Ai avea curaj să-ți faci vacanța în Kosovo? Ce se ascunde dincolo de scandalurile care i-au înfuriat pe români

Pentru români, numele Kosovo a apărut în ultimii ani mai ales în știrile despre fotbal, scandări, meciuri întrerupte și dispute politice. România nu recunoaște independența Kosovo, iar confruntările dintre cele două naționale au fost uneori explozive.

Dincolo de tribune însă, realitatea este mult mai nuanțată: cluburile românești au transferat numeroși fotbaliști kosovari, unii dintre ei devenind vedete ale SuperLigii, iar pentru turiști Kosovo poate fi una dintre cele mai surprinzătoare destinații din Balcani. Priștina are energia unui oraș tânăr, în timp ce Prizren păstrează moschei, biserici, poduri otomane și străzi de piatră la poalele munților. Din București nu există deocamdată zbor direct, dar se poate ajunge ușor cu o escală.

Pentru România, Kosovo rămâne o problemă politică sensibilă

Pentru început trebuie spus clar: România nu recunoaște independența Kosovo, proclamată în 2008. Din această cauză, relația dintre cele două părți este diferită de cea pe care România o are cu statele pe care le recunoaște oficial.

Pentru publicul românesc, Kosovo a devenit însă mult mai vizibil în ultimii ani prin fotbal. Iar întâlnirile dintre cele două naționale au produs unele dintre cele mai tensionate momente văzute recent pe stadioanele din România.

Pe 12 septembrie 2023, România–Kosovo, disputat la București în preliminariile EURO 2024, a fost întrerupt mai bine de 40 de minute după apariția bannerului „Basarabia e România, Kosovo e Serbia”, a scandărilor pro-Serbia și a incidentelor din tribune. România avea să câștige partida cu 2-0, însă FRF a fost ulterior amendată de UEFA.

În tribune scandal, în SuperLigă kosovarii au devenit vedete

Există însă un paradox care merită remarcat. În timp ce meciurile România–Kosovo au provocat scandaluri internaționale, cluburile românești au transferat fără probleme numeroși jucători kosovari, iar unii dintre ei s-au numărat printre cei mai apreciați fotbaliști ai campionatului.

Albion Rrahmani a devenit rapid unul dintre favoriții Giuleștiului după transferul la Rapid. Atacantul a marcat 18 goluri în 28 de partide de Liga 1, iar clubul bucureștean l-a vândut ulterior la Sparta Praga pentru o sumă mult mai mare decât cea plătită pentru transferul său.

Ermal Krasniqi a evoluat pentru CFR Cluj și Rapid, în timp ce Astrit Selmani a devenit unul dintre atacanții importanți ai lui Dinamo.

Albin Berisha a trecut pe la Petrolul, Lindon Emërllahu a jucat la CFR Cluj, iar Meriton Korenica continuă să evolueze pentru formația clujeană. La un moment dat, Rapid avea chiar trei fotbaliști kosovari în lot: Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi și Florent Hasani.

Așadar, imaginea este mult mai complicată decât o sugerează disputele politice sau scandalurile de pe stadion. Fotbalul de club a creat legături foarte concrete între România și Kosovo, inclusiv transferuri de milioane de euro.

Dincolo de fotbal, Kosovo poate fi o surpriză pentru turiști

Dacă scoatem pentru câteva zile politica și fotbalul din ecuație, Kosovo poate deveni o destinație balcanică surprinzătoare pentru românii care caută ceva diferit de Grecia, Bulgaria sau Croația.

Două orașe spun cel mai bine povestea locului: Priștina și Prizren.

Sunt foarte diferite între ele și tocmai acest contrast face călătoria interesantă. Priștina este agitată, tânără și modernă. Prizren este istoric, elegant și mult mai liniștit.

Împreună oferă imaginea unui teritoriu în care prezentul foarte tânăr și trecutul balcanic trăiesc unul lângă altul.

Priștina, un oraș tânăr care nu încearcă să copieze marile capitale

Priștina surprinde în primul rând prin energie. Cafenelele sunt pline de tineri și studenți, piețele publice sunt animate, iar străzile dau senzația unui oraș aflat într-o transformare permanentă. Nu este genul de capitală monumentală pe care o vizitezi bifând zece palate și douăzeci de muzee.

Farmecul Priștinei vine mai degrabă din atmosferă. Cafenelele independente, spațiile creative, arhitectura modernă și scena culturală aflată în dezvoltare îi dau un aer foarte diferit de cel al capitalelor europene tradiționale.

Este un oraș care pare să își caute încă forma finală și tocmai de aceea poate fi interesant. În locul unei destinații perfect lustruite pentru turiști găsești o capitală balcanică vie, zgomotoasă și plină de oameni tineri.

