Medicul Marius Sava, dezvăluiri despre boala ”tăcută” a oaselor. Motivul pentru care osteoporoza este mai frecventă la femei

Există o boală care poate afecta numeroase persoane, dar care evoluează mult timp fără să dea semne clare. Osteoporoza poate slăbi treptat oasele fără să provoace durere, iar mulți oameni ajung să afle că suferă de această afecțiune abia după ce se confruntă cu o fractură provocată de un traumatism minor.

Osteoporoza este o afecțiune frecvent întâlnită, în special odată cu înaintarea în vârstă, și poate afecta atât femeile, cât și bărbații. Pentru că evoluează adesea fără simptome evidente, boala poate rămâne nedescoperită până în momentul apariției unei fracturi.

Pe măsură ce densitatea osoasă scade, structura oaselor devine mai fragilă, crescând riscul de fracturi. Afecțiunea este considerată una „tăcută”, deoarece nu provoacă, de regulă, durere în stadiile incipiente. Totuși, anumite schimbări fizice pot ridica semne de întrebare. Scăderea în înălțime sau apariția unei poziții tot mai încovoiate pot indica pierderea masei osoase.

„Osteoporoza este momentul în care osul își pierde densitatea. Gândiți-vă la osul nostru ca la o structură foarte densă, o structură foarte solidă, care se rupe foarte greu. Problema este că, în momentul în care apare osteoporoza, densitatea scade și apar ca niște găuri. Cea mai întâlnită complicație a osteoporozei după vârsta de 50 de ani și, de multe ori, momentul în care ne dăm seama că avem osteoporoză este o fractură la un traumatism care nu este cine știe ce serios. Osteoporoza nu doare”, a explicat dr. Marius Sava la emisiunea „Vorbește lumea.”

Cum poți preveni osteoporoza

Femeile sunt mai expuse după menopauză, când nivelul estrogenului scade rapid, influențând și sănătatea oaselor. La bărbați, reducerea testosteronului se produce treptat odată cu înaintarea în vârstă.

Printre factorii care pot favoriza apariția osteoporozei se numără vârsta, menopauza, deficitul de vitamina D, fumatul, consumul de alcool, sedentarismul și greutatea corporală foarte scăzută.

Prevenția începe prin mișcare și o alimentație echilibrată. Activitatea fizică practicată încă din copilărie contribuie la dezvoltarea masei osoase, iar aportul adecvat de calciu și vitamina D este important pe termen lung. Somnul suficient și evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool sunt, de asemenea, recomandate.

Osteoporoza poate fi depistată prin osteodensitometria DEXA, investigație care măsoară densitatea minerală osoasă. Diagnosticul timpuriu este esențial, deoarece intervențiile sunt mai eficiente înainte ca pierderea osoasă să devină severă.

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