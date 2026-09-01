Ultimele zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă

Ultimele zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
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Vestea morții Ancăi Pandrea a lăsat multă tristețe în lumea artistică românească! Actrița care, timp de zeci de ani, a trăit pentru scenă, dar și pentru marea iubire a vieții sale, Iulie Darie, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Acum, cei care i-au fost aproape în anii recenți își amintesc cu emoție de femeia din spatele personajelor. Printre persoanele care i-au fost alături Ancăi în ultimele clipe se numără și actorul Victor Yila care a povestit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO cum s-a simțit actrița începând de sâmbătă, dar locul și când, cei care au iubit-o, îi pot aduce un ultim omagiu!

Dispariția Ancăi Pandrea marchează sfărșitul unei povești trăite cu intensitate, între scenă, iubire și momentele care au rămas în memoria celor care i-au fost aproape. Pentru mulți, numele ei va rămâne legat de cel al lui Iurie Darie, bărbatul alături de care a trăit o iubire aparte. În ultimele clipe de viață ale Ancăi, colegii de scenă i-au fost aproape, iar printre aceștia se numără și Victor Yila. Actorul a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre starea de sănătate a Ancăi Pandrea în zilele de dinaintea morții, dar și despre locul și ora,  în care trupul neînsuflețit al actriței va fi depus pentru priveghi.

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Anca Pandrea și Iurie Darie

Anca Pandrea și Iurie Darie

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea va fi depus astăzi la „Capela Cimitirului Sfânta Vineri” la ora 16:00

Legătura dintre Anca Pandrea și Victor Yila nu a fost una de moment. Aceștia se cunoșteau de zeci de ani. Au împărțit scena, dar și numeroase momente dincolo de lumina reflectoarelor. Victor a fost apropriat și lui Iurie Darie, dar după moartea marelui actor, a rămas unul dintre puținii oameni care nu au abandonat-o pe Anca. În ultimii ani, acesta i-a fost sprijin constant, ocupându-se chiar de oxigenul de care actrița avea nevoie. Răvășit de vestea dispariției ei, Victor Yila a anunțat și de când, oamenii care au iubit-o, îi pot aduce un ultim omagiu Ancăi Pandrea.

Victor Yila a fost alături de Anca Pandrea la înmormântarea lui Iurie Darie

Victor Yila a fost alături de Anca Pandrea și la înmormântarea lui Iurie Darie

”Mi-a făcut mare plăcere să fiu prieten cu ea și cu bărbatul ei, Iurie Darie, cu care am lucrat la Teatrul de Comedie. Ne cunoaștem din 1991. După ce a plecat Iurie Darie, m-am apropiat de Anca Pandrea. Am fost sprijinit oricât am putut. Și până acum, tot ce îmi cerea, o ajutam. Când aveam emisiuni, să mergem la TV, la evenimente, mergeam împreună. Nu i-am refuzat niciodată nimic, datorită prieteniei noastre. Și îmi pare rău că nu mai este!

Anca a trăit până acum cu ajoturoul oxigenului pe care îl făceam eu rost. Timp de aproape cinci-șase ani. Și de când a fost dusă la spital, până ieri, eu am fost acolo în fiecare zi. Însă, ieri a trebuit să mă duc până la repetiție. A rămas soția mea acolo cu alt cuplu care se ocupă, care, de fapt, sunt aparținători.

Acum am fost să negociez cu Teatrul de Comedie, dacă putem să o avem acolo, să o ținem acolo, să o ducem pentru priveghi. Ne-am dorit asta pentru faptul că a lucrat acolo toată viața, la Teatrul de Comedie. Dar din cauza problemelor tehnice, nu s-a putut.
Sâmbătă își mai revenise puțin și a făcut glume cu noi, actorii. Duminică am vorbit puțin, însă nimic special. Iar ieri a închis ochii și nu a mai vorbit cu nimeni.

Astăzi va fi depusă la „Capela Cimitirului Sfânta Vineri”, de pe Calea Griviței, la ora 16.00, iar joi va fi înmormântarea.” a povestit Victor Yila pentru CANCAN.RO 

VEZI ȘI: Marele regret cu care a murit Anca Pandrea. Dorința neîmplinită a actriței: ”Nu am reușit”

CITEȘTE ȘI: Povestea de dragoste dintre Anca Pandrea și Iurie Darie. Cei doi au fost de nedespărțit timp de aproape trei decenii

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