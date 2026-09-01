Boca Juniors, clubul născut din sărăcie și ajuns obsesie mondială! Povestea culorilor alese după un vapor

Europa are Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Bayern München sau AC Milan, însă foarte puține cluburi din afara continentului se pot apropia de impactul cultural al marilor puteri europene. Boca Juniors este excepția. Culorile albastru și auriu, La Bombonera, rivalitatea feroce cu River Plate și legende precum Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Martín Palermo și Carlos Tévez au transformat clubul argentinian într-un fenomen care depășește cu mult fotbalul.

Culorile Boca s-au născut datorită unui vapor suedez

Boca Juniors a fost fondată în 1905 de cinci tineri descendenți ai unor imigranți italieni din Genova. Inițial, echipa purta alb și negru, însă după ce a pierdut un meci împotriva lui Nottingham de Almagro, a trebuit să renunțe la echipament. Fondatorii au luat atunci o hotărâre care avea să intre în legendă: Boca va purta culorile următorului vapor care va intra în portul La Boca.

Vasul a fost suedez și se numea Drottning Sophia. Astfel au apărut celebrul albastru și auriu, azul y oro.

În 1913, pe tricou a fost introdusă banda aurie orizontală care îl face recognoscibil și astăzi. Culorile au devenit treptat simboluri ale cartierului muncitoresc La Boca și ale istoriei imigranților din Buenos Aires.

La Bombonera, stadionul despre care se spune că are inimă

Boca a jucat în mai multe locuri înainte de a cumpăra, în 1931, terenul pe care avea să fie construit celebrul stadion. Spațiul disponibil era atât de îngust încât arhitecții au fost obligați să găsească soluții neobișnuite. Pe una dintre laturi au construit un zid aproape vertical de loje, iar celelalte tribune au devenit extrem de abrupte.

Stadionul, inaugurat în 1940 și denumit oficial Estadio Alberto J. Armando, a devenit cunoscut drept La Bombonera-Cutia de bomboane.

Are în prezent aproximativ 57.000 de locuri, mai puține decât marile arene europene, însă atmosfera sa este considerată aproape imposibil de egalat. Suporterii sunt înghesuiți foarte aproape de gazon, iar când sar simultan întreaga structură pare să vibreze.

De aici vine celebra expresie:

„La Bombonera no tiembla, late”-„La Bombonera nu tremură, bate.”

Diego Maradona spunea chiar că a văzut fotbaliști obișnuiți cu marile stadioane ale lumii copleșiți de frică atunci când veneau aici.

La Doce și războiul etern cu River Plate

Suporterii organizați ai lui Boca sunt cunoscuți drept La Doce-Cei 12, nume provenit din ideea că publicul reprezintă al doisprezecelea jucător. Galeria este celebră pentru cântecele, tobele, steagurile uriașe și spectacolele pirotehnice care transformă La Bombonera într-un cazan. Există însă și o parte întunecată, liderii barras bravas fiind investigați de-a lungul timpului pentru presupuse acte de violență, corupție și speculă cu bilete.

Mitologia Boca este amplificată de Superclásico, rivalitatea cu River Plate. Cele două cluburi împart între ele preferințele a peste 70% dintre suporterii argentinieni.

River s-a născut tot în La Boca, dar s-a mutat ulterior în prosperul cartier Núñez. De aici s-a construit imaginea Boca drept echipa poporului și a clasei muncitoare, chiar dacă astăzi ambele cluburi au suporteri din toate categoriile sociale.

River are 38 de titluri de campioană, față de 35 pentru Boca, însă Boca conduce la Copa Libertadores, cu șase trofee față de patru, și are avantaj și în confruntările directe, 94–88.

Maradona, zeul care a ales Boca

Nimeni nu a dus imaginea clubului mai departe în lume decât Diego Maradona. Avea numai 20 de ani când a venit de la Argentinos Juniors, în 1981, pentru aproximativ 4 milioane de dolari, după ce refuzase tocmai River Plate. A marcat de două ori la debut, iar în primul sezon a înscris alte 26 de goluri.

Unul dintre cele mai memorabile a venit într-un Superclásico câștigat cu 3–0, când l-a trimis la pământ printr-o fentă pe celebrul portar Ubaldo Fillol înainte de a înscrie.

În 1982, Maradona a plecat la Barcelona, dar s-a întors la Boca 13 ani mai târziu. Nu mai era fotbalistul exploziv din tinerețe, însă publicul îl idolatriza și îl numea D10S, un joc între Dios -Dumnezeu-și numărul 10.

Ultimul său meci a fost, simbolic, împotriva lui River, în 1997. La pauză, Maradona a fost înlocuit de un adolescent numit Juan Román Riquelme.

