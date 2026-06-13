Spovedania Rebeccăi Lăzărescu! A spus tot despre dependențe, anturaj și regrete: „Părinții mei m-au ajutat să scap de scandal”

Rebecca Lăzărescu a fost în centrul atenției după ce au apărut imagini cu ea și Vlad Pascu, autorul accidentul lui de la 2 mai în care doi tineri și-au pierdut viața. Tânăra a fost ulterior citată ca martor în dosar, iar în spațiul public s-a spus că ea ar fi fost iubita lui (fapt pe care Rebecca l-a negat mereu), s-a constituit parte civilă în dosarul de trafic de droguri în care Vlad este cercetat și cere despăgubiri, susținând că a fost afectată puternic de tot ce a trăit în acea perioadă. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Rebecca Lăzărescu vorbește despre presiunea publică pusă pe ea în urma tragediei, despre moartea prietenului ei, Rareș, și explică de ce a decis să studieze psihologia. Cum încearcă să-și reconstriască viața departe de dependențe,dar și cât de mult au susținut-o părinții.

Rebecca Lăzărescu rupe tăcerea după anii în care numele ei a fost asociat cu unul dintre cele mai mediatizate cazuri din România. Tânăra susține că a fost implicată fără voia ei într-un scandal uriaș, vorbește despre presiunea publică, moartea prietenului său Rareș și explică de ce a ales să studieze psihologia. Astăzi, la 21 de ani, spune că și-a reconstruit viața și visează să devină psihoterapeut specializat în dependențe.

Rebecca Lăzărescu, dezvăluiri exclusive: „Părinții mei m-au ajutat să scap de acest scandal”

CANCAN.RO: Rebecca, ne întâlnim la un eveniment monden, nu obișnuiești să îți faci apariția la astfel de evenimente. Cum de ai venit de data aceasta?

Rebecca Lăzărescu: De obicei prefer să stau mai ascunsă și astăzi am decis să ies puțin din umbră și să spun ce am de zis.

CANCAN.RO: A fost o perioadă când ai fost mult timp în umbră pe primele pagini ale ziarelor. Cum ai perceput tu acea perioadă?

Rebecca Lăzărescu: La început a fost o perioadă grea, dar apoi mi-am dat seama cu cel fel de public am de a face și am luat ce e mai bun din treaba asta și m-a ajutat asta.

CANCAN.RO: Ce ai învățat din toată această experiență?

Rebecca Lăzărescu: Personalitatea oamenilor, cât de ușor pot fi oamenii manipulați și asta m-a determinat să aplic la încă o facultate, la psihologie, pentru a înțelege ce stă în spatele răutății oamenilor.

CANCAN.RO: Într-un fel era de așteptat ca oamenii să reacționeze așa pentru că șocul a fost foarte mare, cu toate că nu a fost provocat de tine.

Rebecca Lăzărescu: Absolut deloc, eu nu am fost cu el în mașină, nu aveam nicio treabă. El avea niște poze cu mine pe Instagram și presa a decis că eu sunt iubita lui.

CANCAN.RO: Deci voi nu ați fost niciodată împreună, doar ați fost buni prieteni și vă întâlneați acasă la unul dintre voi, au existat și imagini?

Rebecca Lăzărescu: Da, acolo se țineau petrecerile, în general, la câte o casă.

CANCAN.RO: Ce au spus părinții tăi când au aflat de ceea ce s-a întâmplat?

Rebecca Lăzărescu: Părinții mei sunt niște oameni educați, sunt niște oameni cu picioarele pe pământ și pot să spun că au văzut realitatea. Ei mă cunosc pe mine, știu ce fac și ce nu fac, și au mers mai departe. M-au ajutat să scap de un scandal în care am fost băgată fără voia mea și au mers mai departe cu mine, au stat lângă mine tot timpul acesta

CANCAN.RO: Totodată, în acele filmări, bănuiesc că părinții tăi au văzut și problemele, mă refer la substanțele interzise. Ce ți-au spus părinții, te-au ajutat în acest sens?

