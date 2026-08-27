Și-au scos ghetele și au început să curgă milioanele! 7 fotbaliști care au dat lovitura după retragere

Pentru marii fotbaliști, retragerea poate veni într-un moment în care majoritatea oamenilor abia își consolidează cariera. La 30 și ceva de ani, după o viață trăită între antrenamente, vestiare și stadioane, apare inevitabil întrebarea: ce urmează? Unii aleg antrenoratul sau televiziunea, însă există și foști jucători care au transformat averile, notorietatea și relațiile construite în fotbal în adevărate imperii de afaceri.

David Beckham investește în sport, producție media și branduri globale, Lukas Podolski a intrat în lumea restaurantelor și festivalurilor, Gerard Piqué a reinventat fotbalul pentru generația internetului, iar Mathieu Flamini a pariat pe biotehnologie și economia verde. În unele cazuri, afacerile începute în timpul sau după cariera sportivă au ajuns să valoreze incomparabil mai mult decât tot ce au câștigat fotbaliștii pe teren.

Ce faci după ce fotbalul se termină?

După ce și-au dedicat întreaga viață fotbalului, perspectiva retragerii, care pentru jucătorii de cel mai înalt nivel apare de obicei undeva între 30 și 40 de ani, poate fi înfricoșătoare, în special pentru cei care nu sunt interesați să devină antrenori sau comentatori sportivi.

Fotbalul s-a transformat însă, în ultimele două decenii, într-o uriașă industrie comercială. Contractele de televiziune și sponsorizările generează profituri enorme pentru marile cluburi, iar acestea își permit, la rândul lor, să le plătească salarii impresionante celor mai buni jucători.

Averile acumulate în timpul carierei deschid nenumărate posibilități pentru viața de după fotbal. Iar unii jucători au avut flerul necesar pentru a porni afaceri care le-au mărit considerabil averile și le-au oferit o nouă provocare după retragere.

Sir David Beckham și imperiul construit

Pe lângă cariera extraordinară la Manchester United, Real Madrid și naționala Angliei, Sir David Beckham este astăzi cunoscut drept coproprietar al clubului Inter Miami din MLS. Este și investitor minoritar la Salford City și păstrează relații comerciale de lungă durată cu branduri globale precum Adidas, Hugo Boss, Tudor și Safilo.

În centrul imperiului său se află însă Beckham Brand Holdings, compania fondată în 2014 împreună cu soția sa, Victoria, și managerul său de lungă durată, Simon Fuller. Compania administrează principalele active comerciale ale cuplului, licențele internaționale ale brandului și investițiile sportive.

În 2019, David și Victoria au devenit proprietari în proporție de 100%, după ce au cumpărat participația de 33% deținută de Fuller. În 2022 a urmat o restructurare în cadrul DJRB Holdings, companie-umbrelă care include DB Ventures, divizia Seven Global și Studio 99. Beckham a vândut 55% din DB Ventures grupului american Authentic Brands pentru 200 de milioane de lire sterline, păstrând o participație de 45% și controlul creativ.

DJRB Holdings generează anual profituri de zeci de milioane de lire înainte de impozitare și dividende de milioane pentru familia Beckham. Studio 99 este, la rândul său, compania de producție care a realizat documentarele Netflix despre viețile și carierele lui David și Victoria Beckham. Documentarul dedicat fostului fotbalist a atras 3,8 milioane de spectatori numai în prima săptămână după lansarea din 2023.

Beckham, care a primit titlul de cavaler în cadrul celebrării celei de-a 77-a aniversări a Regelui Charles, a cofondat anul trecut și brandul de suplimente IM8, în parteneriat cu compania de biotehnologie Prenetics.

Lukas Podolski: de la goluri la kebab, înghețată și festivaluri

Lukas Podolski a avut o carieră de 23 de ani, cu perioade importante la Bayern München și Arsenal, și a făcut parte din naționala Germaniei care a câștigat Cupa Mondială în 2014, dar germanul s-a dovedit la fel de ambițios și în afara terenului. În 2017 a lansat la Köln brandul de deserturi Ice Cream United, iar un an mai târziu a deschis primul restaurant Mangal Döner.

