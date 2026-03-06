Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON

Vineri, 6 martie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube CANCAN, Miruna Alessandra aduce în fața voastră o invitată specială în podcastul ZVON: Alesia Năstase, fiica legendarului tenismen Ilie Năstase și a Amaliei Năstase.

Într-o discuție sinceră și plină de revelații, Alesia vorbește despre viața din spatele unui nume celebru, relația cu părinții săi și provocările de a crește într-o familie cunoscută.

