Un tată a plecat de la benzinărie fără fiul său. A fost oprit după 140 de kilometri de polițiști

Un caz neobișnuit a avut loc în Spania. Un tată și-a uitat fiul la benzinărie. Autoritățile au fost anunțate de un angajat, astfel că l-au oprit pe bărbat după 140 de kilometri.

Duminică, 30 august, un tată din Spania a plecat de la benzinărie fără fiul său de doar 10 ani. Totul s-a petrecut pe autostrada A-66, în apropiere de Aldea del Cano, în jurul orei 20:30, potrivit El Mundo. Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele său în vârstă de 7 ani.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul în care copilul a ieșit din mașină, fără ca cei prezenți să fi observat. Ulterior, au plecat, însă nu și-au dat seama că acesta lipsește.

Un tată a plecat de la benzinărie fără fiul său

Un angajat al stației de carburant l-a văzut pe copil și așa a alertat poliția prin intermediul numărului unic de urgență 062. Autoritățile au început verificările și l-au identificat pe bărbat , care se îndrepta spre nord. Astfel, a fost demarată o operațiune pentru localizarea acestuia.

La câteva ore distanță, la 23:00, un echipaj a depistat mașina în apropiere de Hervás, în provincia Cáceres, pe autostrada A-66, la aproximativ 140 de kilometri de locul în care fusese lăsat copilul. Băiatul în vârstă de 10 ani a fost preluat și ținut în grija ofițerilor Gărzii Civile până s-a reunit cu familia sa.

Ce spun autoritățile

Autoritățile au tras și un semnal de alarmă în urma acestei situații. Reprezentanții instituției au transmis că este important ca de fiecare dată adulții să verifice copiii, pentru a evita cazuri de acest fel. Mai mult decât atât, au precizat că deși pare banal, poate produce o sperietură cumplită.

„Acest caz ne amintește cât de important este ca, înainte de a porni din nou la drum, să verificăm că toți pasagerii s-au urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii. O simplă verificare poate preveni o sperietură zdravănă”, a transmis Garda Civilă din Spania.

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