Riquelme, moștenitorul tronului

Pentru mulți suporteri Boca, Riquelme este chiar cel mai mare fotbalist din istoria clubului. A venit în 1996, tot de la Argentinos Juniors și tot după ce refuzase River. În prima perioadă petrecută la Boca a câștigat șase trofee, inclusiv Copa Libertadores în 2000 și 2001.

Era un mijlocaș ofensiv genial și imprevizibil, capabil să controleze un meci prin pase pe care adversarii nici măcar nu le vedeau venind. Barcelona l-a cumpărat în 2002, dar Riquelme nu s-a adaptat pe Camp Nou. A strălucit ulterior la Villarreal, înainte de a reveni la Boca în 2007.

A mai câștigat o Copa Libertadores și două titluri Apertura și a rămas la club până în 2014. Povestea nu s-a terminat odată cu retragerea. Riquelme a devenit vicepreședinte, iar în 2023 a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Boca Juniors.

Noaptea în care Boca a pus Real Madrid în genunchi

Una dintre cele mai importante victorii din istoria clubului a venit în Cupa Intercontinentală din 2000, împotriva lui Real Madrid. Spaniolii erau campionii Europei și aveau o echipă înspăimântătoare: Casillas, Roberto Carlos, Hierro, Makélélé, Raúl, Guti și Luis Figo.

Real era mare favorită. După numai șase minute însă, Boca conducea cu 2–0. Ambele goluri au fost înscrise de Martín Palermo. La al doilea, Riquelme a trimis o pasă fabuloasă de aproximativ 40 de metri, iar Palermo l-a învins pe Casillas.

Roberto Carlos a redus diferența, însă Boca a rezistat până la final și a devenit campioana lumii.

La Buenos Aires, sute de mii de oameni au ieșit pe străzi și au transformat zona Obeliscului într-o mare albastru-aurie.

Martín Palermo, Titanul lui Boca

Cu 236 de goluri în 404 meciuri, Martín Palermo este cel mai bun marcator din istoria clubului. Nu avea tehnica lui Maradona sau Riquelme, dar compensa prin forță, curaj și o capacitate aproape inexplicabilă de a apărea exact acolo unde trebuia.

Una dintre imaginile definitorii ale carierei sale a venit în 2000, împotriva lui River. Palermo revenea după o ruptură de ligamente și abia putea alerga. A intrat în minutul 77 și a înscris în prelungiri golul care a consfințit victoria cu 3–0.

A rămas cunoscut drept „gol de la muleta”-Golul cârjei. Viața avea să-l lovească mult mai dur în 2006, când și-a pierdut fiul nou-născut. Palermo a cerut totuși să joace în meciul următor, împotriva lui Banfield.

A înscris de două ori și a izbucnit în lacrimi.

La retragerea din 2011 avea 14 trofee cu Boca.

De la Tévez la Gatti, o fabrică de legende

Boca a avut însă mult mai mulți idoli. Antonio Rattín și Silvio Marzolini au fost simbolurile anilor 1950 și 1960. Portarul Hugo Gatti, El Loco, a revoluționat postul și a contribuit decisiv la prima Copa Libertadores câștigată de club, în 1977.

Roberto Mouzo deține recordul de meciuri oficiale pentru Boca, 426, iar Sebastián Battaglia este cel mai titrat jucător din istoria clubului, cu 17 trofee.

Un loc aparte îl ocupă Carlos Tévez. Deși și-a petrecut o mare parte a carierei în Europa, atacantul a revenit de trei ori la Boca și a strâns 279 de apariții și 94 de goluri.

A câștigat cinci campionate, Copa Libertadores și Cupa Intercontinentală. Boca a cucerit acel trofeu mondial în 2003 după ce a învins un AC Milan cu Kaká, Paolo Maldini și Andrea Pirlo.

De ce Boca a devenit un fenomen

Boca Juniors nu poate fi explicată numai prin numărul trofeelor.

Este povestea imigranților genovezi care au fondat clubul, a vaporului suedez care i-a dat din întâmplare culorile, a cartierului muncitoresc La Boca și a unei rivalități cu River care împarte Argentina.

Este Maradona ridicând La Bombonera în picioare, Riquelme conducând jocul cu eleganța unui artist și Palermo marcând atunci când părea că nu mai poate nici măcar să alerge. Și este, înainte de toate, stadionul despre care suporterii spun că are propria inimă.

La Bombonera nu tremură. La Bombonera bate.

CITEȘTE ȘI: Are 19 ani și îi face pe fundași să-și înnoade picioarele! Cine este „noul Lamine Yamal” ajuns în Premier League

Și-au scos ghetele și au început să curgă milioanele! 7 fotbaliști care au dat lovitura după retragere