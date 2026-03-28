Ilie Năstase a dat peste cap tot mall-ul la 79 de ani. Haterii vor spune că e AI

Nu, nu e făcut cu AI! Ilie Năstase a fost suprins de CANCAN.RO la mall într-o ținută de mare angajament, care îi vine la fix lui Nasty. I-a ieșit mai bine decât un forehand la Wimbledon. Atât de bine încât a venit și Poliția ca să-l investigheze pentru port ilegal de frumusețe.

Ilie Năstase, 79 de ani, este un personaj de-al casei pe la Băneasa Shopping City, unde își bea frecvent cafeaua și își face alte tabieturi. De data asta, însă, apariția lui Nasty la mall este absolut inedită. Imaginile îl arată discutând cu polițiștii veniți să investigheze o sesizare. Se pare că Ilie Năstase ori a văzut ce s-a întâmplat ori vrea să afle, ca mulți alți români curioși, dacă a avut loc vreo grozăvie în mall.

Ilie Năstase, apariție de zile mari la mall-ul bogaților

Ce face lucrurile mai interesante este chiar ținuta lui Ilie Năstase, drapat în țesături de culoare deschisă. Costumul pe care îl poartă este absolut senzațional. Face un contrast izbitor cu uniformele polițiștilor, atât de austere. Ținuta lui e simplă, dar opulentă. Cămașa descheiată aristocratic la gât este de un alb care rivalizează cu calota glaciară a Groenlandei!

Nasty, fostul campion la tenis a intrat în vorbă cu Poliția Română

Ilie Năstase a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce cumpără ceva de la Paul. E întors cu spatele, dar sesizează că se întâmplă ceva și se duce glonț la patrula de Poliție. Probabil că tinerii agenți sunt epatați nu doar de faptul că stau de vorbă cu o vedetă, o somitate a sportului internațional, dar foarte probabil au remarcat și ei ținuta WOW a lui Nasty.

Discuția pare să se desfășoare amical. Sunt departe zilele când Ilie Năstase avea o atitudine sfidătoare față de polițiști. Să nu uităm că a avut inclusiv dosar penal și a fost condamnat pentru conducere sub influența alcoolului, apoi a fost cercetat pentru conducere fără permis. De altfel, Nasty a avut mereu o atitudine de rebeliune față de autoritate, mai ales pe terenul de tenis.

Probabil cititorii își amintesc că porecla ”Nasty” vine chiar de la această atitudine a lui Năstase, de ieșirile sale colerice din timpul meciurilor și de interminabilele conflicte cu arbitrii, inclusiv la meciurile mari de la turneele importante, precum Wimbledon.

Ilie Năstase a dat dovadă că e un cetățean model

Este legendar conflictul său cu arbitrul Jeremy Shales din sferturile de finală de la Wimbledon, 1977. Atunci i-a atras atenția lui Shales, care îi spusese doar ”Năstase”, să i se adreseze cu apelativul ”Mister”. Atitudinea a rămas neschimbată de-a luungul vieții, așa că în 2017 a avut interdicție în loja oficială la Wimbledon, mai ales din cauza remarcilor ”inadmisibile” pe care le făcea cu deplină lipsă de tact.

Ei bine, în Băneasa Shopping City pare să se poarte impecabil cu polițiștii. La fel de impecabil precum costumul său cu pardesiu lung, de culoarea fildeșului, pe care îl purta. Evident, Năstase poartă și ochelari de soare, probabil ca să nu-l orbească propria strălucire. Să-i spunem și noi: ”Felicitări, Mister Năstase! Sunteți fabulos!”.

