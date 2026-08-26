Robert Tudor, ai primit interdicție la distracție?! Îmbrăcat, încălțat și fără chef de glume, magicianul de la Neatza a stat cuminte pe șezlong

Magicianul Robert Tudor și-a pus bagheta în cui și a dat o fugă pe litoral, alături de soție și cei doi copii. Numai că vacanța nu pare să-i fi adus și prea multă libertate de mișcare. Surprins de CANCAN.RO, artistul a stat cuminte pe șezlong, serios ca la examen, fără să schițeze vreun zâmbet. L-o fi pedepsit nevasta și i-a confiscat recuzita? Nu știm ce năzbâtie o fi făcut, însă un lucru este clar! De data aceasta, niciun truc nu l-a ajutat ca să mai anume situația. Vezi mai jos toate detaliile!

Robert Tudor a fost surprins de CANCAN.RO pe plaja Asylum din Mamaia într-o ipostază total diferită de cea cu care și-a obișnuit publicul. Cine se aștepta să-l vadă pus pe glume sau făcând spectacol a avut ghinion. S-a așezat pe un șezlong, îmbrăcat ca pentru orice altceva, numai pentru plajă nu, și acolo a rămas. Serios, cuminte și cu privirea numai în telefon Robert Tudor a butonat minute bune, fără să pară interesat de ce se întâmpla în jur. Ecranul i-a ținut loc și de priveliște, și de distracție.

Robert Tudor, într-o ipostază greu de imaginat

Îmbrăcat într-un tricou alb, pantaloni scurți de blugi și adidași, Robert părea mai degrabă pregătit pentru o plimbare prin oraș decât pentru o zi la malul mării. În timp ce Elena a ales un costum de baie roz și s-a bucurat din plin de soare, etalându-și silueta, magicianul a preferat discreția absolută, ceea ce nu îi stă deloc în fire. Să fi fost doar o zi liniștită în familie sau Robert a primit, pentru câteva ore, interdicție din partea soției la distracție?

Și asta nu e tot! La un moment dat, Elena a încercat să poarte o conversație cu soțul ei. Din imaginile surprinse de CANCAN.RO, Robert pare să fi activat unul dintre cele mai sofisticate trucuri ale sale: „privirea prin om”. Magicianul a rămas impasibil, fără să pară prea dornic să intervină în discuție. Oare avea Robert ceva de spus sau a aplicat celebra regulă: „Mai bine tac și rămânem cu toții fericiți”? Nu știm. Cert este că, în acele momente, magicianul a fost mai degrabă spectator decât protagonist.

În rest, telefonul a fost partenerul de nădejde al celor doi, iar Robert a încercat chiar să tragă un pui de somn pe șezlong, cu mâinile în buzunare și nici nu s-a sinchisit să-și dea jos încălțămintea.

La capitolul hidratare, fiecare cu preferințele sale. Robert a ales o bere rece, deși nici de băutura acesta nu s-a bucurat, în timp ce Elena s-a răcorit cu un cocktail. Iar dacă imaginile spun povestea completă, magicianul a avut parte de o zi de plajă în care cel mai spectaculos truc a fost, probabil, dispariția lui din peisaj…

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