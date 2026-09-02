Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andreea Popescu. Ce înseamnă bruneta pentru el, de fapt

Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andreea Popescu. Ce înseamnă bruneta pentru el, de fapt
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Andreea Popescu a dat cărțile pe față în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță” și a vorbit fără ocolișuri despre povestea cu Dan Alexa! A recunoscut ce a atras-o la celebrul antrenor, ce a făcut-o să se simtă femeie, dar și multe alte detalii care au fost, până acum, ascunse. După declarațiile brunetei, antrenorul a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO și a mărturisit ce înseamnă Andreea pentru el, dar și ce apreciază cel mai mult la fosta dansatoare a Deliei! Vezi mai jos ce a declarat!

Andreea Popescu a făcut lumină în misterul care a planat în ultimele luni asupra relației dintre ea și Dan Alexa. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, bruneta a fost pusă față-n față cu întrebări incomode. De data aceasta, nu s-a mai ascuns în spatele răspunsurilor diplomatice și a pus totul pe masă. Andreea a dezvăluit că antrenorul a făcut-o să se simtă femeie și că i-a oferit timpul său, spre deosebire de fostul soț. (VEZI AICI) ) Dacă bruneta a vorbit deschis despre ceea ce a simțit, CANCAN.RO a vrut să afle și perspectiva lui Dan Alexa.

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Dan Alexa, mesaj special pentru Andreea Popescu

Dan Alexa, mesaj special pentru Andreea Popescu

Dan Alexa, mesaj special pentru Andreea Popescu

În timpul emisiunii, Cătălin Măruță a vrut să afle și care dintre cei doi bărbați din trecutul Andreei a fost mai greu de uitat: fostul soț, Rareș Cojoc, sau Dan Alexa. Bruneta a evitat însă să ofere un răspuns clar. În ceea ce îl privește pe fostul soț, aceasta a precizat că nu are cum să îl uite, în timp ce, referitor la antrenor, fosta dansatoare a Deliei a răspuns cu o doză de realism și a mărturisit că stă bine cu memoria. Întrebată apoi dacă l-a iubit sau nu pe Dan, Andreea a ales să nu ofere un răspuns și să lase, în continuare, loc de interpretări.

La scurt timp după apariția episodului, Dan Alexa a oferit o declarație sinceră pentru CANCAN.RO despre felul în care o vede pe Andreea. Antrenorul nu schimbă registrul pe care l-a avut încă de la primele declarații despre brunetă. Ba chiar pare să confirme că, dincolo de toate speculațiile și de ceea ce s-a scris despre ei, există o apreciere reală. Mai mult, burlacul a ținut să precizeze că viața lui personală nu ar trebui să intereseze pe nimeni.

„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială.
Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni.
Despre Andreea, doar de bine, mereu!” a mărturisit Dan Alexa pentru CANCAN.RO

VEZI ȘI: Reacția ilară a lui Rareș Cojoc, după dezvăluirile controversate ale Andreei Popescu despre Dan Alexa

CITEȘTE ȘI: Iubita lui Rareș Cojoc nu s-a putut abține după dezvăluirile Andreei Popescu la Măruță. Ce înțepături i-a aplicat fostei lui Dan Alexa

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