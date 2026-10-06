De la blocurile sovietice din Tbilisi, direct în cursa pentru Balonul de Aur! Ascensiunea nebună a lui Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia a ajuns printre cele mai mari nume ale fotbalului mondial fără să adopte comportamentul unei superstaruri. Georgianul de 25 de ani de la Paris Saint-Germain preferă discreția, însă performanțele sale din teren sunt tot mai greu de ignorat. După un sezon senzațional în Liga Campionilor, în care PSG și-a păstrat trofeul, „Kvaradona” se numără printre candidații la Balonul de Aur 2026, iar ascensiunea sa a fost confirmată și în afara gazonului: adidas l-a ales drept imagine a noii colecții SPZL F.C.

Superstarul care nu are nevoie să fie în centrul atenției

De-a lungul ascensiunii spectaculoase pe care a avut-o la Napoli și apoi la Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia și-a construit reputația unui fotbalist muncitor, discret și capabil să decidă de unul singur un meci printr-o execuție spectaculoasă.

Potrivit GOAL.com, una dintre caracteristicile care îl diferențiază de alte vedete este calmul pe care îl păstrează pe teren. Georgianul nu simte nevoia să transforme fiecare acțiune într-un spectacol și nici să atragă atenția prin gesturi exagerate, iar această atitudine îi poate face uneori pe adversari să creadă că au situația sub control înainte ca extrema lui PSG să lovească.

„Cred că uneori poate arăt mai multe emoții decât ar trebui, iar alteori arăt mai puține decât ar trebui. Depinde de stare, dar întotdeauna dau 100% pe teren și, uneori, emoțiile te pot face să gândești mai mult decât de obicei. Când marchezi, acea emoție este cea mai frumoasă, iar de fiecare dată când intru pe teren vreau să simt această emoție”, declara Kvaratskhelia într-un interviu acordat UEFA la începutul acestui an.

Nici în afara terenului nu pare interesat de stilul de viață asociat în mod obișnuit marilor vedete ale fotbalului. Kvaratskhelia preferă discreția și nu pare să caute lumina reflectoarelor, atitudine pe care publicația o pune și în contextul originilor sale modeste, într-un bloc construit în perioada sovietică din Tbilisi, capitala Georgiei.

Kvaratskhelia se bate pentru Balonul de Aur 2026

Dacă personalitatea sa este discretă, cifrele din sezonul trecut de Liga Campionilor spun o poveste complet diferită. Kvaratskhelia se află printre favoriții la câștigarea Balonului de Aur 2026, chiar dacă Georgia nu a reușit să obțină calificarea la Cupa Mondială.

În campania 2025–2026 din Liga Campionilor, niciun fotbalist nu a fost implicat direct în mai multe goluri decât georgianul. Kvaratskhelia a contribuit la 17 reușite, dintre care 10 au fost golurile sale, iar șapte dintre acestea au venit numai în fazele eliminatorii ale competiției.

Georgianul a fost într-o formă extraordinară în ambele manșe ale duelului din optimile de finală în care PSG a trecut de Chelsea cu scorul general de 8-2, apoi a strălucit și în victoria din sferturile de finală împotriva lui Liverpool, pe Parc des Princes. Momentul în care candidatura sa la Balonul de Aur a căpătat însă și mai multă greutate a venit după spectaculoasa victorie cu 5-4 împotriva lui Bayern Munchen, în prima manșă a semifinalelor.

Kvaratskhelia și-a pus amprenta și asupra finalei. Georgianul a provocat intervenția imprudentă a fundașului dreapta improvizat al lui Arsenal, Cristhian Mosquera, obținând penalty-ul din care PSG a reușit o egalare crucială, înainte ca parizienii să câștige trofeul la loviturile de departajare.

Performanțele sale au fost recompensate cu titlul de Jucătorul Anului în ediția 2025–2026 a Ligii Campionilor.

