Ce se întâmplă cu Ilie Năstase? Singur și abătut la mare s-a retras la o bere

Seară liniștită pe litoral, departe de agitația specifică sezonului estival. Ilie Năstase a fost surprins de CANCAN.RO într-o zonă mai retrasă, unde a ales să petreacă câteva momente doar în compania unei beri reci și a gândurilor sale. Fostul mare sportiv a părut să prefere discreția, evitând grupurile numeroase și atmosfera zgomotoasă din jur.

Îmbrăcat lejer, potrivit unei seri de vară petrecute la malul mării, Năstase a stat vreme îndelungată la masă, privind în depărtare. Din când în când, mai schimba câte o privire cu trecătorii, dar fără să intre în conversații. Nu prea îi stă în fire! Cu alte ocazii, îmbrăcat ca un don sicilian, un „mafioso” de București, Ilie Năstase răscolea Băneasa Shopping City, se băga în seamă cu lumea, era altfel. Dovada o găsiți AICI, pentru că evident CANCAN.RO era acolo! 😀

Fostul tenismen pare mai degrabă preocupat de propriile gânduri decât de distracția din Mamaia. Cu o figură tristă și vizibil abătut, Ilie Năstase și-a savurat băutura și pur și simplu a stat să admire peisajul nocturn. Asta deși pe 19 iulie, cu ocazia aniversării a 80 de ani (mulți înainte, Nasty!), fostul mare tenismen și-a dus soția, pe Ioana Năstase, la o escapadă pe malul Bosforului, la un hotel de lux din Istanbul. De aceea pare cu atât mai stranie ieșirea sa de unul singur, pe străzile aglomerate din Mamaia Nord. Poate sunt tabieturile de pe vremuri, când era burlac (sau nu) și mai ieșea la agățat.

Nu agățatul pare însă obiectivul lui Nasty din această seară. După câteva zeci de minute, acesta și-a încheiat pauza de relaxare și a părăsit locația fără grabă. O apariție discretă și diferită de imaginea energică și exuberantă cu care publicul s-a obișnuit de-a lungul anilor.

Evident, nu dorim să speculăm, dar nu e exclus să fi avut o discuție mai aprinsă cu soția, sau pur și simplu poate că nu este nimic neobișnuit în ieșirea din această seară. Chiar și cei care au trăit o viață întreagă în lumina reflectoarelor mai simt nevoia, din când în când, de câteva clipe de liniște. Iar Ilie Năstase a părut exact genul de om care, pentru o oră, a vrut să lase deoparte telefoanele, conversațiile și agitația din jur pentru a rămâne singur cu gândurile sale. Mamaia este locul unde lumea vine să se distreze, să socializeze și să uite de griji. Pentru Ilie Năstase, însă, seara a avut cu totul alt ritm. În timp ce în jurul său oamenii se plimbau, râdeau și umpleau terasele, fostul campion părea să trăiască într-o bulă a lui, ruptă de agitația stațiunii.

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