Harry se întoarce, Camilla strânge din dinți! Ce se întâmplă în Familia Regală după revenirea Ducilor de Sussex

Regina Camilla este pregătită să lase deoparte resentimentele provocate de Prințul Harry și de dezvăluirile acestuia din volumul „Spare”, pentru a-l sprijini pe Regele Charles al III-lea în încercarea sa de a se apropia din nou de fiul său cel mic și de nepoții Archie și Lilibet. Experții regali susțin că, în ciuda relației complicate dintre Camilla și Harry, regina îl va pune pe soțul ei pe primul loc. Întoarcerea Ducilor de Sussex în Marea Britanie și dorința regelui, aflat încă sub tratament pentru o formă de cancer care nu a fost făcută publică, de a avea o relație mai apropiată cu nepoții săi ar putea deschide astfel un nou capitol într-unul dintre cele mai dureroase conflicte ale Familiei Regale britanice.

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie

Regina Camilla îl va pune pe Regele Charles al III-lea pe primul loc, în timp ce Familia Regală încearcă să gestioneze întoarcerea Prințului Harry în Marea Britanie, au declarat experți regali pentru Fox News Digital.

Ducele și Ducesa de Sussex s-au întors în Regatul Unit pe 26 august. Copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, urmează să înceapă școala în Marea Britanie în septembrie.

Experții regali cred că Regele Charles, care continuă tratamentul pentru o formă de cancer ce nu a fost dezvăluită, își dorește o relație cu nepoții săi. Camilla ar fi pregătită să-și sprijine soțul, în condițiile în care Harry speră la o reconciliere cu familia.

Înainte de întoarcerea Ducilor de Sussex, regele s-a întâlnit cu Harry, Meghan și copiii lor la Highgrove House, pe 10 iulie. Katie Nicholl, corespondent regal al Vanity Fair, a relatat ulterior, citând surse, că „nici măcar Prințul și Prințesa de Wales nu au fost informați că întâlnirea urma să aibă loc”.

Camilla a fost prezentă.

Camilla va zâmbi de dragul regelui

„Camilla a trecut prin furtuni mult mai mari decât plecarea Ducilor de Sussex din 2020 sau cartea Prințului Harry, «Spare» Camilla știe cum să stea deoparte atunci când este nevoie. Va respecta aparențele și va afișa o atitudine agreabilă de dragul soțului ei, în timp ce acesta încearcă să-și repare relația cu fiul său cel mic.”, a declarat comentatoarea regală Meredith Constant pentru Fox News Digital.

Potrivit acesteia, deși Prințul William și Regele Charles nu au aceeași viziune asupra modului în care ar trebui gestionată revenirea lui Harry, fiecare înțelege că formează o echipă cu propria soție.

„William nu s-ar aștepta ca Camilla să ia poziție împotriva soțului ei, după cum nici Charles nu s-ar aștepta ca Kate să facă acest lucru.”

Un zâmbet și o ceașcă de ceai pentru Harry

Biograful regal Tom Bower a declarat pentru Daily Mail că, la întâlnirea de la Highgrove, Camilla i-ar fi oferit fiului său vitreg ceea ce revista InStyle a descris drept o „ramură de măslin”.

Gestul nu a fost însă unul spectaculos. Camilla i-ar fi adresat lui Harry un „zâmbet fix”, după care i-a oferit ceai.

O sursă citată de Bower a descris întâlnirea drept „politicoasă, fără reproșuri”.

Expertul regal britanic Hilary Fordwich avertizează însă că gestul nu trebuie interpretat ca o mare împăcare.

„Deși a fost într-adevăr un gest politicos, nu s-a deschis decât o foarte mică portiță, nicidecum una care să însemne că sunt bineveniți să revină ca membri seniori ai Familiei Regale. Este o tradiție britanică să oferi ceai ca simplu gest de politețe. Camilla este devotată sănătății și bunăstării regelui, așa că nu este surprinzător.” , a explicat ea.

Fără Camilla nu poate exista împăcare cu Charles

Istoricul regal Catherine Mayer a declarat pentru People că Regina Camilla „este o parte nenegociabilă din viața lui Charles”.

Cu alte cuvinte, Harry nu poate spera să-și repare relația cu tatăl său ignorând-o pe femeia pe care a atacat-o atât de dur în ultimii ani. Drumul spre reconciliere rămâne lung.

Harry și Meghan au renunțat la rolurile lor de membri seniori ai Familiei Regale în 2020, susținând că erau supuși unei presiuni intense din partea presei britanice și că nu primeau suficient sprijin din partea Palatului.

După mutarea în California, cei doi și-au prezentat nemulțumirile în interviuri și documentare. Memoriile lui Harry, „Spare”, publicate în 2023, au deteriorat și mai mult relațiile.

Potrivit experților regali citați anterior de Fox News Digital, Harry și fratele său mai mare, Prințul William, nu ar mai fi vorbit din 2022.

Acuzațiile grele lansate de Harry la adresa Camillei

Una dintre persoanele vizate direct de Harry a fost chiar Camilla. După apariția volumului „Spare”, prințul și-a acuzat mama vitregă că ar fi divulgat presei conversații private pentru a-și îmbunătăți propria imagine publică.

