Cristina Demetrescu numește zodia care va ajunge la psiholog la început de septembrie 2026: „Aveți nevoie de răspunsuri, apelați la un terapeut!”

Cristina Demetrescu numește zodia care va ajunge la psiholog la început de septembrie 2026: "Aveți nevoie de răspunsuri, apelați la un terapeut!"
Cristina Demetrescu
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​Începutul lunii septembrie vine cu schimbări importante din punct de vedere astrologic. Cristina Demetrescu atrage atenția asupra unei perioade în care anumite zodii sunt împinse să își analizeze mai atent emoțiile, relațiile și alegerile.

Potrivit astrologului, poziționarea planetelor indică o etapă în care oamenii pot fi mai atenți la ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Marte se află în Rac, iar acest tranzit poate pune accent pe reacțiile instinctive și pe zona emoțională. Cristina Demetrescu spune că, în anumite situații, prima reacție poate fi mai apropiată de adevăr decât deciziile îndelung analizate.

În același timp, Soarele și Mercur se află în Fecioară, configurație care aduce în prim-plan teme precum munca, responsabilitățile cotidiene și sănătatea. Este o perioadă în care preocupările legate de echilibrul personal pot deveni mai evidente. Unele persoane pot simți nevoia să găsească explicații pentru stări sau situații pe care nu le-au înțeles până acum.

 „De la Jupiter până la Pluton, toate planetele fac serioase eforturi, dispuse în configurații armonioase, să ne susțină planurile, ideile, să așeze lumea asta, în tot tumultul ei, într-o nouă formă a viitorului.

Se întâmplă multe în lume, dar pare o reconfigurare a planetei, cu efecte mult diminuate față de ce s-ar putea numi o transformare majoră, radicală, să-i spunem metaforic – apocaliptică. Ne putem speria de multe minuni care ne iau prin surprindere, dar ne putem imagina că totul este sub un anume control, protecție divină pentru care putem fi recunoscători”, a spus Cristina Demetrescu, la „Vorbește lumea”.

Taurii sunt îndemnați să caute răspunsuri

Dintre cele 12 semne zodiacale, Taurul se află în centrul atenției atunci când vine vorba despre necesitatea unei analize interioare mai profunde. Pentru nativii acestei zodii, începutul lui septembrie poate aduce conștientizări prin intermediul celor mai importante relații din viața lor.

Dragostea și relația cu propriii copii pot deveni adevărate surse de învățare. Unele experiențe îi pot determina pe Tauri să își pună întrebări despre propriile reacții, despre felul în care iubesc sau despre modul în care se raportează la cei dragi.

Astrologul subliniază că, pentru anumite persoane, răspunsurile nu vor veni imediat. Astfel că, ar putea fi nevoie de sprijin specializat pentru a înțelege mai bine ceea ce li se întâmplă.

„Nu realizați ce lecție de psihologie învață omul din relația de dragoste sau cea cu copiii. De data asta, parcă aveți nevoie de mai multe răspunsuri și chiar puteți apela la un psiholog sau terapeut. În privința propriei arte, activități, performanțe, pasiuni, fiți mai încrezători. Noi nu suntem cei mai buni evaluatori ai noștri.”

Pe de altă parte, Cristina Demetrescu le recomandă Taurilor să nu își subestimeze calitățile atunci când vine vorba despre pasiunile și activitățile lor. Chiar dacă au tendința de a fi autocritici, perioada poate fi una potrivită pentru mai multă încredere în propriile capacități.

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