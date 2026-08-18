Tragedie după un impact devastator. Cinci adolescenți au murit, iar patru persoane au fost rănite în Irlanda

Cinci adolescenți au murit într-un accident extrem de grav produs duminică dimineața, 16 august 2026, pe autostrada M9 din Irlanda, după ce BMW‑ul în care se aflau a intrat pe sensul opus și a lovit frontal un Hyundai. Patru membri ai unei familii aflați în cealaltă mașină, inclusiv un copil de șapte ani, au suferit răni foarte grave. Ancheta urmărește să afle de ce tinerii au ales să circule pe contrasens, iar autoritățile irlandeze atrag atenția că astfel de comportamente ar putea fi influențate de provocări și filmări pentru platformele sociale.

Accidentul a avut loc în jurul orei 3:00, lângă Junction 3, în apropiere de Moone, comitatul Kildare. BMW‑ul negru în care se aflau cei cinci băieți se deplasa pe benzile destinate traficului din sens opus. Impactul cu Hyundai‑ul a fost frontal și de o violență extremă. Toți cei cinci adolescenți au murit pe loc. Autoturismul a fost atât de avariat încât echipele de intervenție au crezut inițial că sunt patru victime, trupul celui de‑al cincilea fiind găsit abia după ridicarea epavei.

Tragedie după un impact devastator

Presa irlandeză notează că BMW‑ul era suspectat că fusese furat. În orele anterioare tragediei, poliţia primise sesizări privind un grup de tineri care ar fi încercat să intre în locuințe și în mașini parcate în zona Athy. Anchetatorii verifică dacă aceleași persoane au fost implicate în aceste incidente și apoi în accidentul de pe M9. Unele informații arată că unii dintre băieți aveau fețele acoperite, iar poliția îi cunoștea deja pe câțiva dintre ei.

În jurul orei 2:00, o patrulă de poliţie ar fi observat BMW‑ul în Athy și i‑ar fi cerut șoferului să oprească. Acesta ar fi refuzat și ar fi accelerat, fugind de poliție. Ulterior, mașina a ajuns pe M9 și a circulat pe contrasens în două intervale diferite. La un moment dat, șoferul ar fi întors vehiculul și ar fi părăsit autostrada lângă o benzinărie din zona Kilcullen, pentru ca apoi să revină pe M9 și să intre din nou pe sensul greșit, îndreptându‑se spre sud pe benzile destinate traficului spre nord.

Polițiștii pregătiseră o procedură de oprire în apropierea ieșirii de la Junction 3, care includea dispozitive cu țepi pentru perforarea anvelopelor, dar acestea urmau să fie folosite în afara autostrăzii pentru a evita riscurile pentru ceilalți șoferi. BMW‑ul nu a ajuns însă în zona în care poliţia intenționa să intervină și a continuat deplasarea pe contrasens până la impactul fatal cu Hyundai‑ul.

În autoturismul lovit se aflau trei surori cu vârste între 20 și 39 de ani și fiul de șapte ani al uneia dintre ele. Familia se îndrepta spre Aeroportul Dublin pentru a pleca în Marea Britanie, unde urma să participe la o nuntă.

Două dintre femei, șoferița și pasagera din dreapta, au fost transportate la Tallaght University Hospital și se aflau în stare critică. A treia femeie, aflată pe bancheta din spate, a fost dusă la St Luke’s General Hospital și era în stare gravă. Copilul a fost transportat la Children’s Health Ireland (CHI) din Crumlin, iar starea sa a fost descrisă drept gravă.

„O pasageră aflată pe bancheta din spate, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost transportată la St Luke’s General Hospital și se află în stare gravă. În mașină, pe bancheta din spate, se afla și un copil, care a fost transportat la Children’s Health Ireland (CHI) din Crumlin, iar starea sa a fost descrisă drept gravă”, a transmis poliţia.

Trupurile celor cinci adolescenți au fost duse la Naas General Hospital, unde urmează să fie efectuate autopsiile.

Cinci adolescenți au murit, iar patru persoane au fost rănite în Irlanda

Autoritățile irlandeze analizează posibilitatea ca astfel de comportamente extreme să fie alimentate de dorința de a obține vizualizări pe internet. Premierul Micheal Martin s‑a declarat profund șocat și a transmis că este îngrijorat de faptul că unele acte periculoase sunt comise pentru popularitate online. El a subliniat că nu poate exista toleranță față de acțiuni care pun în pericol viețile altor oameni.

Comisarul Justin Kelly, a condamnat la rândul său fenomenul, afirmând că este iresponsabil și periculos.

„Ceea ce face acest comportament imprudent și mai revoltător este faptul că, în unele cazuri, este motivat de dorința de a câștiga popularitate pe rețelele sociale, fără nicio grijă pentru consecințele potențial devastatoare asupra celorlalți sau asupra autorilor înșiși”, a declarat comisarul Kelly.

John Joe O’Connell, liderul unui sindicat al polițiștilor irlandezi, a explicat la postul RTE că grupuri de tineri folosesc platformele sociale pentru a se provoca reciproc, își filmează interacțiunile cu poliția și provoacă intenționat urmăriri cu mașina. Unii ajung să circule pe contrasens tocmai pentru că polițiștii au instrucțiuni să nu urmărească vehiculele atunci când intervenția ar crea riscuri majore pentru ceilalți participanți la trafic.

Accidentul de pe M9 nu este un caz singular. Cu câteva zile înainte, un alt autoturism despre care se spunea că fusese furat, în care se aflau adolescenți, a ajuns pe contrasens pe o autostradă din apropierea Dublinului și a intrat într‑o altă mașină, rănind nouă persoane. Seria de incidente a determinat autoritățile să avertizeze asupra unor grupuri de tineri care fură sau folosesc mașini furate, conduc cu viteze foarte mari și transformă interacțiunile cu poliția în conținut pentru rețelele sociale.

În cazul tragediei de pe M9, anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s‑a întâmplat înainte de impact și dacă cei cinci adolescenți au fost implicați în tentativele de furt raportate în Athy. O altă întrebare esențială este dacă intrările repetate pe contrasens au fost deliberate pentru a evita o eventuală urmărire.

Cazul este analizat și de Fiosrú, organismul independent care investighează incidentele în care persoane mor sau sunt grav rănite după interacțiuni cu poliţia. Implicarea acestui organism este obligatorie în astfel de situații și nu indică automat că polițiștii ar fi suspectați de vreo abatere.

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