Podolski a continuat să joace fotbal până în 2026, dar în paralel și-a extins constant portofoliul. A lansat The Glücksgefühle Festival, devenit unul dintre cele mai mari festivaluri muzicale din Germania, și a cofondat competiția de fotbal indoor Baller League împreună cu fostul său coleg Mats Hummels și Felix Starck. Baller League s-a extins în ultimii doi ani în Statele Unite și Marea Britanie, în timp ce Mangal Döner a ajuns la 30 de locații în Germania.

La momentul retragerii sale din fotbal, în luna mai, averea lui Podolski ajunsese, potrivit articolului, la 180 de milioane de lire sterline.

Fostul internațional german a devenit și acționar majoritar al clubului copilăriei sale, Górnik Zabrze, prin intermediul LP Holding GmbH și are parteneriate comerciale cu NAVEE, Crocs și Mega Casino World.

Louis Saha a văzut o problemă pe care nimeni nu o rezolva

Louis Saha s-a retras în 2013, chiar în ziua în care a împlinit 35 de ani, după ce jucase pentru cluburi precum Fulham, Manchester United și Everton și înscrisese 162 de goluri în carieră. Accidentările i-au afectat serios parcursul sportiv, dar tocmai în acele perioade dificile francezul a observat o oportunitate de afaceri.

Împreună cu specialista în marketing Kate Hamer și directorul din tehnologie Patrice Arnera, Saha a cofondat AxisStars, o platformă digitală de management al carierei și brandului personal care conectează sportivii profesioniști și oamenii din industria divertismentului cu parteneri corporativi. Platforma îi ajută pe sportivi în probleme precum investițiile strategice, consultanța juridică și tranziția către viața de după retragere. AxisStars este evaluată în prezent la peste 4,3 miliarde de lire sterline.

Saha declara încă din 2017 că noua carieră îi oferea o satisfacție uriașă.

„În ghinionul meu am fost norocos, pentru că acum am văzut imaginea de ansamblu și am oportunitatea să ajut cu adevărat. Cred că mă simt mai entuziasmat ca antreprenor decât mă simțeam pe teren”, spunea fostul atacant.

Saha mărturisea că iubise fotbalul, dar considera antreprenoriatul o provocare autentică și extrem de satisfăcătoare, mai ales dacă afacerea sa putea ajuta zeci de mii de oameni.

Mathieu Flamini, fotbalistul care a pariat pe chimia verde

Cariera de fotbalist a lui Mathieu Flamini a fost solidă. A avut două perioade la Arsenal, a câștigat trei Cupe ale Angliei și a mai evoluat pentru Marseille, AC Milan, Crystal Palace și Getafe. Astăzi însă, francezul este cel puțin la fel de cunoscut pentru activitatea sa în afaceri. Flamini este coproprietar al GF Biochemicals, companie de biotehnologie pe care a fondat-o încă pe vremea când juca fotbal și al cărei CEO a devenit în 2022, la trei ani după retragere.

Compania a devenit prima din lume care a produs la scară industrială acid levulinic, o moleculă obținută din deșeuri vegetale care poate servi drept alternativă sustenabilă la derivații petrolului utilizați în produse precum materialele plastice și cosmeticele.

Averea personală a lui Flamini a fost estimată în unele relatări la aproximativ 10 miliarde de lire sterline, ceea ce l-ar transforma în cel mai bogat fost fotbalist din lume. Flamini a contestat însă interpretările de acest tip, subliniind că evaluarea activelor unei companii nu trebuie confundată cu banii aflați în averea personală a unui acționar. Pentru el, proiectul ar avea oricum o miză mai mare decât câștigul financiar. Flamini a descris schimbările climatice drept „cea mai mare problemă a vremurilor noastre”.

În 2016, și-a consolidat implicarea în domeniul sustenabilității prin cofondarea The BioJournal, o publicație online dedicată bioeconomiei și problemelor ecologice.

Michael Owen și pasiunea care i-a adus milioane

Michael Owen, câștigător al Balonului de Aur și fost atacant la Liverpool, Real Madrid, Newcastle și Manchester United, a fost unul dintre cei mai redutabili atacanți ai generației sale. A marcat 45 de goluri în 89 de meciuri pentru naționala Angliei, însă fotbalul nu a fost singura sa mare pasiune.