Rebecca Lăzărescu: Tot videoclipul era făcut la caterincă, nu era nimeni sub influența substanțelor interzise, au înțeles situația și au mers mai departe.

CANCAN.RO: Nu erau substanțe interzise în acel videoclip?

Rebecca Lăzărescu: Nu erau, totul era la caterincă și de asta spuneam niște nume celebre, ca să ne distrăm un pic. Era ca un face-time video cu oamenii care ne urmăreau ca să ne distrăm, dar substanțe ilegale nu erau.

CANCAN.RO: Dar, totuși, la scurt timp a existat și moartea acelui băiat, Rareș?

Rebecca Lăzărescu: Da, a existat și moartea prietenului meu cel mai bun, mă doare să spun asta, dar și-a făcut-o cu mâna lui. Eu am fost sunată în dimineața aceea de către el, mi-a spus că o să meargă să consume pentru că deja rupsesem un pic legătura și nu mă mai regăseam în cercul acela. Bine, nu a fost niciodată un cerc real de prieteni,ne vedeam azi și ne mai vedeam poate peste șase luni, dar între mine și Rareș a fost o relație reală de prietenie. Nu am crezut niciodată că o să se ajungă la decesul lui propriu-zis. Am făcut tot ce a ținut de mine, când am primit telefon de la mama lui să îmi spună că nu răspunde la telefon l-am sunat, mi s-a răspuns de pe telefonul o altă fată și am făcut tot ce a ținut de mine, mai exact să spun ambulanței ce a consumat, ce a făcut.

„Regret că nu m-am bucurat mai mult de viață”

CANCAN.RO: Totodată au ieșit la suprafață că a consumat substanțe, iar tu îmi spui că nu erai și nu ai fost niciodată consumatoare?

Rebecca Lăzărescu: Consumatoare de substanțe nu am fost, dar am participat la petreceri pentru că erau prietenii mei. Nu aveam cum să-i schimb, dacă ei se maturizau, creșteau, ce era să fac? Să plec de lângă ei doar pentru că au consumat? Eu mă atașez tare de oameni și nu aveam de ce să-i las, dar nici nu ține de mine să-i controlez pe ei.

CANCAN.RO: Zi-mi cum arată viața ta după toată perioada aceasta?

Rebecca Lăzărescu: Viața mea arată foarte bine, merg la facultate, la job, lucrez în marketing și social media la o clinică estetică, mă distrez în același timp, astăzi am avut un examen foarte greu și l-am trecut, bine, am copiat, dar l-am trecut. Mă distrez, mă bucur de viață, am 21 de ani, muncesc și continui cu cariera mea mea în psihologie.

CANCAN.RO: Tu ai o familie potent financiară care te-a susținut întotdeauna, corect?

Rebecca Lăzărescu: Da, dar eu cam în ultimii doi ani de zile m-am susținut singură, de mică am avut un spirit liber și independent.

CANCAN.RO: Regreți ceva din ultima perioadă?

Rebecca Lăzărescu: Da, regret că nu m-am bucurat mai mult de viață când puteam să o fac. Când erau, spre exemplu, evenimente nu mergeam, am fost invitată la tot felul de interviuri și nu m-am dus, mi-a fost frică să vorbesc în fața camerei. Acesta este singurul meu regret, în rest nu am niciun regret pentru că știu foarte bine că orice problemă te ridică și te împinge mai în față, un șut în fund, un pas înainte.

CANCAN.RO: Ce carieră ți-ar plăcea să urmezi? Vrei să devii medic psiholog, creator de conținut sau ce anume?

Rebecca Lăzărescu: Creator de conținut sunt, aș vrea să mă axez și pe asta, dar cel mai important pentru mine este că aș vrea să devin psihoterapeut specializat pe partea de dependențe sau pe partea juridică. Este o chestie care mă pasionează foarte tare, mă aprinde, mă ține în priză și asta îmi este mie menirea, pentru asta am venit eu pe acest pământ.

CITEȘTE ȘI: Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: „Am intrat în depresie, am primit amenințări din partea doamnei Miruna”

ACCESEAZĂ ȘI: EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la tatăl lui: “De la alcool și atmosferă eram mai apropiați”