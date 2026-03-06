Acasă » Știri » Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON

Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON

De: Redacția CANCAN 06/03/2026 | 17:15
Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON
Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON

Vineri, 6 martie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube CANCAN, Miruna Alessandra aduce în fața voastră o invitată specială în podcastul ZVON: Alesia Năstase, fiica legendarului tenismen Ilie Năstase și a Amaliei Năstase.

Într-o discuție sinceră și plină de revelații, Alesia vorbește despre viața din spatele unui nume celebru, relația cu părinții săi și provocările de a crește într-o familie cunoscută.

🔔 Nu ratați ZVON, azi, de la 19:00, pe YouTube CANCAN!

📺 Abonați-vă și activați notificările pentru a fi la curent cu toate episoadele.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza pentru iunie, iulie și august 2026
Știri
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza…
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”
Știri
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și…
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200…...
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe
Adevarul
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Parteneri
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu ...
Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza pentru iunie, iulie și august 2026
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi ...
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00
Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este ...
Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este oficial! Plecăm”
Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale
Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Identificați peștele din această iluzie optică
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Identificați peștele din această iluzie optică
Vezi toate știrile
×