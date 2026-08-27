Cum a reacționat acest bucureștean, după ce a mâncat o merdenea de la Patiseria Amzei: „Are gust de..”

O adevărată isterie s-a creat zilele acestea în jurul unui banal produs de patiserie. Clasica merdenea face ravagii acum, iar cei care s-au așezat la coadă la patiseria din Piața Amzei au fost mulți. Un bucureștean a respectat și el trendul ultimelor zile, a mers la Nea Mihai și a cumpărat deja celebra merdenea. Cum a reacționat după ce a mâncat-o?

Războiul dintre Nea Mihai şi patronul de la Miţa Biciclista a creat isterie în mediul online. Totul a început în Piața Amzei, acolo unde un clip de promovare pentru Mița Biciclista a făcut o comparație directă între două produse aparent simple: croissantul cu unt, prezentat ca un produs premium, și merdenea tradițională de la Nea Mihai, patiserie cunoscută de ani de zile pentru rețeta ei constantă, ieftină și accesibilă. Ei bine, patronul de la Mița Biciclista a ieșit în dezavantaj, căci oamenii au susținut merdeneaua clasică.

Ce impresie i-a lăsat merdeneaua lui Nea Mihai acestui food-vlogger

Zilele acestea, bucureștenii au mâncat multe merdenele. Mulți au fost cei care s-au așezat la coadă în Piața Amzei. Ei bine, un cunoscut food-vlogger a decis să își spună părerea sinceră după ce s-a delectat cu merdeneaua de la Nea Mihai.

Acesta a cumpărat patru merdenele, le-a degustat pe îndelete și a dat verdictul: merdeneaua e foarte bună. Iar margarina din compoziție nu l-a deranjat abslout deloc.

„Trebuie să începem din prima cu merdeneaua, că de aici a pornit totul. Vă dați seama, eu am încercat să cumpăr mai multe produse decât merdenelele. Am luat patru merdenele. Cam așa arată merdeneaua, e destul de subțire. Ar trebui să fie cu margarină și cu brânză. Mușc de aici, din mijloc, să vedem. Gust de brânză din aia sărată. Nu este rea. Acum, margarina este un ingredient, dar nu e ingredientul principal. Este vorba, probabil, de margarina din componența foietajului și poate puțin și acolo la mijloc cu brânzică. Merdeneaua este caldă. Deci avem foietaj cu brânză sărată și vezi că brânza e destul de întinsă pe toată aria merdenelei, adică până la capăt. Nimic de comentat. Nu e cu unt, dar o să o să fiu sincer. E foarte bună! Pentru 8 lei, îți iei două din astea și o sticlă de apă de acasă și mănânci bine”, a spus food-vloggerul.

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