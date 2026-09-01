Fiul lui Betty Salam rămâne la tatăl său! Cătălin Vișănescu a decis să se mute în Spania împreună cu iubita lui

Veste devastatoare pentru Betty Salam! Fiul ei, Matthias, se mută în Spania cu tatăl său, Cătălin Vișănescu, și partenera acestuia, Roxana. Hotărârea vine după ce bruneta a anunțat că așteaptă un copil cu un alt bărbat și că a fost cerută în căsătorie.

Cătălin Vișănescu a făcut lumină în privința planurilor pentru fiul său. Potrivit declarațiilor sale, mutarea nu mai este doar un plan, ci o decizie pentru care au fost făcute deja demersurile necesare.

Cătălin Vișănescu a spus că Matthias și-a dorit enorm să locuiască cu el și cu noua lui iubită, Roxana, chiar dacă va fi departe de mama sa. Fostul soț al lui Betty Salam a mărturisit că a reușit să-i îndeplinească dorința și că este extrem de fericit.

„Da, planul a rămas același. Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana, iar pentru mine a însemnat enorm să pot face posibil acest lucru. Am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca el să poată fi aici, lângă noi, iar acum pot spune cu bucurie că va începe școala în Spania și va rămâne aici. Este un moment foarte important pentru mine și unul pe care mi l-am dorit foarte mult”, a mărturisit fostul soț al artistei.

Micuțul s-a atașat enorm de noua iubită a lui Cătălin Vișănescu

Un alt detaliu important este relația dintre Matthias și Roxana, actuala parteneră a lui Cătălin Vișănescu. Acesta a spus că cei doi au o legătură foarte puternică și că băiatul se simte bine în noua formulă de familie.

„Despre Roxana și Matty, sincer, nu prea am cuvinte să explic cât de frumos se înțeleg și cât de mult s-au apropiat. Mă bucur enorm să îi văd împreună, pentru că între ei s-a creat o legătură foarte frumoasă și naturală. Pentru mine contează enorm să îl văd fericit și să știu că se simte bine alături de noi.

Știu că această nouă etapă ne va aduce tuturor cât mai multe momente frumoase, momente de liniște și, mai ales , momente de neuitat pentru Matty!”, a mai adăugat el pentru Spynews.

Betty Salam începe un nou capitol

În timp ce fiul ei se pregătește pentru viața din Spania, Betty Salam traversează și ea o perioadă complet diferită. Artista a anunțat recent că este însărcinată și că Roberto Tudor a cerut-o în căsătorie. Anunțul a venit la aproximativ un an după divorțul de Cătălin Vișănescu, iar Betty și Roberto au dezvăluit că urmează să devină părinți.

„La mulți ani, dragostea mea, nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai mult. Abia așteptam acest moment, să te cer de nevastă! Am cea mai mare bucurie în suflet și mai ales că îmi aduci pe lume băiatul nostru. Dumnezeu să aibă tot timpul grijă de noi”, a scris partenerul ei de viață la postarea pe care a făcut-o atunci pe pagina sa personală de Instagram.

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