Paris într-o zi: traseul complet de la croissantul de dimineață la cabaretul de seară

Parisul este cunoscut drept „Orașul Luminilor” sau „Orașul Iubirii”, iar pentru cei care au la dispoziție doar 24 de ore există suficiente obiective pentru a construi un traseu dens, dar echilibrat. De la croissante și străduțele Cartierului Latin până la muzee, Sena, Turnul Eiffel și cabaret, o singură zi poate include o bună parte dintre reperele clasice ale capitalei franceze.

Itinerarul de mai jos este gândit atât pentru cei care ajung pentru prima dată la Paris, cât și pentru cei care au mai fost aici și vor să revadă câteva dintre locurile esențiale. Traseul include și opriri pentru masă sau pentru o scurtă pauză, astfel încât ziua să nu se transforme într-o alergătură continuă între obiective.

Principalele atracții ale acestui itinerar

Printre atracțiile și experiențele recomandate se numără un tur ghidat al Muzeului d’Orsay, un tur pietonal prin Montmartre axat pe artă, cultură și gastronomie, Panthéonul, un tur al capodoperelor de la Luvru, un spectacol de cabaret cu cină la Moulin Rouge, un tur ghidat prin Cartierul Latin, o croazieră turistică pe Sena, un tur al Muzeului Orangerie și al celebrelor „Nuferi” ale lui Monet și o vizită ghidată la Notre-Dame și Île de la Cité.

Dimineața: Croissante și catedrale în Cartierul Latin

Pentru o vizită de numai o zi, este util să începeți devreme. Cartierul Latin este ușor accesibil cu metroul, prin stația Saint-Michel. Situat pe malul stâng al Senei, cartierul este format din străduțe înguste și alei pietruite, cu numeroase magazine, cafenele și localuri.

Pentru micul dejun există multe brutării de unde puteți cumpăra un croissant sau un pain au chocolat. Boulangerie Moderne este cunoscută și datorită apariției în serialul „Emily in Paris”, iar A. Lacroix Pâtissier și La Maison d’Isabelle se numără printre locurile apreciate de utilizatorii Tripadvisor. O altă variantă este să cumpărați o baghetă și brânză și să vă pregătiți propriul petit déjeuner.

Micul dejun poate fi luat în Grădinile Luxembourg, un spațiu foarte bine întreținut, mai liniștit dimineața devreme, înainte de apariția aglomerației. La marginea nordică a grădinilor se află Palatul Luxembourg, sediul Senatului francez.

La câteva minute de mers pe jos spre est se află Panthéonul, construit în secolul al XVIII-lea. De-a lungul timpului, clădirea a alternat între funcția de lăcaș de cult și cea de monument patriotic, în funcție de conducerea politică a momentului. Aici sunt înmormântate personalități precum Marie și Pierre Curie, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola și Alexandre Dumas. Pentru evitarea cozilor lungi, biletele pot fi cumpărate în avans.

După Panthéon, traseul poate continua pe lângă clădirile Sorbonei, una dintre cele mai vechi universități din lume. În trecut, studenții de aici vorbeau în latină, de unde provine și numele Cartierului Latin.

Următoarea oprire poate fi Shakespeare and Company, una dintre cele mai cunoscute librării din Paris. Fațada este decorată cu panouri care prezintă istoria clădirii, iar la intrare se formează adesea o coadă.

De aici sunt doar câteva minute de mers până la Île de la Cité, insula de pe Sena unde se află Catedrala Notre-Dame din Paris. Construită începând cu secolul al XII-lea, catedrala a găzduit încoronarea regelui Henric al VI-lea în 1431 și încoronarea lui Napoleon I în 1804. Printre elementele arhitecturale importante se numără cele două turnuri cu clopote, contraforturile zburătoare și turla dezvelită în 2024.

După-amiaza: Luvrul, Orangerie și Musée d’Orsay

După Notre-Dame, traversarea Pont d’Arcole spre nord duce în cartierul Le Marais. Pentru prânz, o opțiune este Le Ju’, o braserie ușor de recunoscut după umbrelele multicolore de afară. Localul este cunoscut pentru servirea rapidă, atmosfera relaxată și mesele de pe trotuar.

La câteva minute distanță se află Muzeul Luvru. Piramida de sticlă din curtea muzeului este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Parisului și poate fi inclusă într-o oprire scurtă pentru fotografii.

