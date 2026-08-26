Se încinge lupta pe averea Ștefaniei Szabo! Ce lovitură pregătește fostul soț în instanță

Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață, în octombrie 2025, în Camera de Gardă a secției de Chirurgie. Tragedia a scos la iveală nu doar ritmul extrem de solicitant în care muncea, ci și problemele personale care îi complicaseră viața în ultima perioadă, inclusiv un divorț . Nici după moartea ei conflictul nu pare să se fi stins. Mama și fratele Ștefaniei au preluat lupta juridică împotriva fostului soț, care a venit în dosar cu o listă amplă de pretenții.

Moartea fulgerătoare a medicului Ștefania Szabo nu a pus capăt și socotelilor rămase din fosta căsnicie. Din contră. Un proces de partaj deschis încă din timpul vieții sale continuă acum cu alți adversari la masă: mama și fratele medicului, care au acceptat succesiunea și au fost introduși oficial în dosar. Iar fostul soț nu pare dispus să facă niciun pas înapoi, ba dimpotrivă!

Procesul a fost deschis pe 29 mai 2025 de fostul soț al Ștefaniei Szabo și are ca obiect partajul bunurilor comune, lichidarea regimului matrimonial și un drept de retenție. Cu alte cuvinte, instanța trebuie să stabilească ce bunuri provenite din fosta căsnicie îi revin fiecăruia și dacă fostul soț mai are de recuperat bani ori drepturi legate de acestea.

Numai că între timp Ștefania Szabo a murit, iar procesul a căpătat o turnură neașteptată. Mama și fratele Ștefaniei au preluat procesul.

La termenul din 12 mai 2026, instanța a constatat oficial decesul medicului. La dosar fusese deja depusă o cerere pentru introducerea moștenitorilor, alături de declarația de acceptare a succesiunii.

Fostul soț încearcă să blocheze probele

Astfel, mama și fratele Ștefaniei Szabo au fost introduși în proces în calitate de pârâți, practic preluând poziția procesuală pe care o avea aceasta. Cei doi nu au venit însă cu ”mâna goală”. Prin avocat, au depus o întâmpinare, documentul prin care răspund concret pretențiilor fostului soț și își construiesc apărarea.

Doar că avocatul fostului soț a precizat că cei doi nu mai au dreptul să-i conteste prentențiile și va demara o procedură prin care să le anuleze cererea.

”Apărătorul ales al reclamantului precizează că va formula răspuns la întâmpinare în scris, apreciind că pârâți sunt decăzuți din dreptul de a mai formula întâmpinare”.

Miza nu este deloc una minoră. Dacă instanța i-ar da dreptate, moștenitorii ar putea avea probleme inclusiv în ceea ce privește propunerea propriilor probe și invocarea anumitor excepții procedurale. Altfel spus, fostul soț încearcă să intre în lupta pentru bunurile fostei căsnicii cu un avantaj important: propriul dosar de probe deja construit, în timp ce ”armele” celeilalte tabere ar putea fi limitate.

Instanța nu a decis însă până acum că mama și fratele medicului sunt decăzuți. Dimpotrivă, judecătorul a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată și a completării acesteia către cei doi moștenitori, urmând ca disputa procedurală să fie lămurită în continuare.

Ce apare pe lista partajului

Din obiectul dosarului rezultă că fostul soț nu revendică propriu-zis „moștenirea” Ștefaniei Szabo. El încearcă mai întâi să stabilească ce parte din bunurile fostei căsnicii îi aparține lui și ce parte îi aparținea medicului.

Abia ceea ce rămâne în patrimoniul Ștefaniei după această socoteală poate intra efectiv în masa succesorală. În plus, apar în dosar și pretenții, obligație de a face și drept de retenție, semn că disputa nu se rezumă la o simplă împărțeală de tip 50%-50%.

Detaliile exacte privind bunurile și sumele revendicate nu apar însă în informațiile publice ale dosarului.

Cert este că, după moartea Ștefaniei Szabo, mama și fratele ei nu au moștenit doar bunurile rămase în urmă, ci și un proces anevoios cu fostul ei soț.

Iar următoarea rundă este programată pentru 22 septembrie 2026, când cele două tabere se întorc în fața judecătorului.

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