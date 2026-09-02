Sanda Ionescu, avertisment pentru noul an școlar. Ce arată astrele pentru elevi și cadrele didactice: „Profesorii aroganți nu sunt susținuți”

Sanda Ionescu, avertisment pentru noul an școlar. Ce arată astrele pentru elevi și cadrele didactice: „Profesorii aroganți nu sunt susținuți”
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Anul școlar 2026 – 2027 vine cu schimbări astrale care pot da peste cap sistemul de învățământ din România! Sanda Ionescu, astrolog specialist FAS, face o radiografie fără menajamente a următoarelor luni și anunță tensiuni între profesori, elevi, părinți și instituțiile din învățământ, dar și posibile schimbări radicale în educație. Mai mult, astrele indică inclusiv „căderea” unor profesori și directori afiliați politic, revolte în școli și măsuri care ar putea schimba regulile jocului. Cine este susținut de Jupiter și cine riscă să piardă? Astrologul explică ce ne rezervă noul an școlar! Vezi mai jos!

Dacă până acum, începutul de an școlar însemna emoții, rechizite noi și reînceperea școlii, 2026-2027 vine cu o încărcătură astrală cu totul aparte. Conform astrologului Sanda Ionescu, poziția planetelor scoate atât probleme vechi ale sistemului, cât și nevoia unei schimbări majore.

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Sanda Ionescu, despre noul an școlar

Sanda Ionescu, despre noul an școlar

Ora planetară a lui Jupiter și începutul anului școlar

Potrivit astrologului Sanda Ionescu, ora planetară a lui Jupiter susține învățământul și, în mod special profesorii. Îi susține pe acei profesori care iubesc ceea ce fac și mai ales pe cei care iubesc copiii, ținând cont că Jupiter este în Leu. Leul fiind semnul zodiacal al copilăriei.

Pe de altă parte susține profesorul care este pasionat de meserie și non-agresiv. Profesorii aroganți, impunători nu sunt susținuți cu respect sau pur și simplu nu sunt susținuți astral, ținând cont de Nodul Sud aflat chiar lângă Jupiter.

Nodul Sud în Leu nu mai susține vechiul sistem de învățământ, bazat pe autoritate, impunere și abuz. Nodul Nord în Vărsător îi susține atât pe profesori, elevi și părinți să fie uniți, să înțeleagă, mai ales profesorii, că actorul principal este elevul, iar noi, cei maturi suntem responsabili să asigurăm prin elev, viitorul.

Sanda Ionescu ne spune la ce să ne așteptăm în anul școlar 2026-2027

Sanda Ionescu ne spune la ce să ne așteptăm în anul școlar 2026-2027

Relația profesor-elev, foarte importantă în acest an școlar

Ascendentul în Balanță și Guvernatorul hărții, Venus în Balanță, arată un potențial mare cu care școala poate unii, ajutând la relaționare și la conexiune benefică cu instituțiile de învățământ.
Venus, Guvernatoarea hărții face o cuadratură cu Luna în Rac, ceea ce poate aduce tensiuni între părinți, copii, profesori și instituție, probabil și din cauza lipsurilor financiare, ținând cont că, Guvernul a adus un mare aport crizei actuale, iar Chiron în Taur, ne arată acest aspect.

Putem vedea performanța, dar nu e răsplătită, atât a elevilor olimpici sau studioși, cât și a profesorilor. Mai ales că Mercur, Guvernatorul învățământului pre-universitar este în căderea Guvernatorului hărții, Venus. De aici putem observa panta abruptă spre care se îndreaptă educația din România.

Lilith este la dispoziția O.P. a lui Jupiter! Și aici vom vedea căderea unor profesori și mai ales al directorilor afiliați politic. Cei care răspund mai mult partidului și mai puțin nevoilor reale ale instituției pe care o conduc. Putem observa asta chiar pe parcursul anului, mai ales cu al doilea modul din anul școlar când Mercur va Retrograda în Vărsător și acolo îl va întâlni pe Pluto, aducând multe revolte în educație.

În iunie vedem ceva revolte și schimbări de altfel nemaivăzute, deoarece Mercur va Retrograda în Gemeni, unde o va întâlni pe cea mai surprinzătoare și rebelă planetă, pe Uranus.

Ora planetară face un trigon cu Saturn, arătând că o decizie mai veche, poate să scoată în față copilul mai studios, mai perseverent. Se poate crea o formă de învățământ mai elitistă, unde se pune mult accent pe studiu, mai ales că îl avem aici pe Saturn Retrograd în Berbec.

O lege mai veche se poate lua în calcul și se va putea pune în practică. Și ca să rămân cu sfera semnului zodiacal al Berbecului, este normal să se facă ceva, să motiveze cumva sistemul educațional și elevii.

În rest, Retrogradările lui Mercur de peste an, cer atât elevului cât și profesorilor să fie mai profunzi cu studiul, mai conectați la noile nevoi ale acestei generații, care au alte nevoi de înțelegere a studiului, mai ales că se va folosi enorm de mult tehnologia și inteligența artificială.

Cu Jupiter ca O.P. cu ziua începerii noului an școlar, sperăm la un an în care profesorii, elevii și părinții își dau mâna pentru binele comun al viitorului: elevul.

VEZI ȘI: Schimbări majore în perioada 19 august 2026 – 6 martie 2028, potrivit astrologului Sanda Ionescu: „Crize financiare, o nouă monedă și atentate teroriste!”

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