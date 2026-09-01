Ultimele zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă

Vestea morții Ancăi Pandrea a lăsat multă tristețe în lumea artistică românească! Actrița care, timp de zeci de ani, a trăit pentru scenă, dar și pentru marea iubire a vieții sale, Iulie Darie, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Acum, cei care i-au fost aproape în anii recenți își amintesc cu emoție de femeia din spatele personajelor. Printre persoanele care i-au fost alături Ancăi în ultimele clipe se numără și actorul Victor Yila care a povestit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO cum s-a simțit actrița începând de sâmbătă, dar locul și când, cei care au iubit-o, îi pot aduce un ultim omagiu!

Dispariția Ancăi Pandrea marchează sfărșitul unei povești trăite cu intensitate, între scenă, iubire și momentele care au rămas în memoria celor care i-au fost aproape. Pentru mulți, numele ei va rămâne legat de cel al lui Iurie Darie, bărbatul alături de care a trăit o iubire aparte. În ultimele clipe de viață ale Ancăi, colegii de scenă i-au fost aproape, iar printre aceștia se numără și Victor Yila. Actorul a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre starea de sănătate a Ancăi Pandrea în zilele de dinaintea morții, dar și despre locul și ora, în care trupul neînsuflețit al actriței va fi depus pentru priveghi.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea va fi depus astăzi la „Capela Cimitirului Sfânta Vineri” la ora 16:00

Legătura dintre Anca Pandrea și Victor Yila nu a fost una de moment. Aceștia se cunoșteau de zeci de ani. Au împărțit scena, dar și numeroase momente dincolo de lumina reflectoarelor. Victor a fost apropriat și lui Iurie Darie, dar după moartea marelui actor, a rămas unul dintre puținii oameni care nu au abandonat-o pe Anca. În ultimii ani, acesta i-a fost sprijin constant, ocupându-se chiar de oxigenul de care actrița avea nevoie. Răvășit de vestea dispariției ei, Victor Yila a anunțat și de când, oamenii care au iubit-o, îi pot aduce un ultim omagiu Ancăi Pandrea.

”Mi-a făcut mare plăcere să fiu prieten cu ea și cu bărbatul ei, Iurie Darie, cu care am lucrat la Teatrul de Comedie. Ne cunoaștem din 1991. După ce a plecat Iurie Darie, m-am apropiat de Anca Pandrea. Am fost sprijinit oricât am putut. Și până acum, tot ce îmi cerea, o ajutam. Când aveam emisiuni, să mergem la TV, la evenimente, mergeam împreună. Nu i-am refuzat niciodată nimic, datorită prieteniei noastre. Și îmi pare rău că nu mai este! Anca a trăit până acum cu ajoturoul oxigenului pe care îl făceam eu rost. Timp de aproape cinci-șase ani. Și de când a fost dusă la spital, până ieri, eu am fost acolo în fiecare zi. Însă, ieri a trebuit să mă duc până la repetiție. A rămas soția mea acolo cu alt cuplu care se ocupă, care, de fapt, sunt aparținători. Acum am fost să negociez cu Teatrul de Comedie, dacă putem să o avem acolo, să o ținem acolo, să o ducem pentru priveghi. Ne-am dorit asta pentru faptul că a lucrat acolo toată viața, la Teatrul de Comedie. Dar din cauza problemelor tehnice, nu s-a putut.

Sâmbătă își mai revenise puțin și a făcut glume cu noi, actorii. Duminică am vorbit puțin, însă nimic special. Iar ieri a închis ochii și nu a mai vorbit cu nimeni. Astăzi va fi depusă la „Capela Cimitirului Sfânta Vineri”, de pe Calea Griviței, la ora 16.00, iar joi va fi înmormântarea.” a povestit Victor Yila pentru CANCAN.RO

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