Apropiatul lui Andrei Bordeianu, dezvăluiri după accidentul grav în care a fost implicat influencerul: ”Trecea prin niște momente dificile”

Influencerul Andrei Bordeianu, cunoscut pentru clipurile sale din zona de fitness și pentru comunitatea pe care a construit-o în mediul online, a fost implicat marți într-un accident rutier extrem de grav (VEZI AICI DETALII). Incidentul s-a produs în jurul prânzului, pe bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei, în timp ce acesta se afla pe motocicleta sa BMW.

Conform surselor CANCAN.RO, un șofer care conducea un Renault Clio ar fi efectuat o manevră de întoarcere peste linia continuă, fără să se asigure, moment în care motocicleta lui Bordeianu a intrat în coliziune cu autoturismul. Impactul a fost puternic, iar creatorul de conținut ar fi suferit mai multe fracturi deschise, fiind transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Colo, răpus după accidentul lui Andrei Bordeianu

Vestea accidentului s-a răspândit rapid în mediul online, unde prietenii și urmăritorii lui Andrei au început să caute informații despre starea lui. Printre cei care au reacționat imediat se numără și creatorul de conţinut Alexandru Bălan, cunoscut ca şi Colo, care a vorbit deschis pe TikTok despre șocul pe care l-a trăit când a aflat ce s-a întâmplat. Mesajul lui a devenit viral în scurt timp, fiind distribuit masiv de comunitatea online.

“Ați văzut ce a pățit Bordeianu? Bă, tot ce mă rog în momentul de față e să fie bine, frate. Doamne ferește, ce nenorocire. I-am scris pe WhatsApp, dar nu mi-a răspuns sau ceva. Mamă, motorul e făcut… Și asta sută la sută e casca lui. Și bă, îl cunosc pe om, și e un om super tare, frate, și e super caracter, și e super ok. Trecea prin niște momente dificile, niște chestii, ca orice om. Dar e un om super aesthetic, muncit o viață întreagă pentru corp, lasă-l. E vorba să fie bine și să scape cu bine.”

“Ne rugăm pentru tine”

Colo a mărturisit că nu are informații clare despre starea actuală a lui Andrei și că speră ca cei care știu mai multe să îi transmită. Reacția lui a fost una sinceră, încărcată de emoție, iar mulți dintre urmăritorii săi au apreciat deschiderea cu care a vorbit despre prietenul său.

“Nu știu nimic de el, dacă știți ceva de el, sau aflați ceva, spuneți-mi și mie. Și Andrei, frățiorul, sper să vezi chestia asta și să știi că noi suntem alături de tine, frate, orice ar fi. Și orice s-ar întâmpla, ești nebun. Nici nu știu ce să zic. Pe mine m-a dat tare rău înapoi chestia asta așa, adică nu cred că mai vreau să mai fac școala moto.”

Creatorul de conținut a subliniat că nu îl interesează cine este vinovat pentru accident, ci doar ca Andrei să se recupereze.

“Și am înțeles că dintr-o clipă de mine a cuiva care a întors, dar acum nu știu care-i informația, nu știu cine-i de vină, nici nu mai mă interesează, e important ca el să fie bine. Așa că, ce să zic, ne rugăm pentru tine, bro. Și sper să îți revii cât mai repede. Doamne ajută.”

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