Ce spune despre șansele sale la Balonul de Aur

Kvaratskhelia a fost inclus pe lista celor 30 de fotbaliști nominalizați pentru cel mai prestigios trofeu individual din fotbal, însă discursul său a rămas la fel de rezervat.

„Să fiu candidat la Balonul de Aur este deja o bucurie, doar faptul că mă aflu printre acești jucători în această cursă. Simt deja că am făcut ceva special în ultimul an, sunt foarte fericit și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat fotbalistul pentru BBC.

Mai mult, georgianul nici măcar nu s-a indicat pe el drept favorit. „Kvaradona” consideră că Balonul de Aur ar trebui să rămână la colegul său de la PSG, Ousmane Dembele.

„Bineînțeles că el este. După sezonul pe care l-a avut anul trecut, îl merită”, a spus Kvaratskhelia.

„Vreau să fiu sigur că am dat 100%”

Cifrele extraordinare ale georgianului din Liga Campionilor au depășit performanțele sale din campionatul Franței, unde Kvaratskhelia a încheiat sezonul cu opt goluri și patru pase decisive. Fotbalistul insistă însă că nu și-a păstrat cele mai bune prestații special pentru serile europene și spune că succesul echipei este mai important decât statisticile individuale.

„Unii spun că ajut mai mult echipa în meciurile din Liga Campionilor, dar eu nu cred asta. Sunt meciuri în care poate nu reușești să marchezi sau să dai o pasă decisivă, dar tot ajuți echipa cât de mult poți, iar aceasta este exact strategia pe care o aplică echipa noastră”, a explicat el pentru UEFA.

Pentru Kvaratskhelia, criteriul după care își judecă prestațiile nu este reprezentat doar de goluri și pase decisive.

„Când ies de pe teren la sfârșitul unui meci, vreau să fiu sigur că am dat 100% și că am ajutat echipa să câștige.”

Khvicha Kvaratskhelia a devenit imaginea adidas SPZL F.C.

Ascensiunea georgianului nu se mai vede doar pe teren. Cu numai câteva săptămâni înaintea ceremoniei Balonului de Aur, Kvaratskhelia a fost ales să reprezinte cea mai nouă colecție SPZL F.C. de la adidas, o alegere care se potrivește tocmai cu imaginea sa de superstar discret.

Colecția pentru sezonul toamnă-iarnă 2026 continuă proiectul SPZL F.C., lansat în 2024 și conceput de curatorul Gary Aspden, prin care lumea fotbalului este apropiată tot mai mult de cea a modei și a culturii tribunelor.

Noua colecție cuprinde zece piese, de la încălțăminte și articole vestimentare până la accesorii inspirate din cultura fotbalului. Printre piesele principale se află un trening negru și un tricou de fotbal cu mânecă lungă, inspirat de modelele vintage și purtând emblema SPZL F.C. pe piept, precum și două modele de încălțăminte, Gazelle SPZL F.C. din piele întoarsă și Winterhill SPZL F.C.

În campania de prezentare, Kvaratskhelia apare într-un decor dominat de arhitectură austeră și fundaluri industriale, adidas considerând că fotbalistul reprezintă foarte bine legătura dintre performanța la cel mai înalt nivel și stilul adoptat în afara terenului.

„Adusă la viață de Khvicha Kvaratskhelia, campania valorifică ritmul brut, duritatea și intensitatea discretă caracteristice subculturilor fotbalului. Plasat în decoruri cu arhitectură austeră și fundaluri industriale, Kvaratskhelia întruchipează perfect felul în care fotbalul modern face legătura între strălucirea de cel mai înalt nivel de pe teren și stilul din afara lui”, a transmis adidas.

Colecția adidas SPZL F.C. pentru toamnă-iarnă 2026 este disponibilă în ediție limitată, iar alegerea lui Kvaratskhelia drept imagine a campaniei marchează încă o etapă în transformarea georgianului dintr-un talent spectaculos într-unul dintre cele mai importante nume ale fotbalului mondial.

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