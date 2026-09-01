Tensiune la granița României. Două ținte aeriene au apărut pe radar, iar avioanele F-18 au intervenit

Tensiune la granița României. Două ținte aeriene au apărut pe radar, iar avioanele F-18 au intervenit
Alertă la granița României
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Locuitorii din județul Tulcea au primit luni seară un mesaj Ro-Alert. Populația a fost avertizată cu privire la două ținte aeriene semnalate la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți dimineața, 1 septembrie, că luni, 31 august, în jurul serii a fost emis un mesaj Ro-Alert. Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați că s-au detectat două ținte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu țara noastră.

În urma acestei alerte, două avioane F-18 au intervenit pentru a monitoriza situația. Totodată, autoritățile anunță că nu au fost raportate pătrunderi pe teritoriul României.

Tensiune la granița României

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat cele două ținte aeriene luni, 31 august, în jurul orei 23:30. Anunțul cu privire la această situație a fost făcut marți dimineața, 1 septembrie.

”Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, doua ţinte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, transmite MApN.

Pentru monitorizarea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Acestea au pornit la scurt timp, la ora 23:43. În plus, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

Mai mult decât atât, în urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj Ro-Alert. Avertizarea a fost valabilă pentru nord-estul județului Tulcea, la ora 23:56. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. De asemenea, oficialii spun că nu au fost raportate pătrunderi pe teritoriul țării noastre. Alerta aeriană a încetat în jurul orei 01:15.

Fragment de dronă pe plaja Olimp

În ultima perioadă, tot mai multe drone au fost detectate în România. De curând, un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Olimp. Una dintre componentele dronei avea material explozibil și a fost detonată într-o groapă, potrivit Digi24. La acel moment nu a fost comunicată proveniența dronei, iar autoritățile au făcut mai multe verificări.

VEZI ȘI: România, în alertă. Ținte aeriene detectate lângă Insula Șerpilor, F‑18 spaniole trimise la interceptare

Drona căutată de MApN, găsită într-un nuc din Vrancea. Ce au descoperit militarii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
România a fost lovită de un nou cutremur. Ce magnitudine a avut
România a fost lovită de un nou cutremur. Ce magnitudine a avut
Crăciunul a început oficial la Nibiru! Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare
Crăciunul a început oficial la Nibiru! Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Un tată a plecat de la benzinărie fără fiul său. A fost oprit după 140 de kilometri de polițiști
Un tată a plecat de la benzinărie fără fiul său. A fost oprit după 140 de kilometri de polițiști
„Eram prea beat, nu-mi amintesc nimic! Nu am mai pilotat niciodată!” Ce a spus tânărul care a furat un avion și a ajuns lângă centrala nucleară Paks
„Eram prea beat, nu-mi amintesc nimic! Nu am mai pilotat niciodată!” Ce a spus tânărul care a furat un avion și a ajuns lângă centrala nucleară Paks
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Mediafax
Dronele Shahed lovesc în APROPIEREA României: Un important punct de trecere a frontierei, ÎNCHIS după atacul rusesc
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
Click.ro
Cadoul de nuntă pe care Liviu Vârciu și soția lui nu-l vor uita niciodată: „Nașii noștri ne-au făcut o surpriză”
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.