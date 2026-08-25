Legenda din Premier League va deveni tată pentru a patra oară, dar sarcina soției sale este una aparte. Femeia s-a născut cu două utere

Jamie O’Hara, fostul mijlocaș al lui Tottenham și una dintre figurile cunoscute astăzi ale presei sportive britanice, va deveni tată pentru a patra oară. La numai câteva luni după căsătoria cu Keziah Grubb, fostul fotbalist din Premier League a anunțat că soția sa este însărcinată cu primul lor copil. O’Hara a dezvăluit și un amănunt neobișnuit despre sarcină: Keziah are uter didelf, o anomalie congenitală rară în care o femeie se naște cu două utere și două coluri uterine.

Legenda lui Tottenham

Jamie O’Hara s-a născut în 1986 și a devenit cunoscut în special la Tottenham Hotspur, club la care s-a format și pentru care a evoluat în Premier League. Mijlocașul a mai trecut pe la Portsmouth, Wolverhampton Wanderers, Blackpool și Fulham, printre alte echipe.

Unul dintre momentele importante ale carierei sale a fost perioada petrecută la Portsmouth, alături de care a ajuns în finala Cupei Angliei din 2010. După încheierea carierei de fotbalist, O’Hara a devenit mult mai prezent în presa britanică, în special ca analist și prezentator la talkSPORT. Opiniile sale directe despre fotbal l-au transformat într-un personaj frecvent întâlnit și în presa tabloidă din Marea Britanie.

Viața sa personală a fost, la rândul ei, intens mediatizată. O’Hara a fost căsătorit cu modelul și fosta Miss England Danielle Lloyd, cu care are trei băieți, Archie, Harry și George. Cei doi au divorțat în 2014. Acum, fostul fotbalist se pregătește să devină tată pentru a patra oară.

„Daddy O’Hara s-a întors”

Jamie O’Hara, în vârstă de 39 de ani, a anunțat că el și soția sa, Keziah Grubb, așteaptă primul lor copil împreună. Fostul fotbalist din Premier League și-a anunțat fericita veste pe Instagram, unde și-a atribuit în glumă porecla „Daddy O’Hara”.

Alături de o imagine de la ecografia bebelușului, prezentatorul talkSPORT a dezvăluit că el și Keziah au decis să nu afle sexul copilului înainte de naștere.

„Daddy O’Hara s-a întorsssss. Abia aștept să creez amintiri speciale cu tine. Nu vom afla sexul copilului, dar tot ce știu este că te voi iubi din toată inima.”

O’Hara a precizat că mai sunt doar două luni până la venirea pe lume a copilului.

„Mai sunt doar două luni, abia așteptăm să te cunoaștem, deja ne lovești constant cu piciorușele.”

Soția sa are o afecțiune rară: două utere și două coluri uterine

Odată cu vestea sarcinii, Jamie O’Hara a dezvăluit și că soția sa are uter didelf, o anomalie congenitală rară.

„Soția mea are uter didelf, pe care doar 0,3% dintre femeile din lume îl au, așa că este deja un copil special”, a scris fostul fotbalist.

Uterul didelf apare atunci când structurile embrionare din care se formează uterul nu fuzionează complet în timpul dezvoltării fetale. În consecință, o femeie se poate naște cu două cavități uterine distincte și două coluri uterine.

Potrivit datelor citate în articol, afecțiunea apare la aproximativ una din 3.000 de femei la nivel mondial. În ciuda caracterului neobișnuit al afecțiunii, vestea transmisă de cuplu este una optimistă, iar cei doi se pregătesc să își întâmpine copilul peste aproximativ două luni.

Jamie O’Hara are deja trei băieți

Acesta va fi primul copil al lui Jamie cu Keziah, însă fostul jucător al lui Tottenham are deja trei copii. El este tatăl lui Archie, Harry și George, băieții pe care îi are împreună cu fosta sa soție Danielle Lloyd. Anunțul noii sarcini a provocat rapid reacții din partea prietenilor celebri ai fostului fotbalist.

Fostul fotbalist și antrenor Robbie Keane le-a transmis simplu:

„Felicitări, băieți.”

Actorul Gary Lucy, cunoscut din „Hollyoaks”, a făcut o glumă inspirată din fotbal:

„Șutează… marchează.”

Apoi a glumit că bebelușul va fi un „mic Gooner”, termen folosit pentru un suporter al lui Arsenal, marele rival al fostului club al lui O’Hara, Tottenham.

Jamie și Keziah s-au căsătorit în primăvară

Sarcina deschide un nou capitol pentru cei doi la numai câteva luni după căsătoria lor discretă din Kent. Jamie și Keziah și-au rostit jurămintele la Biserica St Mary’s din Dartford, după care au organizat o recepție modestă la The Moat, în Wrotham. Imaginile publicate după ceremonie îi arătau zâmbind pe bancheta din spate a unei mașini.

La momentul respectiv, Jamie a scris:

„Domnul și doamna O’Hara. Sunt atât de norocos să am pentru totdeauna cea mai incredibilă persoană în viața mea. Ce zi!”

Jamie o ceruse în căsătorie pe Keziah în luna martie a anului precedent.

O’Hara a recunoscut că și-a înșelat soția

Înainte de relația cu Keziah, viața sentimentală a lui Jamie O’Hara a produs numeroase titluri în tabloidele britanice. Fostul fotbalist s-a căsătorit în 2012 cu Danielle Lloyd, fostă Miss England și model. Cei doi au avut împreună trei băieți, însă căsnicia s-a destrămat după numai doi ani.

Jamie O’Hara a recunoscut că și-a înșelat soția în timpul unei ieșiri în oraș, iar cuplul a divorțat în 2014.

Mai bine de un deceniu mai târziu, viața fostului jucător de la Tottenham a intrat într-o etapă complet diferită. S-a recăsătorit, iar acum, la 39 de ani, se pregătește să devină tată pentru a patra oară, de această dată alături de Keziah.

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