În interviuri, Harry a acuzat membri ai Familiei Regale că s-ar fi băgat „în pat cu diavolul” pentru a obține o presă tabloidă favorabilă. El a vorbit în mod special despre eforturile Camillei de a-și reabilita imaginea după relația îndelungată pe care a avut-o cu Charles.

Camilla, care fusese cândva ținta unei ostilități publice uriașe, a reușit în timp să câștige simpatia unei părți importante a publicului britanic prin activitatea caritabilă și prin sprijinul acordat regelui.

Charles a fost încoronat în 2023.

„A fost rănită de cuvintele lui Harry”

Prezentatoarea și fotografa britanică Helena Chard susține că atacurile lui Harry au afectat-o pe regină.

„Da, a fost rănită de cuvintele lipsite de amabilitate ale lui Harry. Cu toate acestea, este o femeie puternică și joacă un rol vital ca parteneră neclintită a Regelui Charles, acordând prioritate protejării lui. Îl sprijină pe rege în timpul tratamentului dificil și îi admiră determinarea, iar dorința Camillei este ca anii de aur ai soțului ei să-i aducă pace, sănătate și bucurie.” , a declarat Chard.

Chard crede că, dincolo de atacurile primite, Camilla încă își poate aminti de Harry ca de copilul profund afectat de moartea mamei sale.

„Există pentru o clipă gândul că, în ciuda seriei de înțepături dure ale lui Harry, Regina Camilla își amintește de un Harry tânăr și trist. Ea privește cu înțelegere problemele profund înrădăcinate ale lui Harry. Dar relația lor este complicată.”

Harry: „Nu o consider o mamă vitregă malefică”

În 2023, Harry declara pentru „Good Morning America” că nu mai vorbise cu Camilla de mult timp.

Totuși, prințul susținea că atunci când se întâlnesc se comportă civilizat.

„Îi iubesc pe toți membrii familiei mele, în ciuda diferențelor dintre noi. Așa că, atunci când o văd, suntem perfect politicoși unul cu celălalt.”

Harry a continuat:

„Este mama mea vitregă. Nu o consider o mamă vitregă malefică. Văd o persoană care a intrat prin căsătorie în această instituție și care a făcut tot ce a putut pentru a-și îmbunătăți reputația și imaginea, pentru propriul ei bine.”

Harry spune că nu mai vrea război

În mai 2025, Prințul Harry declara pentru BBC că își dorește reconcilierea cu familia.

„Nu mai are niciun rost să continuăm să ne luptăm”, spunea el, adăugând că „viața este prețioasă”.

La acel moment, Harry făcea și o declarație dureroasă despre tatăl său:

„Nu știu cât timp mai are de trăit tatăl meu.”

O sursă a declarat pentru People că prințul se gândea „de ceva vreme” la mutarea în Marea Britanie. Cum Archie și Lilibet au ajuns la vârsta școlară, Harry și Meghan ar fi considerat că momentul este potrivit.

Camilla îl alege pe Charles

Experții regali se așteaptă ca Regina Camilla și ceilalți membri ai Familiei Regale să evite orice spectacol public.

„Membrii Familiei Regale britanice nu fac scene”, a spus Meredith Constant. „Dacă vor ca o informație să ajungă în spațiul public, aceasta își va găsi drumul către ziare. Camilla nu trebuie să spună niciun cuvânt pentru ca mesajul ei să fie înțeles.”

Helena Chard consideră că regina și-a pus sentimentele personale deoparte.

„Regina Camilla s-a grăbit să ajungă la întâlnirea din 10 iulie de la Highgrove pentru a-și sprijini soțul, nu din dragoste pentru Harry. Camilla a fost acolo pentru a asculta și i-a oferit soțului ei stabilitatea obișnuită. Regina Camilla este interesată de ceea ce este mai bine pentru soțul ei și pentru monarhie pe viitor.” , a spus ea.

William rămâne marele obstacol

Dacă între Charles și Harry pare să se fi deschis măcar o ușă, situația cu Prințul William rămâne mult mai complicată.

„Prințul William, până în prezent, nu a avut niciun contact cu fratele său rătăcitor”, a declarat Hilary Fordwich.

Expertul crede că următoarea perioadă va fi incomodă pentru familia regală. Dacă Harry și Meghan se vor abține de la noi acuzații publice, nu vor încerca să transforme legăturile regale într-o sursă de venit și vor rămâne discreți, William ar putea deveni mai deschis către un contact controlat.

Dar asta nu înseamnă neapărat reconciliere.

„Harry ar trebui să ia o pagină din manualul Camillei dacă vrea să câștige în cele din urmă încredere și respect. Tăcerea este de aur”, a concluzionat Fordwich.

Palatul Kensington a transmis Fox News Digital că nu comentează chestiunile personale de familie.

Între timp, locul în care Harry, Meghan, Archie și Lilibet vor locui în Marea Britanie și școala copiilor sunt păstrate strict confidențiale. Potrivit People, Regele Charles a fost informat despre planurile familiei pe 16 august și a salutat perspectiva de a petrece mai mult timp cu fiul său și familia acestuia, „într-un cadru privat și personal”

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