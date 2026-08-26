Adevărul despre accidentul în care a fost implicat influencerul Andrei Bordeianu. Ce s-a întâmplat, de fapt

Accidentul grav în care a fost rănit influencerul Andrei Bordeianu (VEZI AICI DETALII) continuă să genereze reacții în mediul online, iar creatorul de conținut Ciprian Sandu, cunoscut ca Cipi Raw, a venit cu clarificări importante pentru a opri zvonurile și informațiile eronate apărute după incident.

Mesajul său a devenit rapid viral, fiind preluat de comunitatea online care așteaptă vești despre starea lui Andrei.

Adevărul despre accidentul lui Andrei Bordeianu

Ciprian Sandu a explicat că accidentul s‑a produs după ce o mașină i‑a tăiat calea lui Andrei, aflat pe motocicletă. Impactul a fost puternic, iar creatorul de conținut a ajuns la spital cu multiple răni serioase.

“Haideți că vă zic eu ce s-a întâmplat ca să nu mai fie informații eronate și să scrie lumea că a murit și așa mai departe. Deci i-a tăiat-o mașină calea, a făcut accident, a ajuns la spital cu fracturi la ambele mâini, ceva la bazin unde acum urmează să fie operat și niște coaste rupte. Probabil sută la sută la cum arată motorul și starea în care era motorul, ce l-a salvat pe el era densitatea foarte mare de mușchi care l-a apărat de impact.”

Cipi Raw demontează zvonurile

Creatorul de conținut a subliniat că, în ciuda gravității accidentului, Andrei este în afara oricărui pericol, iar medicii au confirmat că starea lui este stabilă.

Totodată, Cipi Raw a insistat ca oamenii să nu mai răspândească informații false despre presupusa moarte a influencerului, deoarece acestea nu au nicio legătură cu realitatea.

“Acum nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru el să treacă cu bine de operația la bazin. Sunt sigur că o să fie bine. Eu mă rog pentru tine Andrei. Sper să fii bine bro. Și nu mai scrieţi că a dat ortul popii că n-a dat, e bine. Doctorul a confirmat că e bine. Cum o aflu mai multe o să vă zic. O să vă țin la curent, dar e bine. Pe căt de rău a fost accidentul, e bine.”

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