apărea în diferite zone ale corpului.

Un aspect important în cazul psoriazisului îl reprezintă caracterul său cronic. Afecțiunea poate avea perioade de acutizare, urmate de intervale în care manifestările devin mai puțin evidente. Factorii care pot influența evoluția sunt diferiți de la o persoană la alta, motiv pentru care și abordarea terapeutică este individualizată.

În cazul unor pacienți, simptomele pot fi ținute sub control cu ajutorul produselor aplicate local, în timp ce formele mai extinse sau mai severe pot necesita tratamente medicamentoase recomandate de medic. În funcție de situație, specialiștii pot lua în calcul terapii sistemice, tratamente injectabile sau terapii biologice.

Pentru Raluca Pastramă, dezvăluirea vine într-un moment în care aceasta a ales să fie mai deschisă cu urmăritorii săi în privința aspectelor personale. Deși psoriazisul poate reprezenta o provocare, vedeta pare să fi ales să nu lase diagnosticul să îi definească imaginea și să trateze situația cu o atitudine pozitivă.

Psoriazisul nu este o simplă problemă estetică, iar impactul său poate depăși manifestările de la nivelul pielii. Pentru unele persoane, episoadele în care boala se accentuează pot afecta confortul zilnic și încrederea în propria imagine. De aceea, diagnosticarea și monitorizarea de către un medic dermatolog sunt importante pentru stabilirea unei conduite potrivite.

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