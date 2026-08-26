BANC | Bulă, la ora de matematică. Profesoara îl întreabă

BANC | Bulă, la ora de matematică. Profesoara îl întreabă
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Ia-ţi portţia de râs alături de noi din rândurile de mai jos.

Bulă, la ora de matematică. Profesoara îl întreabă:
– Bulă, te trec clasa dacă îmi răspunzi corect la următoarea întrebare: Cum împarți 8 cartofi la 6 oameni?
– Simplu, doamna profesoară! Îi fac piure…

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Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Admiratori printre vecini

Vecinii mei se bucură foarte tare atunci când noaptea târziu cânt la chitară. Sunt atât de entuziasmaţi, încât mi-au spart geamurile doar ca să mă poată auzi mai clar…

Sperietură prin vecini

Aşa de tare m-a speriat vecina care ţipa la copilul ei să facă curăţenie, încât mi-am făcut şi eu!

Împrumuturi prin vecini

Două vecine se întâlnesc pe holul blocului.
– Ah, ce bine că te văd, vecino! Veneam la dumneata să te rog ceva!
– Ce anume?
– Să-mi împrumuţi şi mie făcăleţul tău!
Vecina refuză:
– Nu pot, zău! Nici al meu nu a venit acasă încă!

Muzica vecinilor

Am găsit soluţia pentru ca vecinii mei să nu mă mai deranjeze cu muzica dată tare când eu aş vrea să dorm: de câte ori ei dau muzica tare pâna la două noaptea, le bat la usă la trei dimineaţa şi le spun ce mult mi-a plăcut.

Lucruri de neiertat

Pot să le iert vecinilor mei o mulţime de lucruri: că ascultă muzica la maxim noaptea, căţelul lor îşi face treburile pe preşul meu, copiii lor mi-au zgâriat maşina. Un singur lucru mă scoate din fire: că şi-au parolat internetul!

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