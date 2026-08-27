Rebecca Lăzărescu, snopită în bătaie de fostul iubit! „A făcut asta ca să se răzbune, mi-a recunoscut”

Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 mai, nu mai scapă de probleme. Șatena a ajuns să obțină un ordin de protecție împotriva iubitului ei, un om de afaceri căsătorit și cu familie, în urma unui scandal de proporții care a început săptămâna trecută la un celebru local din Capitală și a continuat în apartamentul în care cei doi locuiau. S-a lăsat cu ordine de protecție și vizite în instanță, iar CANCAN.RO are toate detaliile halucinante despre noaptea în care totul ar fi degenerat. În plus, Rebecca Lăzărescu face declarații exclusive despre motivul scandalului dintre ea și bărbatul cu care a avut o relație interzisă.

Rebecca Lăzărescu are o viață amoroasă cel puțin palpitantă, dacă e să ne uităm la articolele pe care vi le-am prezentat de-a lungul timpului ( vezi aici cum au împărțit-o tatăl și fiul în club). Nici acum lucrurile nu s-au mai liniștit în viața ei, căci, de aproape un an a început o relație cu un om de afaceri căsătorit. Bărbatul, pe nume Flaviu, are 46 de ani și este tată a doi copii, semn că fosta lui Vlad Pascu nu s-a dezis de la viața destrăbălată. Se pare că Rebecca are o dorință infinită pentru adrenalină…Dar fix această adrenalină a determinat-o să ceară ordin de protecție și să fie la un pas de operație.

Rebecca Lăzărescu, snopită în bătaie de fostul iubit: „M-am târât în patru labe să sun la 112”

Rebecca Lăzărescu pare să aibă o viață tumultoasă iar cea mai recentă relație a ei a dus la un dezastru. Fosta lui Vlad Pascu a început o relație cu Flaviu, un om de afaceri în vârstă de 46 de ani, căsătorit. Sunt împreună din septembrie anul trecut și în luna decembrie, șatena s-a mutat într-un apartament de-ale lui. Dacă inițial Rebecca a acceptat statutul de a doua femeie, recent un episod a făcut-o să fugă de bărbat cât a văzut cu ochii. Totul a pornit la un celebru local de pe Șoseaua Nordului, apoi situația a degenerat acasă. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Rebecca a povestit de la ce a început totul. Ceea ce inițial părea o seară liniștită, s-a transformat într-o noapte fatidică, căci s-a lăsat cu scandal, bătaie și ordin de protecție. Tânăra a povestit cum a început totul.

„Am fost la restaurant, acolo au început niște discuții și când am ajuns acasă a fost mare scandal. Eu eram la masă, a venit și el mai târziu, acolo nu s-a întâmplat mare lucru, eu nu am mai vrut pur și simplu să stau. Am chemat Uber și am plecat cu o prietenă. A decis să vină și el”, spune fosta lui Vlad Pascu.

Tânăra susține că, după ce a decis să plece din local alături de prietena sa, situația a luat o turnură neașteptată. Ajunsă în fața apartamentului unde locuia cu iubitul ei, aceasta nu a mai fost lăsată să intre în casă.

„A ajuns înaintea mea acasă, eu și prietena mea am luat-o pe scări, el a mers cu liftul. S-a baricadat în casă, el zicând că avea nevoie la baie, asta a spus și în instanță. Dar adevărul e că a făcut asta să se răzbune, mi-a recunoscut că m-a închis pe dinafară că i-am vorbit urât în Uber. O oră m-a ținut pe holul scării. Am bătut la ușă ca un om normal, a ieșit un vecin și mi-a zis să bat la geam prin terasă că sigur aude”, continuă ea.

La scurt timp, totul s-a trasnformat într-un scandal de proporții. Bărbatul a deschis ușa și ar fi încercat să o evite pe Rebecca. Dar, o simplă întrebare a ei l-a determinat, spune șatena, să aibă un comportament agresiv. Situația a degenerat și s-a transformat într-un scandal de proporții.

„A deschis ușa până la urmă, i-am cerut explicații. De ce m-ai închis afară? Mi-a zis că i-am vorbit urât, mi-a întors spatele și s-a pus în pat. L-am întrebat ce sunt, un câine să se comporte așa cu mine? El a închis ochii și se făcea că nu mă aude. M-am dat spre el ca să mă bage în seamă și atunci m-a lovit cu piciorul. M-am prins de mâinile lui și el a început să mă lovească cu picioarele. M-a bătut rău, până am leșinat. M-a lovit în sân, mi-am pierdut cunoștința și am dat cu spatele de spătarul patului de lemn, m-am târât în patru labe până la ușă. Prietena mea a încercat să mă ajute, țipa la el să mă lase în pace”, spune șatena.

Încă în agonie, fosta lui Vlad Pascu a pus mâna pe telefon și a chemat ambulanța. Desigur că medicii, dar și polițiștii au sosit la fața locului, dar bărbatul deja părăsise domiciliul. Oamenii legii au deschis imediat un dosar penal și i-au emis tinerei un ordin de protecție.

„În timp ce mă târam la ușă, am sunat la 112 și am chemat ambulanța, iar el zice: Mă duc să mă culc în sufragerie. În momentul acela prietena mea merge în sufragerie și vede că el nu mai e acolo. A fugit de la locul respectiv pe scara de incendiu. A deschis un dosar penal poliția, mi-au scos pe loc un ordin de protecție pe 5 zile. Vineri am avut termen și mi-a prelungit ordinul de protecție. A dat prietena mea declarații și la poliție și o să mă apere”, a spus Rebecca Lăzărescu pentru CANCAN.RO.

