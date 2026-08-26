Pare banc, dar nu e. Câți lei a plătit Cosmin din Craiova pentru o porție de gogoși, pe o plajă de fițe din Mamaia

Un craiovean a ajuns în centrul atenției după ce a publicat un video în care arată cât a plătit pentru o porție de gogoși pe o plajă de fițe din Mamaia.

Tânărul susține că a scos din buzunar 120 de lei pentru doar 6 gogoși, iar reacția lui, plină de revoltă și ironie, a devenit rapid virală. Filmarea a circulat pe toate platformele, iar discuțiile despre prețurile de pe litoral s-au reaprins instant.

Cât costă o porție de gogoși, pe o plajă de fițe din Mamaia

În clipul postat, Cosmin spune:

“Bă vere, uitați-vă și voi, la Mamaia. 6 gogoși, 120 de lei. Mă, din ce ați făcut ciocolata aia? Din cenușa lui Michael Jackson?”

Tonul lui, amestec de uimire și nervi, a stârnit mii de reacții, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de comparații, glume și critici la adresa comercianților din stațiune.

Internauții au reacționat imediat, mulți dintre ei aducând exemple din alte zone ale litoralului.

“Nu este prost cine cere, este prost cine cumpără. Noi la Eforie Nord am plătit 14 lei pe 15 gogoși cu ciocolată. Dacă știi că sunt preturi mari nu te duci. Vrei lux, lux găseşti.”, au scris mai mulți utilizatori.

Pare banc, dar nu e

Diferența uriașă de prețuri a alimentat și mai mult discuțiile despre Mamaia, stațiunea considerată de ani buni „terenul de joacă” al celor care caută fițe și servicii scumpe.

Pe lângă comentariile ironice, au apărut și reacții care pun responsabilitatea pe turiști. Mulți au spus că prețurile nu vor scădea niciodată atâta timp cât oamenii continuă să cumpere fără să comenteze.

Alții au subliniat că Mamaia nu mai este demult o destinație accesibilă, ci un loc unde plătești pentru imagine, nu pentru produs. În același timp, au existat și voci care au apărat comercianții, argumentând că zona este scumpă, chiria este mare, iar prețurile reflectă „luxul” pe care îl caută o parte dintre turiști.

Discuția a devenit un nou episod din conflictul clasic dintre Mamaia și restul litoralului. Unii au spus că astfel de situații sunt normale în stațiunea de fițe, alții au criticat dur lipsa de echilibru între preț și calitate. Cert este că videoclipul lui Cosmin a pus din nou reflectorul pe diferențele uriașe dintre stațiuni și pe modul în care turiștii reacționează la prețurile exagerate.

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