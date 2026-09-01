Tensiune la granița României. Două ținte aeriene au apărut pe radar, iar avioanele F-18 au intervenit

Locuitorii din județul Tulcea au primit luni seară un mesaj Ro-Alert. Populația a fost avertizată cu privire la două ținte aeriene semnalate la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți dimineața, 1 septembrie, că luni, 31 august, în jurul serii a fost emis un mesaj Ro-Alert. Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați că s-au detectat două ținte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu țara noastră.

În urma acestei alerte, două avioane F-18 au intervenit pentru a monitoriza situația. Totodată, autoritățile anunță că nu au fost raportate pătrunderi pe teritoriul României.

Tensiune la granița României

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat cele două ținte aeriene luni, 31 august, în jurul orei 23:30. Anunțul cu privire la această situație a fost făcut marți dimineața, 1 septembrie.

”Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, doua ţinte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, transmite MApN.

Pentru monitorizarea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Acestea au pornit la scurt timp, la ora 23:43. În plus, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00.05.

Mai mult decât atât, în urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj Ro-Alert. Avertizarea a fost valabilă pentru nord-estul județului Tulcea, la ora 23:56. Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. De asemenea, oficialii spun că nu au fost raportate pătrunderi pe teritoriul țării noastre. Alerta aeriană a încetat în jurul orei 01:15.

Fragment de dronă pe plaja Olimp

În ultima perioadă, tot mai multe drone au fost detectate în România. De curând, un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Olimp. Una dintre componentele dronei avea material explozibil și a fost detonată într-o groapă, potrivit Digi24. La acel moment nu a fost comunicată proveniența dronei, iar autoritățile au făcut mai multe verificări.

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