Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andreea Popescu. Ce înseamnă bruneta pentru el, de fapt

Andreea Popescu a dat cărțile pe față în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță” și a vorbit fără ocolișuri despre povestea cu Dan Alexa! A recunoscut ce a atras-o la celebrul antrenor, ce a făcut-o să se simtă femeie, dar și multe alte detalii care au fost, până acum, ascunse. După declarațiile brunetei, antrenorul a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO și a mărturisit ce înseamnă Andreea pentru el, dar și ce apreciază cel mai mult la fosta dansatoare a Deliei! Vezi mai jos ce a declarat!

Andreea Popescu a făcut lumină în misterul care a planat în ultimele luni asupra relației dintre ea și Dan Alexa. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, bruneta a fost pusă față-n față cu întrebări incomode. De data aceasta, nu s-a mai ascuns în spatele răspunsurilor diplomatice și a pus totul pe masă. Andreea a dezvăluit că antrenorul a făcut-o să se simtă femeie și că i-a oferit timpul său, spre deosebire de fostul soț. (VEZI AICI) ) Dacă bruneta a vorbit deschis despre ceea ce a simțit, CANCAN.RO a vrut să afle și perspectiva lui Dan Alexa.

Dan Alexa, mesaj special pentru Andreea Popescu

În timpul emisiunii, Cătălin Măruță a vrut să afle și care dintre cei doi bărbați din trecutul Andreei a fost mai greu de uitat: fostul soț, Rareș Cojoc, sau Dan Alexa. Bruneta a evitat însă să ofere un răspuns clar. În ceea ce îl privește pe fostul soț, aceasta a precizat că nu are cum să îl uite, în timp ce, referitor la antrenor, fosta dansatoare a Deliei a răspuns cu o doză de realism și a mărturisit că stă bine cu memoria. Întrebată apoi dacă l-a iubit sau nu pe Dan, Andreea a ales să nu ofere un răspuns și să lase, în continuare, loc de interpretări.

La scurt timp după apariția episodului, Dan Alexa a oferit o declarație sinceră pentru CANCAN.RO despre felul în care o vede pe Andreea. Antrenorul nu schimbă registrul pe care l-a avut încă de la primele declarații despre brunetă. Ba chiar pare să confirme că, dincolo de toate speculațiile și de ceea ce s-a scris despre ei, există o apreciere reală. Mai mult, burlacul a ținut să precizeze că viața lui personală nu ar trebui să intereseze pe nimeni.

„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială.

Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni.

Despre Andreea, doar de bine, mereu!” a mărturisit Dan Alexa pentru CANCAN.RO

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