Restaurantele, terasele și piețele devin seara puncte de întâlnire, iar în perioadele cu festivaluri sau evenimente importante orașul se umple de vizitatori veniți din diferite părți ale Europei.

De la agitația Priștinei la liniștea din Prizren

După Priștina, Prizren pare aproape o schimbare de decor. Orașul este considerat unul dintre centrele culturale importante ale Kosovo și păstrează foarte vizibil urmele trecutului său multicultural.

Aici apar podurile vechi, moscheile, bisericile, casele tradiționale din piatră și străzile înguste pavate, iar prin oraș curge râul Bistrica, pe ale cărui maluri sunt aliniate numeroase cafenele și restaurante.

Prizren este genul de loc în care nu trebuie neapărat să alergi de la un obiectiv turistic la altul. O parte importantă din experiență este pur și simplu plimbarea prin centrul vechi. Străduțele înguste dezvăluie fragmente ale trecutului otoman și balcanic, iar apropierea munților schimbă complet atmosfera față de cea din Priștina.

Moscheea Sinan Pașa și Podul Vechi de Piatră

Printre imaginile cel mai des asociate cu Prizren se numără Moscheea Sinan Pașa și Podul Vechi de Piatră. Centrul istoric oferă una dintre cele mai frumoase combinații de arhitectură, apă și munte din această parte a Balcanilor.

În jurul râului se află cafenele și restaurante unde ritmul este mult mai lent decât în capitală. Turiștii pot sta ore întregi pe terase, urmărind pur și simplu viața orașului. Aici istoria nu pare izolată în spatele zidurilor unui muzeu. Ea face parte din peisajul cotidian.

Priveliștea de la Fortăreața Prizren merită urcarea

Unul dintre locurile care nu ar trebui ratate este Fortăreața Prizren. De sus se deschide o panoramă largă asupra orașului, cu acoperișurile sale de teracotă și munții care îl înconjoară.

Spre seară, când lumina începe să cadă peste centrul vechi, imaginea explică destul de bine de ce Prizren este considerat de mulți unul dintre cele mai fermecătoare orașe din Balcani.

Este și locul în care contrastul dintre cele două mari opriri ale călătoriei devine cel mai evident: Priștina privește înainte, Prizren pare să țină trecutul foarte aproape.

Mâncarea păstrează amestecul balcanic

Prizren este interesant și pentru partea gastronomică. Bucătăria locală combină arome balcanice cu influențe otomane, iar experiența este completată de numeroasele cafenele și restaurante din centrul vechi.

Nu este genul de oraș în care masa trebuie grăbită pentru a ajunge la următorul obiectiv. Din contră, una dintre plăcerile locului este să stai pe malul râului și să vezi orașul desfășurându-se în jurul tău.

Cum ajungi din București în Kosovo

Pentru românii care vor să ajungă cu avionul, principalul punct de intrare este Aeroportul Internațional Priștina, PRN. Din București, de pe Aeroportul Henri Coandă, nu există în prezent un zbor direct către Priștina, astfel că este necesară cel puțin o escală.

Una dintre variante este București–Istanbul–Priștina cu Turkish Airlines. Pegasus oferă conexiuni prin aeroportul Sabiha Gökçen din Istanbul, iar Austrian Airlines permite călătoria prin Viena. În funcție de dată pot apărea și combinații cu SWISS, Wizz Air sau Eurowings.

Pentru o călătorie scurtă, merită urmărit în primul rând timpul total al traseului și durata escalei, nu doar prețul biletului. O ofertă aparent mai ieftină poate însemna multe ore petrecute într-un aeroport intermediar.

O destinație pe care românii o cunosc mai ales din știrile greșite

Pentru români, Kosovo vine cu un bagaj politic și sportiv imposibil de ignorat. România nu îi recunoaște independența, iar meciurile dintre cele două naționale au produs scene care au făcut înconjurul Europei. Dar există și cealaltă imagine.

Este Kosovo din care au venit fotbaliști care au marcat goluri pentru Rapid, Dinamo, CFR Cluj și Petrolul. Este Kosovo cu o capitală tânără și agitată, cu terase pline și o scenă culturală în dezvoltare. Și este Kosovo cu Prizren, cu poduri vechi, moschei, biserici, străzi pietruite, munți și o fortăreață deasupra orașului.

Poate tocmai de aceea este o destinație interesantă pentru români: credem că știm deja ce este Kosovo pentru că l-am văzut în știri și pe stadion. În realitate, ca destinație de călătorie, s-ar putea să fie cu totul altceva.

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