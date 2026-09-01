Un tată a plecat de la benzinărie fără fiul său. A fost oprit după 140 de kilometri de polițiști

Un tată a plecat de la benzinărie fără fiul său. A fost oprit după 140 de kilometri de polițiști
Un tată a uitat copilul la benzinărie/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un caz neobișnuit a avut loc în Spania. Un tată și-a uitat fiul la benzinărie. Autoritățile au fost anunțate de un angajat, astfel că l-au oprit pe bărbat după 140 de kilometri.

Duminică, 30 august, un tată din Spania a plecat de la benzinărie fără fiul său de doar 10 ani. Totul s-a petrecut pe autostrada A-66, în apropiere de Aldea del Cano, în jurul orei 20:30, potrivit El Mundo. Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele său în vârstă de 7 ani.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul în care copilul a ieșit din mașină, fără ca cei prezenți să fi observat. Ulterior, au plecat, însă nu și-au dat seama că acesta lipsește.

Un tată a plecat de la benzinărie fără fiul său

Un angajat al stației de carburant l-a văzut pe copil și așa a alertat poliția prin intermediul numărului unic de urgență 062. Autoritățile au început verificările și l-au identificat pe bărbat , care se îndrepta spre nord. Astfel, a fost demarată o operațiune pentru localizarea acestuia.

La câteva ore distanță, la 23:00, un echipaj a depistat mașina în apropiere de Hervás, în provincia Cáceres, pe autostrada A-66, la aproximativ 140 de kilometri de locul în care fusese lăsat copilul. Băiatul în vârstă de 10 ani a fost preluat și ținut în grija ofițerilor Gărzii Civile până s-a reunit cu familia sa.

Ce spun autoritățile

Autoritățile au tras și un semnal de alarmă în urma acestei situații. Reprezentanții instituției au transmis că este important ca de fiecare dată adulții să verifice copiii, pentru a evita cazuri de acest fel. Mai mult decât atât, au precizat că deși pare banal, poate produce o sperietură cumplită.

„Acest caz ne amintește cât de important este ca, înainte de a porni din nou la drum, să verificăm că toți pasagerii s-au urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii. O simplă verificare poate preveni o sperietură zdravănă”, a transmis Garda Civilă din Spania.

VEZI ȘI: Alex Bodi, strâns cu ușa, la propriu! Și-a parcat cu greu Lamborghini-ul Aventador

Aza Gabriela a încercat să deruteze lumea în benzinărie! Strategia logodnicei lui Horațiu Moldovan a eșuat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
România a fost lovită de un nou cutremur. Ce magnitudine a avut
România a fost lovită de un nou cutremur. Ce magnitudine a avut
Crăciunul a început oficial la Nibiru! Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare
Crăciunul a început oficial la Nibiru! Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
„Eram prea beat, nu-mi amintesc nimic! Nu am mai pilotat niciodată!” Ce a spus tânărul care a furat un avion și a ajuns lângă centrala nucleară Paks
„Eram prea beat, nu-mi amintesc nimic! Nu am mai pilotat niciodată!” Ce a spus tânărul care a furat un avion și a ajuns lângă centrala nucleară Paks
Tensiune la granița României. Două ținte aeriene au apărut pe radar, iar avioanele F-18 au intervenit
Tensiune la granița României. Două ținte aeriene au apărut pe radar, iar avioanele F-18 au intervenit
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Mediafax
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
Click.ro
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.