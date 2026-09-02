Hotelul din Saturn, prima reacție după ce 58 de turiști au avut simptome de toxiinfecție alimentară. Ce ofertă le-au făcut

Hotelul din Saturn, prima reacție după ce 58 de turiști au avut simptome de toxiinfecție alimentară. Ce ofertă le-au făcut
Ce au făcut reprezentanții hotelului pentru turiștii afectați
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După ce zeci de turiști au acuzat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, autoritățile au intervenit de urgență. Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au descoperit mai multe nereguli în blocul alimentar al unității, motiv pentru care activitatea acestuia a fost suspendată până la remedierea deficiențelor. Acum, reprezentanții hotelului au avut și o primă reacție.

La fața locului au ajuns echipaje ale ISU Dobrogea și paramedici SMURD, care au evaluat starea persoanelor afectate. În total, 58 de turiști, dintre care 11 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar șase persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. În paralel, autoritățile sanitare desfășoară o anchetă epidemiologică pentru a stabili cu exactitate sursa contaminării.

Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au efectuat controale la hotel și au descoperit mai multe nereguli în blocul alimentar, motiv pentru care au decis suspendarea activității acestuia până la remedierea problemelor constatate.

Smurd

Sursa foto: Social media

Ce au făcut reprezentanții hotelului pentru turiștii afectați

Reprezentanții hotelului și-au exprimat regretul față de incident și au transmis că sunt alături de persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Totodată, conducerea a oferit detalii despre măsurile luate pentru turiștii care au sesizat problemele.

„Regretăm situaţia creată şi suntem alături de persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Hotelul rămâne deschis, activitatea unităţii continuând în condiţiile şi cu respectarea măsurilor dispuse de autorităţi.”, au transmis reprezentanţii unităţii.

Potrivit hotelului, grupului de turiști care a reclamat situația i s-a propus restituirea integrală a sumelor achitate pentru sejur, astfel încât aceștia să își poată continua vacanța într-o altă unitate de cazare. Reprezentanții hotelului susțin însă că oferta a fost refuzată, iar turiștii au ales să rămână în continuare în hotel până la data stabilită pentru check-out.

„Aceştia au refuzat oferta şi au ales să rămână în hotel până la data prevăzută pentru check-out”, precizează conducerea unităţii.

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