Fiul lui Marcel Toader a plătit scump „moștenirea”! Maximilian dezvăluie cum a achitat singur datorii de aproape 200.000 €

Fiul lui Marcel Toader a plătit scump „moștenirea”! Maximilian dezvăluie cum a achitat singur datorii de aproape 200.000 €
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Au trecut șapte ani de la moartea lui Marcel Toader, iar fiul său, Maximilian, a dus singur greul lăsat în urmă de tatăl său. După dispariția acestuia, tânărul s-a ocupat de problemele financiare și de toate responsabilitățile care au rămas pe umerii lui, fără să primească ajutorul pe care poate l-ar fi așteptat. CANCAN.RO a stat de vorbă, în exclusivitate, cu Maximilian Toader și a aflat cum este păstrată astăzi memoria tatălui său, cine își mai amintește de Marcel Toader și, mai ales, cine mai trece pe la mormântul lui pentru a-i aprinde o lumânare sau a-i aduce o floare. Din mărturisirile lui Maximilian reiese un lucru dureros, la mormântul tatălui său ajung astăzi foarte puțini oameni. Îi poate număra pe degete.

În 2019, Marcel Toader se stingea din viață, după o perioadă în care părea să aibă mulți oameni alături, de la prieteni apropiați până la femeile cu care și-a împărțit viața. Șapte ani mai târziu, însă, se pare că majoritatea au uitat de el, iar cei care odinioară îi erau aproape nu se mai regăsesc în peisaj.

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„La mormântul tatălui meu mai trec doar prietenii. Îi numeri pe degetele de la o mână”

După moartea lui Marcel, Maximilian s-a trezit în fața unor probleme financiare importante lăsate în urmă de tatăl său. Tânărul a fost nevoit să le gestioneze singur și să le rezolve pas cu pas, asumându-și responsabilități care au venit într-un moment extrem de greu pentru el.

„La tata mai trec azi doar prietenii. Îi numeri pe degetele de la o mână”

CANCAN: Ce se întâmplă azi, la 7 ani de la moartea tatălui tău? Cine mai merge să îi aprindă o lumânare?

Maximilian Toader: Prietenii foarte, foarte apropiați. Îi numeri pe degetele de la o mână. Mormântul lui este la Constanța.

CANCAN: Cum ai gestionat problemele financiare lăsate în urma tatălui tău?

Maximilian Toader: Partea financiară am rezolvat-o pur și simplu singur. Nu m-a ajutat nimeni. Au fost aproape 200.000 de euro, cu tot cu cheltuieli de judecată și ce a mai trebuit. S-au achitat cu vânzarea apartamentului care era pe firmă.

CANCAN: Cum ești astăzi?

Maximilian Toader: Sunt bine. Mă descurc. Lucrez de doi ani și ceva, am evoluat. Acum sunt în vacanță cu prietenii și partenera, în Grecia. Mergem mai departe. Am reușit să depășesc momentul, dar rămân dorul și durerea.

După moartea tatălui său, Maximilian a descoperit treptat cât de complicată era situația financiară lăsată în urmă. Nu știa despre toate problemele, iar în 2020 a început să ia la rând firmele în care fusese implicat Marcel și să verifice datoriile la ANAF. A aflat că erau aproximativ șase firme cu probleme, iar apartamentul în care locuise tatăl său era, la rândul lui, legat de una dintre acestea. Pentru a ieși din impas, a discutat cu executorul, a găsit un cumpărător și a vândut apartamentul. Banii obținuți au mers către plata datoriilor, iar Maximilian a rămas practic fără moștenirea pe care ar fi trebuit să o primească de la tatăl său.

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