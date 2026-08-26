Video exclusiv | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat

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CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, momentul accidentului în care Andrei Bordeianu a fost aruncat în aer de pe motocicletă. Influencerul fitness nu a avut nicio șansă de a evita coliziunea cu șoferul care nu s-a asigurat corespunzător. 

Reamintim că marți, 25 august, Andrei Bordeianu a fost victima unui grav accident de motocicletă. Tânărul de 28 de ani se deplasa regulamentar pe Bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un șofer care se afla la volanul unui Renault Clio iese dintr-o curte, pătrunde pe șosea pentru a vira la stânga și îi taie calea tânărului.

Fără timp de reacție, sportivul nu a mai putut evita coliziunea și a intrat în plin în autoturism. Impactul a fost atât de puternic încât motociclistul a plonjat în aer și a fost atuncat pe carosabil la o distanță uriașă de locul în care s-a produs accidentul.

Andrei Bordeianu a ajuns de urgență la spital

Andrei Bordeianu a suferit mai multe fracturi deschise și a fost transportat de urgență la spital, pentru îngrijiri medicale. La doar 28 de ani, tânărul se bucură de o comunitate impresionantă în mediul online, fiind unul dintre cei mai apreciați influenceri fitness din România.

Fost inginer, Andrei a devenit cunoscut în mediul online ca influencer fitness, promovând activ sportul și un stil de viață sănătos și echilibrat. Acesta este campion național și campion absolut al României, având în palmares locurile 2 și 3 la Campionatele Balcanice, precum și locul 4 la Campionatele Mondiale și Europene. Înainte de a practica fitness-ul și culturismul, Andrei a fost baschetbalist timp de 8 ani și a făcut parte din selecționata All Stars București.

 

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Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital

 

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