Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul a dezvăluit suma după un an

Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul a dezvăluit suma după un an
Galerie Foto 7
Gabi Tamaș și Dan Alexa/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dan Alexa face noi dezvăluiri despre Asia Express, la un an după ce a câștigat marea finală. Acesta a mărturisit, pentru prima dată, câți bani a primit, de fapt, la emisiune. El și Gabi Tamaș au obținut trofeul și premiul de 35.000 de euro, însă suma finală este mult mai mare. 

Dan Alexa și Gabi Tamaș au participat la Asia Express în anul 2025. Cei doi au trecut cu brio peste toate probele dificile, astfel că au reușit să câștige premiul cel mare. Cu toate acestea, concurenții au primit o sumă mult mai mare.

La un an distanță, antrenorul a dezvăluit că împreună au obținut în jur de 80.000 de euro. Pe de altă parte, bărbatul a fost mai sincer ca niciodată și a declarat că ar repeta oricând experiența. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express

În cadrul unui interviu, Dan Alexa a mărturisit că, pe lângă premiul cel mare, el și Gabi Tamaș s-au întors acasă cu aproximativ 80.000 de euro.

Totuși, a ținut să precizeze că separat nu știe suma exactă, mai ales că fiecare concurent a semnat un contract individual.

„Undeva, împreună, la 80.000 de euro, ceva de genul. Ceva de genul, da! Că am luat titlul, că am câștigat trofeul. Împărțiți sau nu știu cum… Nu vreau să vorbesc prostii. Eu nu știu cât a luat el, pentru că fiecare contract e individual. Dar știu că marele premiu… Nu știu, nu vreau să vorbesc, poate el a avut mai mult… Eu am calculat din prisma mea. Dar știu că premiul cel mare a fost 35.000 de euro, care se împărțeau”, a spus Dan Alexa pentru GSP.

Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș la Asia Express

Pe de altă parte, fostul concurent de la Asia Express a recunoscut că ar repeta experiența, dar și că partea financiară nu reprezintă un aspect important pentru el.

„M-aș mai duce! Dar doar… Să fie… Nu! M-aș mai duce, da! Sunt niște trăiri, nea Ovidiu, care, nu… Credeți-mă! Banii… foarte importanți banii, dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo. Ci cu ce te întorci! Pentru că banii se duc, nea Ovidiu. Pentru mine, ceea ce contează cel mai mult este cu ce te întorci de acolo. Acele trăiri sunt de neprețuit”, a mai adăugat el.

VEZI ȘI: Se știu câștigătorii Asia Express 2026? Cum s-a dat de gol unul dintre concurenți, chiar la Antena 1

Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andreea Popescu. Ce înseamnă bruneta pentru el, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Marilu, pregătită să devină mamă? Mesajul cu subînțeles al influenceriței
Marilu, pregătită să devină mamă? Mesajul cu subînțeles al influenceriței
Claudia Ion a primit un cadou neașteptat. Cine se ascunde în spatele gestului misterios?
Claudia Ion a primit un cadou neașteptat. Cine se ascunde în spatele gestului misterios?
Florin Dumitrescu își deschide nu unul, ci două restaurante în Floreasca! Juratul MasterChef a făcut o investiție serioasă
Florin Dumitrescu își deschide nu unul, ci două restaurante în Floreasca! Juratul MasterChef a făcut o investiție serioasă
Andreea Bănică, mesaj puternic despre bullying: „Poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi”
Andreea Bănică, mesaj puternic despre bullying: „Poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi”
Sandra Mutu, dezvăluiri despre debutul în televiziune. Cine a convins-o să accepte oferta
Sandra Mutu, dezvăluiri despre debutul în televiziune. Cine a convins-o să accepte oferta
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
Mediafax
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
Gandul.ro
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit
Adevarul
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
Digi24
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Mediafax
Scandal la Hollywood! ACTRIȚĂ acuzată că și-a SUFOCAT copilul. Mărturii CUTREMURĂTOARE
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
Prosport.ro
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul
Click.ro
Moment stânjenitor la petrecerea Antena 1! Mesaj vulgar la adresa Pro TV, proiectat în fața a sute de invitați. Ce spune PR-ul
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Digi 24
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
Digi24
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Promotor.ro
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
go4it.ro
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
Gandul.ro
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.