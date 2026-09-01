Gafă de zile mari! Sorinel Puștiu a confundat-o pe Marymar cu Lambada, fosta soție a lui Tzancă

La o nuntă unde Tzancă Uraganu a venit împreună cu Alina Marymar, atmosfera s‑a schimbat brusc în momentul în care Sorinel Puștiu a început să ofere dedicații pentru Lambada.

Situația a atras atenția invitaților, mai ales pentru că Lambada nu era prezentă, iar Tzancă se afla lângă actuala lui parteneră. Episodul a surprins publicul, având în vedere că Sorinel Puștiu este nașul fiului pe care Tzancă îl are cu Lambada, pe Andreas.

Gafă de zile mari

În timp ce era înconjurat de petrecăreți, Sorinel Puștiu a rostit dedicațiile sub privirile Alinei Marymar. Bruneta a continuat să zâmbească, însă una dintre prietenele ei a reacționat vizibil, întorcând capul imediat ce a auzit numele Lambada. Momentul a fost remarcat de cei din jur, care au interpretat scena ca fiind cel puțin stânjenitoare.

Sorinel Puștiu a confundat-o pe Marymar cu Lambada, fosta soție a lui Tzancă

Tzancă Uraganu nu a intervenit și nu a corectat dedicația. La masă se afla și mama Alinei Marymar, însă manelistul a rămas impasibil. Ulterior, cineva din grupul de invitați pare să îl fi atenționat pe Sorinel Puștiu, care a comentat scurt:

„Asta-i viața omului”.

Rămâne neclar dacă Sorinel Puștiu a încurcat numele sau dacă gestul a fost intenționat. Fanii consideră puțin probabil ca artistul să nu fi știut că Tzancă se află la nuntă alături de Alina Marymar, având în vedere relația apropiată dintre cei doi și faptul că Sorinel Puștiu este nașul fiului lui Tzancă din relația cu Lambada.

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