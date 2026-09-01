Liviu Vârciu a dezvăluit cadoul de nuntă primit de la nași! Artistul și soția lui au avut parte de o experiență de vis

Liviu Vârciu a făcut public un detaliu savuros despre unul dintre cele mai frumoase daruri primite la nuntă! La doi ani de la cununia cu Anda Călin, artistul a scos la lumină imagini pe care le păstrase până acum pentru el. Destinația aleasă pentru cadoul primit de la nași a fost una care i-a rămas întipărită în memorie.

În urmă cu doi ani, Liviu Vârciu și Anda Călin au avut parte de o nuntă importantă, iar părinții lor spirituali au vrut să le ofere ceva cu adevărat special. Cadoul a fost o vacanță în Santorini.

Liviu Vârciu a dezvăluit cadoul de nuntă primit de la nași!

Cei doi au ajuns pe celebra insulă grecească și au transformat sejurul într-o escapadă romantică. Au admirat marea, au descoperit locurile spectaculoase ale insulei și s-au bucurat de zile petrecute departe de agitația de acasă. Liviu Vârciu a păstrat imaginile de atunci, iar recent le-a inclus într-un material video publicat pe canalul său de YouTube.

Peisajele spectaculoase, plimbările cu barca și momentele petrecute împreună au făcut parte din vacanța care a venit ca dar după nuntă.

Artistul nu putea rata ocazia de a transforma escapada într-un adevărat spectacol. În timpul unei ieșiri pe mare, Liviu Vârciu a început să vorbească despre un plan complet nebunesc. Cu multă încredere, acesta a anunțat că e gata să își cumpere un velier de 65.000 de euro și să plece în lume.

„Îmi iau un velier de 65.000 de euro și plec singur de nebun să trec oceanul!”, a exclamat artistul.

Anda Călin nu s-a lăsat impresionată de planurile aventuroase ale soțului. Cu umor, aceasta i-a sugerat că o asemenea expediție nu ar fi tocmai ușor de dus la capăt fără ajutor.

Cum au sărbătorit 2 ani de căsnicie

Povestea lor nu s-a oprit la vacanța din Grecia. La aniversarea celor doi ani de căsnicie, Liviu și Anda au petrecut timp împreună și pe litoralul românesc. Pe 23 august, cei doi au ajuns la Constanța, unde Liviu Vârciu a susținut un concert.

După terminarea spectacolului, soții au profitat de liniștea dimineții și au ieșit la o plimbare pe malul mării. Au mers unul lângă celălalt și s-au ținut de mână, într-un moment care a arătat cât de apropiați au rămas. Iar Liviu, fidel stilului său glumeț, a avut grijă să transmită și fanilor cât de bine se înțelege cu soția lui.

„Ca să înțelegeți cât de mult mă iubește!”, a spus Liviu.

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