Într-un itinerar de numai o zi, vizitarea completă a Luvrului este dificilă. Cozile pot fi lungi atât la intrarea în muzeu, cât și în apropierea galeriei în care se află Mona Lisa, iar timpul necesar pentru a vedea doar această lucrare poate ajunge la câteva ore. Din acest motiv, o vizită mai amplă poate fi păstrată pentru o călătorie viitoare.

Mai jos pe stradă se află Musée de l’Orangerie, un muzeu mai mic și mai ușor de vizitat într-un timp scurt. Principala atracție este seria „Nuferii” a lui Claude Monet, dar colecția include și lucrări de Picasso, Cézanne și Renoir. Întregul muzeu poate fi parcurs în aproximativ 45 de minute.

După vizită, traseul poate continua prin Grădinile Tuileries.

A treia oprire este Musée d’Orsay, amenajat într-o fostă gară aflată pe celălalt mal al Senei. Clădirea este unul dintre punctele de interes ale muzeului, iar de la etajul al cincilea se poate privi prin cadranul uriașului ceas de sticlă spre Sena și Grădinile Tuileries.

La același etaj se află colecția de opere impresioniste și postimpresioniste. Printre lucrările importante se numără un autoportret al lui Vincent van Gogh, „Dejunul pe iarbă” de Édouard Manet, „Bal du moulin de la Galette” de Auguste Renoir și „Jucătorii de cărți” de Paul Cézanne. Dacă timpul este limitat, vizita poate fi concentrată în jurul acestor lucrări.

Seara: Croazieră pe Sena și cabaret în Montmartre

De la Musée d’Orsay puteți urca la bordul unei ambarcațiuni Batobus, din stația Musée d’Orsay, pentru o plimbare pe Sena în direcția Turnului Eiffel. Spre seară, traseul oferă și perspectiva orașului pe măsură ce se aprind luminile.

Urcarea în Turnul Eiffel poate necesita mult timp, inclusiv atunci când biletele au fost cumpărate în avans. Pentru un itinerar de o zi, o oprire la bază și o plimbare prin Champ de Mars pot fi mai eficiente.

Priveliști bune asupra turnului există și de pe Rue de l’Université și Avenue Silvestre de Sacy, două dintre străzile cunoscute pentru unghiurile potrivite pentru fotografii.

De aici, metroul poate fi folosit pentru a ajunge în Montmartre, cartier cunoscut pentru străduțele sale, viața de noapte și Bazilica Sacré-Cœur, biserica albă aflată în vârful dealului și vizibilă din numeroase zone ale Parisului.

În apropiere se află Les Apôtres de Pigalle, un restaurant în stil tapas, cu preparate inspirate din bucătăriile Americii Centrale și de Sud și cu influențe franceze. Printre preparatele cunoscute se numără macaroni au fromage, servit aici și cu trufe.

Încheiați ziua la cabaret

După cină, o variantă clasică este un spectacol de cabaret. Moulin Rouge rămâne unul dintre cele mai cunoscute nume, chiar dacă recenziile recente sunt împărțite. Chiar și fără a intra la spectacol, clădirea cu moara de vânt luminată de neoane este unul dintre reperele zonei.

O alternativă este Au Lapin Agile, un „cabaret artistic” care păstrează atmosfera scenei muzicale pariziene din anii ’60 și ’70, cu artiști care continuă această tradiție.

Unde să vă cazați pentru o zi la Paris

Cartierul Latin: Cazarea în această zonă oferă acces rapid la prima parte a itinerarului. Lângă Grădinile Luxembourg se află Hôtel les Jardins du Luxembourg, un hotel cu istorie, unde a stat și Sigmund Freud. Este amplasat pe o stradă înfundată, ceea ce îl face mai liniștit decât multe alte locuri din zonă.

O variantă ceva mai accesibilă este Five Boutique Hotel Paris Latin Quarter, situat pe o stradă laterală.

Turnul Eiffel: Pentru cei care preferă să stea în apropierea monumentului, Mercure Paris Centre Tour Eiffel este situat aproape de Sena și de liniile de metrou utile pentru acest traseu.

De cealaltă parte a Champ de Mars, Hotel Duquesne Eiffel este o variantă mai accesibilă și oferă vedere către Turnul Eiffel din multe dintre camere.

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