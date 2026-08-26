Cabral a plecat în vacanță cu copiii. Primele imagini publicate de prezentatorul TV

Cabral a plecat în vacanță cu copiii. Primele imagini publicate de prezentatorul TV
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Cabral a plecat în vacanță cu copiii Sursa foto Social media
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Cabral Ibacka a plecat cu cei doi copii în vacanță. Prezentatorul TV a împărtășit imagini inedite în mediul online. Mai mult decât atât, a explicat că a ales un loc special în care cei mici pot avea diverse activități.

După ce Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate, relația dintre ei a rămas una bazată pe respect, în special pentru buna creștere a celor doi copii pe care îi au împreună. Cei doi au un program stabilit cu cei mici, iar acum a fost rândul prezentatorului TV să se distreze cu ei.

Aceștia au plecat în vacanță, la un resort plin de activități, dotat cu aquapark. De asemenea, vedeta a împărtășit totul cu urmăritorii săi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Cabral a plecat în vacanță cu copiii

Cabral a ales pentru Namiko și Tiago un loc cu foarte multe activități de divertisment. Alegerea a fost una strategică, pentru ca cei mici să nu se plictisească. După imaginile pe care le-a publicat pe rețelele de socializare, copiii par să se distreze de minune, la fel și tatăl lor. Fostul soț al Andreei Ibacka a explicat pas cu pas cum arată rutina lor într-o zi de vacanță.

Primele două zile de vacanță cu pinguinii mici. Am ales resortul ăsta special pentru ei: multe activități, piscine mari și, piesa de rezistență, un aquapark în care să-și consume energia până rămân doar pe avarii. Planul funcționează impecabil: ei se joacă până la saturație, eu încerc să țin pasul, mâncare sănătoasă găsim dacă o căutăm puțin, iar seara se doarme dumnezeiește, a spus Cabral Ibacka.

Cabral a plecat în vacanță cu copiii Sursa foto Social media

Cabral a plecat în vacanță cu copiii Sursa foto Social media

Pe de altă parte, el a recunoscut că totul este intens, dar rezistă eroic. Acesta face față provocărilor pe care le întâmpină, însă cel mai important este că toți trei sunt fericiți și se bucură la maximum de timpul petrecut împreună.

Multă apă, mult râs, multă gălăgie și zero probleme existențiale. Și, desigur, avem și un obiectiv comun, foarte serios: să ne întoarcem toți trei cu minimum două nuanțe mai închiși. Deocamdată, pinguinii sunt fericiți. Pinguinul mare… surprinzător, rezistă, a mai adăugat el.

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