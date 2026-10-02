Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul a dezvăluit suma după un an

Dan Alexa face noi dezvăluiri despre Asia Express, la un an după ce a câștigat marea finală. Acesta a mărturisit, pentru prima dată, câți bani a primit, de fapt, la emisiune. El și Gabi Tamaș au obținut trofeul și premiul de 35.000 de euro, însă suma finală este mult mai mare.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au participat la Asia Express în anul 2025. Cei doi au trecut cu brio peste toate probele dificile, astfel că au reușit să câștige premiul cel mare. Cu toate acestea, concurenții au primit o sumă mult mai mare.

La un an distanță, antrenorul a dezvăluit că împreună au obținut în jur de 80.000 de euro. Pe de altă parte, bărbatul a fost mai sincer ca niciodată și a declarat că ar repeta oricând experiența. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express

În cadrul unui interviu, Dan Alexa a mărturisit că, pe lângă premiul cel mare, el și Gabi Tamaș s-au întors acasă cu aproximativ 80.000 de euro.

Totuși, a ținut să precizeze că separat nu știe suma exactă, mai ales că fiecare concurent a semnat un contract individual.

„Undeva, împreună, la 80.000 de euro, ceva de genul. Ceva de genul, da! Că am luat titlul, că am câștigat trofeul. Împărțiți sau nu știu cum… Nu vreau să vorbesc prostii. Eu nu știu cât a luat el, pentru că fiecare contract e individual. Dar știu că marele premiu… Nu știu, nu vreau să vorbesc, poate el a avut mai mult… Eu am calculat din prisma mea. Dar știu că premiul cel mare a fost 35.000 de euro, care se împărțeau”, a spus Dan Alexa pentru GSP.

Pe de altă parte, fostul concurent de la Asia Express a recunoscut că ar repeta experiența, dar și că partea financiară nu reprezintă un aspect important pentru el.

„M-aș mai duce! Dar doar… Să fie… Nu! M-aș mai duce, da! Sunt niște trăiri, nea Ovidiu, care, nu… Credeți-mă! Banii… foarte importanți banii, dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo. Ci cu ce te întorci! Pentru că banii se duc, nea Ovidiu. Pentru mine, ceea ce contează cel mai mult este cu ce te întorci de acolo. Acele trăiri sunt de neprețuit”, a mai adăugat el.

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