La numai 22 de ani, Owen a cumpărat Manor House Stables, în Cheshire, și a transformat o fostă fermă de vaci într-un centru ultramodern pentru antrenarea cailor de curse. Complexul dispune de piste în pantă, bazin pentru cai și instalații speciale încălzite pentru mișcarea animalelor. De-a lungul timpului, aici au fost găzduiți peste 140 de cai pursânge, printre care Brown Panther, cel mai cunoscut campion crescut și deținut de Owen.

Caii pregătiți la Manor House Stables generează împreună premii anuale cuprinse între aproximativ un milion și 2,4 milioane de lire sterline.

Owen ar avea o avere de peste 54 de milioane de lire și s-ar afla printre cei mai bogați 20 de proprietari de cai din Marea Britanie. La această avere au contribuit și contractele de sponsorizare, investițiile imobiliare și aparițiile sale ca analist sportiv.

Gerard Piqué a transformat fotbalul într-un spectacol

Gerard Piqué a câștigat Premier League și Liga Campionilor cu Manchester United înainte de a reveni la Barcelona, unde a cucerit încă 30 de trofee, printre care trei Ligi ale Campionilor și nouă titluri în La Liga. Cu naționala Spaniei a devenit campion mondial și campion european.

În 2017, Piqué a fondat Kosmos Global Holding cu sprijinul directorului Rakuten, Hiroshi Mikitani. Compania din domeniul sportului, media și divertismentului a semnat ulterior un contract pe 25 de ani, evaluat la trei miliarde de lire sterline, cu Federația Internațională de Tenis pentru administrarea și reformarea Cupei Davis. A preluat și clubul FC Andorra.

Contractul cu Federația Internațională de Tenis a fost reziliat în 2023 în urma unor dispute financiare, dar Piqué și-a îndreptat tot mai mult atenția spre celelalte proiecte. Cel mai spectaculos este Kings League, competiția de fotbal în șapte creată pentru era streamingului, cu influenceri, foști fotbaliști și reguli neconvenționale. Proiectul a atras finanțări totale de peste 160 de milioane de lire și parteneriate cu nume precum Adidas și Netflix. Kings League s-a extins ulterior prin Queens League, varianta feminină, Kings League Americas și Kings League World Cup. În același timp, FC Andorra a urcat din liga a cincea până în eșalonul secund spaniol.

Piqué a cofondat și marca de băuturi izotonice 426 Miles, împreună cu fostul său coleg Carles Puyol, precum și eFootball.Pro, în parteneriat cu Konami. Averea sa personală este estimată la aproximativ 80 de milioane de lire sterline.

Gary Neville conduce afaceri în zeci de companii

Legendă a lui Manchester United, membru al Premier League Hall of Fame și devenit între timp una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii sportive britanice, Gary Neville și-a transferat disciplina de pe teren într-un portofoliu impresionant de afaceri. Neville, care deține Salford City împreună cu Beckham și alți parteneri, este director sau implicat activ în peste 50 de companii britanice.

Interesele sale comerciale acoperă dezvoltarea imobiliară, industria hotelieră, producția media, educația universitară și sportul. Este coproprietar al GG Hospitality, compania care administrează locații precum Stock Exchange Hotel și Hotel Football, aflat lângă Old Trafford.

Neville a cofondat și Buzz16, compania de producție din spatele emisiunii The Overlap, și a creat Relentless Group împreună cu Anthony Kilbridge, companie implicată în proiecte imobiliare majore din Manchester.

De la universitate la Dragon’s Den

Gary Neville s-a implicat și în educație, fiind unul dintre fondatorii University Academy 92 din Greater Manchester, proiect creat inclusiv pentru a extinde accesul la educație pentru tinerii proveniți din medii cu venituri mai mici. În paralel, activitatea sa media continuă să crească.

Podcastul Stick to Football atrage peste un milion de vizualizări pe săptămână, Neville lucrează ca analist și comentator pentru Sky Sports și ITV și a devenit primul investitor invitat din istoria emisiunii BBC Dragon’s Den. Averea sa personală este estimată între 70 și 100 de milioane de lire sterline.

Pentru Beckham, Podolski, Saha, Flamini, Owen, Piqué și Neville, fluierul final al carierei sportive nu a însemnat și sfârșitul competiției. Au schimbat pur și simplu terenul de joc: din fața tribunelor pline au trecut în sălile de ședințe, iar pentru unii dintre ei afacerile au ajuns să valoreze mult mai mult decât tot ce au câștigat vreodată din fotbal.

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