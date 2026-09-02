Cosmin lucrează ca șofer Uber în București. Luni noapte, la ora 1:12, a primit o comandă care l-a bulversat. Câți bani ar fi primit, pentru o cursă până la Aeroportul Otopeni

Cosmin, șofer Uber în București, a avut parte de o surpriză neașteptată în noaptea de luni, la ora 1:12. În timp ce se afla în centrul Capitalei, aplicația i-a afișat o comandă care l-a pus pe gânduri.

Destinația era Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, iar tariful estimat pentru cursă era de 28,34 lei. La prima vedere, suma pare decentă, însă pentru o distanță de aproape 18 kilometri și o durată de aproximativ 23 de minute, valoarea ridică semne de întrebare privind rentabilitatea unei astfel de curse.

Reacţia unui şofer de Uber după ce a primit o comandă atipică

Aplicația indica faptul că pasagerul se afla la doar 1,5 kilometri distanță, pe Strada Gheorghe Sterian din București, iar destinația finală era Strada Mărășești din Otopeni.

Cosmin ar fi trebuit să parcurgă drumul până la aeroport, o rută frecventă pentru șoferii de ride-sharing, dar care, în orele de noapte, adesea nu acoperă costurile reale de combustibil și uzură. Cu un rating de 4,92, șoferul se afla în categoria „Exclusive”, ceea ce presupune un nivel ridicat de servicii, dar nu neapărat o remunerație proporțională.

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Pentru mulți șoferi Uber din București, astfel de curse scot la iveală dilema dintre disponibilitatea permanentă și câștigul real. Într-un oraș cu trafic imprevizibil și prețuri fluctuante la combustibil, o cursă de 28 de lei pentru aproape 18 kilometri poate fi considerată subevaluată. Deși algoritmul Uber calculează tarifele în funcție de distanță, durată și cerere, diferențele dintre orele de vârf și cele de noapte sunt semnificative.

Cosmin a ezitat să accepte comanda, conștient că profitul net, după deducerea comisionului și a costurilor de deplasare, ar fi fost minim. Situația sa nu este singulară. Mulți șoferi din București reclamă faptul că tarifele scad în momentele cu cerere redusă, deși distanțele rămân aceleași.

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