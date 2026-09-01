Pepe, transfer surpriză la Kanal D! Artistul a acceptat propunerea și a făcut primele declarații

Pepe, transfer surpriză la Kanal D! Artistul a acceptat propunerea și a făcut primele declarații
Pepe, transfer surpriză la Kanal D!
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Pepe a dat lovitura cu noua mutare la Kanal D! Artistul a intrat oficial în echipa postului și se pregătește să revină în forță pe micul ecran. Anunțul a venit cu multă energie, dar și cu un mare semn de întrebare: ce urmează să facă, mai exact, la noua sa „casă” TV?

Pepe lasă în urmă o perioadă importantă din cariera sa și începe un capitol complet nou. Cu peste două decenii de experiență în showbiz, artistul vine la Kanal D cu un atu important: știe să facă spectacol și să țină publicul aproape.

Pepe, transfer surpriză la Kanal D!

Pepe a dat de înțeles că telespectatorii Kanal D trebuie să se aștepte la surprize! Artistul a spus că venirea în echipa postului nu se rezumă doar la o simplă schimbare profesională și că este pregătit să aducă energie, voie bună și proiecte noi pe micul ecran.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe, potrivit Wowbiz.

Pepe

Pepe

Kanal D pregătește surprize mari

Acum, întrebarea care se pune este simplă: în ce proiect îl va vedea publicul? Kanal D a anunțat că va oferi în curând mai multe informații despre show-urile în care va fi implicat artistul.

Artistul are în spate o experiență bogată în fața camerelor. De-a lungul anilor, a fost prezentator, jurat și concurent în mai multe formate de divertisment. A făcut parte din proiecte precum „Te cunosc de undeva”, „Splash! Vedete la apă” și „Next Star”, unde a arătat că se descurcă de minune în fața publicului. Acum, vine rândul unei noi provocări.

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