Fosta lui Vlad Pascu a fost controlată pe tot parcursul relației! A obținut ordin de protecție pe trei luni

Rebecca Lăzărescu și bărbatul au avut deja prima înfățișare în instanță în urmă cu câteva zile. Tinerei i-a fost prelungit ordinul de protecție pentru următoarele trei luni, începând cu 25 august. De asemenea, tânăra ne-a povestit că și bărbatul și-a scos certificat medico-legal cu care s-a prezentat în instanță.

„Și el și-a scos certificat medico-legal pentru că, într-adevăr, avea niște zgârieturi pe antebraț pentru că eu m-am apucat de brațul lui ca să nu mă lovească. Avocatul lui încearcă să îl scoată pe toate părțile, au venit cu o poveste falsă în instanță. M-a întrebat în sala de judecată: De când ai implanturi? De trei ani, dar ce contează? Eu am poze la dosar cu vânătăile de pe sâni, deci despre ce vorbim aici?! Eu când am auzit declarația lui, am început să plâng în sala de judecată. Am zis că nu se poate să ceva, a mințit, a inventat tot”, a mai declarat Rebecca Lăzărescu pentru CANCAN.RO.

Rebecca Lăzărescu susține că ar fi fost presată să renunțe la demersurile legale făcute împotriva bărbatului. Conform spuselor ei, acesta ar fi pus presiune pe ea susținând că în cazul în care nu își va retrage plângerea, va rezilia contractul de închiriere pentru apartamentul unde ea locuiește acum.

„M-a amenințat prin prietenii mei că dacă nu îmi retrag plângerea și să mi se scoată ordinul, el îmi reziliază contractul de unde stau în chirie. Eu oricum joi mă mut de acolo, noi stăteam împreună acolo în chirie. El nu vrea să mai plătească și așa că a decis să nu mai plătească și să rezilieze contractul”, a mai spus ea.

Tânăra susține că, pe parcursul relației, bărbatul ar fi încercat să aibă control permanent asupra fiecărui aspect din viața Rebeccăi, inclusiv parolele sale și fotografii cu ea în diverse localuri unde el, teoretic, nu ar fi trebuit să fie.

„Mă controla cât am stat cu el, mi-am găsit notate toate parolele mele într-o notiță la el. Mi-a luat un câine ca să mă mut la el, el știa cât iubesc câinii și a vrut să mă facă să mă mut la el. Știa că o să-mi fie greu să-mi găsesc chirie cu un câine după mine, mai ales că e de talie mare, e Golden Retriever. Eu am stat cu el în casă că îmi era de câine, dar sincer, eu nu m-aș fi mutat, îmi era greu să mă rup de mama. Eu aveam grijă de el, spălam, găteam, eu făceam tot că el a decis să dea femeia de serviciu afară. Eu am învățat să gătesc, să spăl, eu am fost crescută de ai mei în puf, nu făceam nimic acasă. Toate astea pentru ce? Să fiu bătută în halul asta? Voia să aibă mereu control asupra mea. Am găsit poze în telefon cum mă urmărea în vară, mi-a urmărit părinții, prietenii. Își punea amicii să-mi facă poze pe unde mă vedeau, iar în vară nu era atât de serioasă relația. Când a murit prietenul meu, Rareș, el mă urmărea, a venit după mine la crematoriu”, a mai povestit Rebecca Lăzărescu pentru CANCAN.RO.

De asemenea, Rebecca Lăzărescu spune că bărbatul ( despre care vă spuneam că este căsătorit) ar fi fost înșelat de soția lui. Acesta ar fi fost, susține ea, unul dintre motivele pentru care ar mai fi fost violent cu ea și în trecut. Cu toate acestea, bărbatul nu s-a despărțit de soția infidelă, ci ar fi preferat să-și verse frustrările pe Rebecca, spune ea.

„El plecase de la soția lui din vară că o prinsese că l-a înșelat și își vărsa frustrările pe mine. A mai dat în mine și alte dăți, dar nu atât de rău. Ei nu mai erau împreună de cinci ani, dar stăteau pentru copii, el așa mi-a zis. Ba chiar mi-a zis că a divorțat de ea, dar am aflat ulterior că nu a divorțat de ea. Și soția lui avea probleme cu el, am înțeles că ar fi lovit-o și pe ea”, a mai declarat fosta lui Vlad Pascu.

În încheiere, fosta lui Vlad Pascu subliniază gravitatea episodului violent și spune că agresiunea a lăsat-o profund afectată. Aceasta ar urma să ajungă pe masa de operație din cauza loviturilor primite. Totodată, șatena a ținut să sublinieze că relația cu el i-a dezvoltat anxietate, insomnii și atacuri de panică.

„El are două fete, dacă fetele lui ar păți ceea ce am pățit eu, cum ar reacționa? Putea să mă omoare, dacă mă lovea cu 2 centimetri mai sus, mă omora direct. Eu pot să îl dau în judecată pentru tentativă de omor dacă vreau. Mai sunt și în doliu că abia mi-a murit bunicul, iar el îmi zicea să fac ce trebuie ca să se simtă el bine. Să nu fiu îmbufnată, vezi domnule, că îl deranjez pe el. Era un psihopat pe bune. E atât de calm în fața tuturor și atât de iubitor…și când ajunge acasă se schimbă 180 de grade, e cu total alt om. Făcea tot felul de faze aiurea, aveam insomnii, atacuri de panică din cauza stărilor lui bipolare. Nu mai zic că e posibil să mă operez din cauza hematoamelor pe care le am”, a spus Rebecca.

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